В крупнейшем сервисном центре ВТБ в Самаре создадут 1300 рабочих мест

Во вторник, 23 мая, в Самаре открыт сервисный центр ВТБ - крупнейший в сети банка в России. Выход центра на полную проектную мощность позволит создать порядка 1300 рабочих мест. В торжественном открытии отделения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В новом центре сосредоточены подразделения розничного бизнеса, поддержки и контроля - финансового, юридического и административного. В скором времени ВТБ планирует создать порядка 1300 рабочих мест.

"Центр будет работать на всю Россию по разным компетенциям - не только клиентская поддержка, но и юридическая, сервисная поддержка всех офисов ВТБ. Сегодня это одна из штаб-квартир ВТБ в стране, что, конечно, создает условия для роста числа рабочих мест. 1300 рабочих мест - это очень серьезно. Восемьсот сотрудников уже набрано, идет набор еще пятисот, до конца года коллеги полностью должны укомплектовать офис. Конечно, это и инвестиции, которые были сделаны в строительство", - отметил губернатор.

Основной составляющей новой организации является контактный центр. Специалисты линии поддержки круглосуточно обеспечивают информационное обслуживание, оказывают банковские услуги и онлайн-поддержку в решении вопросов клиентов по всей России.

На контактный центр в Самаре уже сегодня приходится 17% общего трафика обращений - это около 350 тысяч звонков ежемесячно. В перспективе он будет обрабатывать четверть обращений клиентов ВТБ на линии поддержки со всей России. Кроме того, в новом офисе откроется федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения.

"Самара стала для ВТБ глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности. В 2017 году мы открыли здесь первый сервисный центр для IT-поддержки, а сегодняшний запуск передового сервисного центра в перспективе позволит банку не только усилить и ускорить решение клиентских вопросов, но и увеличить общее число рабочих мест в регионе почти до 2 тысяч человек", - прокомментировал Анатолий Печатников.

Зампред правления банка поблагодарил губернатора за комфортную деловую среду в регионе и поддержку инициатив банка. Он отметил, что работа регионального Правительства ориентирована на создание комфортных условий для бизнеса, что позволяет открывать новые производства и подразделения и обеспечивать новые рабочие места.

"Благодаря правительству и губернатору был выбран именно этот регион - Самарская область. Нам здесь комфортно создавать рабочие места, инвестировать в эту территорию, потому что здесь очень благоприятный инвестиционный климат, квалифицированный персонал. Здесь комфортно для того, чтобы мы могли релоцировать в Самарскую область многие функции поддержки. Будем это продолжать", - подчеркнул Анатолий Печатников.

Открытие нового сервисного центра будет способствовать повышению уровня благосостояния людей, проживающих на территории Самарской области. "Здесь люди могут зарабатывать достойные деньги честным трудом Это одна из главных целей и задач в работе как моей, так и правительства Самарской области. А инструментарий для этого - инвестиции, инновации, создаваемый здесь благоприятный климат. И эта работа будет продолжена", - добавил Дмитрий Азаров.

ВТБ является одним из банков-партнеров проекта "Карта жителя Самарской области", который реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с платежной системой "Мир". Сегодня во время открытия центра карта жителя была вручена стотысячному клиенту. Им стала жительница Самарской области Екатерина Рогачева.