Все НОЦ России собрались в Самаре обсудить вопросы развития науки и технологий

С 18 по 20 мая участники научно-образовательных центров определяют вектор развития научно-образовательных центров (НОЦ) на период до 2030 года. К обсуждению приглашены представители федеральных и региональных органов власти, научных школ и организаций, госкорпораций и крупных промышленных предприятий.

Самарская область впервые собрала на одной площадке актив всех 15 научно-образовательных центров страны, созданных по поручению главы государства Владимира Путина и объединивших 35 субъектов РФ.

В открытии семинара-совещания приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, заместители министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и Ольга Петрова.

В приветственном слове участникам совещания Дмитрий Азаров выразил уверенность: диалог всех заинтересованных сторон сформирует базу решений, которые в дальнейшем можно будет представить на федеральном уровне.

"В течение нескольких дней, пока длится наше мероприятие, предстоит детально проанализировать все практики, которые были наработаны в предыдущий период, и предельно четко определить вектор дальнейшего развития научно-образовательных центров мирового уровня", — отметил руководитель 63-го региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул: главная задача — перенастроить работу центров под экономические вызовы, с которыми столкнулись Самарская область и страна в целом. По мнению губернатора, необходимо вновь внимательно проанализировать конкретные механизмы и формы поддержки, которые позволят создать действенную схему привлечения внебюджетных средств. Напомним, часть таких предложений от НОЦ "Инженерия будущего" была сформирована и озвучена Дмитрием Азаровым на заседании Госсовета по развитию науки и высшего образования под председательством президента России Владимира Путина.

"Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет, не только импортозамещение зарубежной продукции. Конечно, этот вызов сейчас со всей актуальностью стоит и перед НОЦ. Потому что именно научно-образовательные центры призваны стать драйверами технологического развития страны", — заявил Дмитрий Азаров.

Эту задачу невозможно решить без гибкой экосистемы, обусловливающей связь науки, производственных предприятий и подготовки кадров. Именно такую систему власти Самарской области вместе с другими участниками НОЦ "Инженерия будущего" стремятся построить.

"Мы создаем сегодня условия и для того, чтобы эта интеграция носила долгосрочный характер. Считаем, что стратегии развития нашего кампуса международного уровня, который предусматривает в первую очередь совместную деятельность в рамках научно-образовательного центра, станут тоже таким существенным каркасом в этой работе", ─ сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил надежду, что встреча на самарской земле определит развитие НОЦ, выявит направления дальнейшей работы по достижению технологического суверенитета, а также станет залогом эффективных решений в деле поддержки высшего образования, науки и промышленности. А значит, будет способствовать достижению целей и задач, которые определил российский президент Владимир Путин.