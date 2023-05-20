Все НОЦ России собрались в Самаре обсудить вопросы развития науки и технологий

С 18 по 20 мая участники научно-образовательных центров определяют вектор развития научно-образовательных центров (НОЦ) на период до 2030 года. К обсуждению приглашены представители федеральных и региональных органов власти, научных школ и организаций, госкорпораций и крупных промышленных предприятий.
Самарская область впервые собрала на одной площадке актив всех 15 научно-образовательных центров страны, созданных по поручению главы государства Владимира Путина и объединивших 35 субъектов РФ.
В открытии семинара-совещания приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, заместители министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и Ольга Петрова.
В приветственном слове участникам совещания Дмитрий Азаров выразил уверенность: диалог всех заинтересованных сторон сформирует базу решений, которые в дальнейшем можно будет представить на федеральном уровне.
"В течение нескольких дней, пока длится наше мероприятие, предстоит детально проанализировать все практики, которые были наработаны в предыдущий период, и предельно четко определить вектор дальнейшего развития научно-образовательных центров мирового уровня", — отметил руководитель 63-го региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул: главная задача — перенастроить работу центров под экономические вызовы, с которыми столкнулись Самарская область и страна в целом. По мнению губернатора, необходимо вновь внимательно проанализировать конкретные механизмы и формы поддержки, которые позволят создать действенную схему привлечения внебюджетных средств. Напомним, часть таких предложений от НОЦ "Инженерия будущего" была сформирована и озвучена Дмитрием Азаровым на заседании Госсовета по развитию науки и высшего образования под председательством президента России Владимира Путина.
"Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет, не только импортозамещение зарубежной продукции. Конечно, этот вызов сейчас со всей актуальностью стоит и перед НОЦ. Потому что именно научно-образовательные центры призваны стать драйверами технологического развития страны", — заявил Дмитрий Азаров.
Эту задачу невозможно решить без гибкой экосистемы, обусловливающей связь науки, производственных предприятий и подготовки кадров. Именно такую систему власти Самарской области вместе с другими участниками НОЦ "Инженерия будущего" стремятся построить.
"Мы создаем сегодня условия и для того, чтобы эта интеграция носила долгосрочный характер. Считаем, что стратегии развития нашего кампуса международного уровня, который предусматривает в первую очередь совместную деятельность в рамках научно-образовательного центра, станут тоже таким существенным каркасом в этой работе", ─ сказал Дмитрий Азаров.
Губернатор выразил надежду, что встреча на самарской земле определит развитие НОЦ, выявит направления дальнейшей работы по достижению технологического суверенитета, а также станет залогом эффективных решений в деле поддержки высшего образования, науки и промышленности. А значит, будет способствовать достижению целей и задач, которые определил российский президент Владимир Путин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.