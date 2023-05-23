Дмитрий Азаров пришел на последний звонок в самарскую школу №132

Во вторник, 23 мая, во всех школах Самарской области проходят "Последние звонки". В этом году в регионе одиннадцатый класс оканчивают 11752 выпускника. Со значимым событием ребят, их родителей и наставников поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
"Последний звонок в памяти остается навсегда. Я тоже очень хорошо помню, как стоял среди таких же, как я, выпускников в этот день, но только некоторое время назад, и также волновался перед выпускными экзаменами, также думал о том, что ждет впереди этой взрослой жизни, - рассказал Дмитрий Азаров. - Друзья мои, там все хорошо, там вас ждут, там в вас нуждаются. В вас нуждается наша Самарская земля, наша Самарская область, наша великая Родина, наша Россия".
В этом году глава региона приехал на торжественную линейку в свою родную самарскую школу №132 имени Героя Советского Союза Георгия Губанова, которую окончил в 1987 году. Это образовательное учреждение - одно из старейших в городе, в ноябре этого года отметит 120 лет со дня основания.
Губернатор выразил уверенность в том, что каждый выпускник получил весь необходимый багаж знаний для того, чтобы расти и развиваться дальше. В школе очень хорошо сочетаются многолетние традиции с передовым педагогическим опытом. Благодаря своим наставникам ученики являются участниками, победителями и призерами всех крупнейших олимпиад и научных конференций города, области и страны.
Впереди у выпускников - единые государственные экзамены.
Дмитрий Азаров пожелал ребятам успехов, преодолеть волнение и показать достойный уровень знаний. "Сейчас нужно отбросить волнение перед экзаменами, надо верить в себя, вы все знаете. Я уверен, что вы подготовлены вашими педагогами, вашими родителями. Вы готовы, друзья мои, к испытанию, которое проходит каждый человек в своей жизни. А дальше, я думаю, у каждого из вас есть планы. Вас ждут наши техникумы, колледжи и университеты, которые входят в лидирующую группу в стране по разным направлениям: академического лидерства, передовых инженерных школ", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к одиннадцатиклассникам.
Он отметил, что сегодня в выпускниках средних и высших учебных заведений нуждаются предприятия Самарской области. Поэтому есть, где применить свои полученные знания и навыки. В регионе каждый год создается порядка 10 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях: промышленности, здравоохранении, образовании, культуре и спорте.
"Во всех сферах нужны талантливые, подготовленные люди, настоящие профессионалы, патриоты своей Родины, - заявил Дмитрий Азаров. - На нашей Самарской земле есть где приложить свои усилия, реализовать свои таланты, знания, пригодиться, что называется, и стать успешным человеком, достойным гражданином нашей страны. От всей души желаю вам успешно пройти экзаменационные испытания, выбрать по душе себе профессию и как можно быстрее присоединиться к той дружной команде Самарской области - сотням тысяч людей, которые каждый день работают на благо нашей великой страны. Своим трудом, я уверен, каждый на своем рабочем месте приближает и День Победы, который сегодня зависит от каждого из нас".
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Такие Кадры... решают Усе....
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