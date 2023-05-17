Дмитрий Азаров поручил обеспечить питьевой водой три села Самарской области раньше срока

В среду, 17 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Елховском районе Самарской области, чтобы лично проконтролировать ход и качество исполнения работ по строительству и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

Ранее жители райцентра обращались к губернатору с вопросом обеспечения качественной питьевой водой. Это направление работы стало одним из ключевых, в том числе и при реализации стратегии развития региона.

Благодаря усилиям губернатора проект строительства водозабора с водоводом получил поддержку на федеральном уровне и был включен в программу "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". На его реализацию предусмотрено более 293 млн руб., при этом большая часть средств направлена из бюджета страны.

Во время рабочей поездки в Елховский район Дмитрий Азаров проконтролировал ход работ, чтобы убедиться в качестве их исполнения и в четком соблюдении сроков.

Для жителей райцентра этот объект имеет большое значение. В настоящее время людям поступает питьевая вода с высоким содержанием железа. По итогам реализации проект позволит обеспечить чистой питьевой водой сразу три села - Елховку, Березовку Кубань Озеро, где в общей сложности проживает порядка 4 тысяч человек.

Глава Елховского района Наталья Павлова от имени всех жителей поблагодарила губернатора за помощь в решении застарелого вопроса и реализацию масштабного проекта, который позволит поднять качество жизни тружеников сельских территорий.

"В итоге мы полностью закроем вопрос обеспечения чистой питьевой водой в райцентре и еще двух населенных пунктах", - добавила руководитель муниципалитета. "Рад, что обеспечим людей чистой питьевой водой, как и обещали. Слово держим", - ответил Дмитрий Азаров.

Проектной документацией предусмотрено строительство водонапорных башен, двух резервуаров для хранения чистой питьевой воды объемом 1200 куб. м каждый, двух насосных станций и дизельных электростанций. На площадке водозаборных сооружений установят павильоны над водозаборными скважинами и станцию обеззараживания воды.

Директор подрядной организации Александр Дягилев рассказал, что строительство водозабора с водоводом началось в июне прошлого года. Завершить основные работы и начать пробную подачу воды планируется раньше запланированных сроков.

"В настоящее время из 28 тысяч метров труб уже уложено порядка 23 тысяч, построены две накопительные емкости для обеспечения пожарного запаса воды, строится насосная станция для подачи воды в разводящие сети", - добавил руководитель подрядной организации.

Важно отметить, что при гидрологических исследованиях удалось найти запасы качественной воды, которая не требует длительных и масштабных операций по очистке. Это подтверждено региональным управлением Роспотребнадзора. "Вода в скважинах уже питьевая", - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов.

"Раз идете с опережением темпов - нужно с оставшимися работами поднажать. Люди ждут, ответственность большая. Контрактные сроки завершения работ - январь 2024 года. Было бы крайне важно начать подачу воды раньше. При этом скорость в ущерб качеству нам не нужна. Если есть возможность при соблюдении всех технологий воду дать уже осенью, давайте это сделаем", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Еще один не менее важный для жителей района объект - очистные сооружения в Елховке. Строительство нового объекта в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" было завершено на шесть месяцев раньше срока.

Сейчас завершаются пусконаладочные работы. Комплекс для очистки сточных вод предусматривает их механическую и глубокую биологическую очистку в аэротенках, глубокую очистку посредством осветлительных фильтров, обеззараживание методом ультрафиолетового облучения. Все оборудование - отечественного производства. Очищенные сточные воды попадают в реку Кондурча.

Александр Мордвинов доложил губернатору, что через три недели очистные сооружения уже будут запущены. Комплекс позволит обеспечивать нормативную очистку загрязненных сточных вод в объеме 1050 кубометров в сутки или 383,25 тыс. кубометров ежегодно.

"Хорошо, что работы выполнили раньше поставленных сроков, притом, что оборудование в рамках проекта было заменено на отечественное", - отметил Дмитрий Азаров.

Также во время рабочей поездки в Елховский район Дмитрий Азаров проинспектировал качество выполненного капитального ремонта сельского Дома культуры и школы в Никитинке, школы в Красных Домах, а также провел несколько встреч с жителями территории.