Картина на обломке ракеты комплекса С-400 стала особым подарком для губернатора от самарских бойцов ПВО

В воскресенье, 21 мая, самарский военнослужащий (позывной — Кот) по приглашению губернатора Дмитрия Азарова вместе с семьей во время своего отпуска побывал на стадионе "Солидарность Самара Арена" на домашнем матче "Крыльев Советов". Волжане одержали красивую победу над "Уралом" со счетом 3:0.

После игры глава региона пообщался с защитником Отечества. Самарский боец поделился впечатлениями от игры. "Я и моя семья впервые на этом стадионе. Эмоции потрясающие, просто до мурашек! Детям тоже очень понравилось. И наша команда сегодня такой отличный подарок всем болельщика сделала. Мы насладились игрой и гостеприимством. Теперь будем чаще ходить. Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за приглашение на эту игру", — поблагодарил боец главу региона.

Самарский боец подарил Дмитрию Азарову картину, сделанную на осколке после боевого пуска зенитного ракетного комплекса С-400. "Эта ракета уничтожала вражеский объект, который летел на нашу территорию. На ее осколке изображен военнослужащий, который смотрит вверх, в светлое будущее нашей страны, в котором наша победа. Этот рисунок, сделанный специально для вас, — подарок от всего нашего самарского подразделения ПВО. Ребята просили вам его передать в знак благодарности за поддержку наших самарских парней. От всей души, Дмитрий Игоревич!", — сказал военнослужащий, вручив рисунок Губернатору. Дмитрий Азаров поблагодарил самарского бойца, отметив, что у того, несомненно, есть талант художника.

Самарский военнослужащий отметил важность той поддержи, которую Дмитрий Азаров оказывает землякам, участвующим в СВО: "Дмитрий Игоревич "рвет" за наших, переживает за каждое наше самарское подразделение. Конечно, мы ощущаем поддержку, которая идет от региона — привозят оборудование, все необходимое для выполнения боевых задач. Радостно, что наш губернатор, наш земляк, всей душой за это переживает".

Губернатор вручил семье военнослужащего сувениры с символикой "Крыльев Советов", выразив надежду, что теперь семья будет чаще посещать матчи самарской команды.

Напомним, самарец с позывным "Кот" более 15 лет служит в армии, сегодня в составе подразделения противовоздушной обороны он выполняет боевые задачи в зоне СВО. В редкие минуты отдыха боец занимается творчеством — с помощью карандашей и маркеров делает рисунки на обломках боевых ракет. Как признается военнослужащий, это хобби помогает ему отвлечься от тяжелой и стрессовой работы. Рисунки военнослужащий дарит волонтерам, знакомым, друзьям и школьным музеям. В день Самарского знамени, приехав домой в отпуск, боец провел в самарской школе № 132 урок мужества и передал одну из своих работ в музей учебного заведения.