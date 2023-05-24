Дмитрий Азаров открыл в Самаре форум "Мой бизнес 63"

В среду, 24 мая, в Самаре открылся региональный форум "Мой бизнес 63". Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и посвящено инновациям и масштабированию, работе с трендами, маркетингу, финансам и налогам, коммуникациям с властью. К участию подключились все муниципальные образования региона.

В первый день форума во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого для участников - как крупных компаний, так и представителей малого и среднего бизнеса - была представлена выставочная экспозиция передовых разработок и инновационной продукции ведущих компаний и университетов региона. Также состоялась пленарная сессия "Самарская область. Возможности для развития технологического предпринимательства", в которой принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Открывая пленарную сессию, Дмитрий Азаров поздравил участников форума с профессиональным праздником - с Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, и поблагодарил их за неоценимую роль в развитии экономики страны: "Вы, как никто другой, знаете, что предпринимательство - это не только бизнес, но и творчество, смелость, настойчивость. Вашими усилиями создаются новые рабочие места, развивается экономика, повышается уровень жизни наших граждан".

Самарская область становится центром высоких технологий и привлекает внимание инвесторов благодаря усилиям и достижениям целого ряда компаний, важнейшим элементом повышения инвестиционной активности, технологического суверенитета является малый и средний бизнес.

"На фоне внешнего санкционного давления, коллеги, вы уже доказали, что умеете адаптироваться, обеспечивать рост экономики в непростых условиях, предлагать новые технологические решения", - обратился губернатор к присутствующим.

Сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП) активно развивается. По словам главы региона, в нем заняты более 671 тысячи человек - 40% трудоспособного населения области. За год численность занятых возросла почти на 10%. Благодаря активности предпринимателей, мерам господдержки, оборот предприятий МСП за год увеличился на 14,5% - более чем на 215 млрд рублей.

"По приросту численности занятых в МСП на 1 тыс. населения Самарская область занимает 1 место в Приволжском федеральном округе, а по приросту самозанятых - 2-е место", - сообщил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул: по показателям инновационной активности и технологического суверенитета, задачу по обеспечению которого поставил президент РФ Владимир Путин, Самарской области удалось достигнуть серьезных результатов - выбиться в пятерку регионов-лидеров, поднявшись с 60 места, на котором губерния находилась в 2018 году.

"Коллеги, мы сделали это вместе. Я искренне вас благодарю - и за вашу активность, и за ваши замечательные идеи, и за умение воплотить их в жизнь. Рад тому, что по многим направлениям нам удается подставить плечо, - сказал глава региона. - Уровень инновационной активности организаций Самарской области составил 18,2% - это в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель. По уровню развития технологий и науки Самарская область занимает шестое место среди регионов России. Конечно, эти результаты достигнуты благодаря комплексной системе институтов развития региона, деятельность которой нацелена на всестороннюю поддержку технологических предпринимателей".

Дмитрий Азаров привел примеры успешного развития высокотехнологичных производств на территории Самарской области. В частности, это компания по созданию беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего", производитель сельскохозяйственной техники "Пегас-Агро", "Лада-Флект" - завод по разработке и внедрению уникальной технологии, позволяющей увеличить вдвое срок службы металлических изделий, и другие.

Губернатор рассказал и о социально ориентированных проектах, например, компания "Подъем" занимается разработкой и промышленным производством колясок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Азаров отметил работу еще одного высокотехнологичного предприятия, резидента технопарка "Жигулевская долина" - компанию "Прикладная механика", флагмана станкостроительного кластера региона.

"Ядром экосистемы, которую мы создаем по поддержке инновационного предпринимательства, является технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", - добавил глава региона. - Эта площадка выступает координатором программ, всех институтов развития - как региональных, так и федеральных. Практика складывается уверенная и устойчивая. Она отмечается и на федеральном уровне: "Жигулевская долина" входит в топ-3 рейтинга технопарков страны".

Развитию отрасли предпринимательства способствует сотрудничество региона с федеральным Фондом содействия инноваций "Сколково", деятельность научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", который является одним из лидеров в стране и партнерами которого являются крупнейшие госкорпорации страны "Ростех", Роскосмос", РЖД, "Газпром".

"Это возможность поделиться своими технологиями и выстроить взаимовыгодное сотрудничество с компаниями, которые являются флагманами в нашей стране", - отметил Дмитрий Азаров.

Инвестиционная активность и создание новых рабочих мест в регионе связано и с расширением его логистического потенциала. "Здесь можно привести в пример наше сотрудничество и создание логистического центра с Магнитогорским металлургическим комбинатом, с компаниями "Озон", "Вайлдбериз", "Яндекс Маркет", логистический центр Почты России. Мы прорабатываем сейчас проект по созданию федерального портово-логистического хаба. В работе по инфраструктурному развитию региона не намерены останавливаться, несмотря на все сложности, которые нам пытаются создать", - сказал губернатор.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, в рамках форума предприниматели региона смогут больше узнать об имеющихся возможностях и мерах поддержки.

"Нам крайне важно дойти до каждого предпринимателя, который смог бы использовать возможности, имеющиеся и в нашей стране, и в нашем регионе", - подчеркнул он.

На региональном уровне расширена программа Гарантийного фонда Самарской области, который сегодня входит в топ-10 в стране. В региональном Фонде развития промышленности предусмотрены льготные займы на реализацию инвестиционных проектов для промышленных предприятий под ставку от 1 до 3% годовых, можно получить до 200 млн рублей.

"Всего в рамках федеральных и региональных мер финансовой поддержки предприниматели региона получили финансовую поддержку более 77 млрд рублей. Коллеги, это очень серьезная поддержка на государственном, региональном уровне. В том числе это сыграло свою роль в том, что мы прошлый год в условиях беспрецедентных санкций прошли достаточно успешно", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров заверил участников форума в готовности помогать управленческим командам региона и в дальнейшем. "Практически дня не проходит, чтобы я не предпринял каких-то усилий, не провел переговоров, не сделал обращений в те или иные компании, министерства по продвижению наших предприятий. Считаю эту работу для себя крайне важной, - подчеркнул губернатор. - Говорить о том, что мы самый сложный период прошли - себя обманывать. Но за счет тесного взаимодействия, готовности совместно решать и преодолевать сложности, я уверен, мы станем только сильнее. Потому что в этот период у предпринимателей появляются новые возможности, и я рад тому, что в Самарской области многие управленческие команды предпринимателей эти возможности не только видят, но и умеют ими воспользоваться".

В ходе пленарной сессии с докладами выступили руководители крупных бизнес-структур и технологических компаний, Министерства экономического развития РФ, объединений предпринимателей. Так, президент центра промышленного дизайна и инноваций "Астра Росса", советник губернатора Самарской области Владимир Пирожков рассказал об инновационных трендах будущего. Он отдельно отметил СамГМУ, который активно использует в своих разработках современные технологии, создает новейшие инструменты для оказания медицинской помощи.

Выступление директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Валерии Воробьевой было посвящено технологиям как фактору экономического роста нашей страны, а также мерам поддержки, которые уже действуют для разработчиков на федеральном уровне и которые планируется утвердить в ближайшем будущем.

Особое внимание было уделено работе по новому направлению в регионе - созданию кластера беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Развитие БПЛА рассматривается как серьезная точка роста экономики страны, фактически создается новая отрасль.

Главный конструктор компании "Транспорт будущего" Павел Корольков рассказал о перспективах развития беспилотных летательных аппаратов и призвал к сотрудничеству самарские предприятия и научные центры.

"Все западные и восточные производители уже делают шаг вперед и через год-два выпустят новые компоненты, которые будут на голову лучше существующих. При развитии нашего аналитического центра мы рассчитываем на поддержку и активное подключение к работе местных научных коллективов и стартапов для создания прорывных мировых технологий. Здесь нужно объединение всех усилий, и мы готовы со всеми работать", - обозначил он приоритеты.

Губернатор подчеркнул, что при создании в Самарской области кластера беспилотной авиации действовать необходимо проактивно. "Безусловно, это должно быть нашей постоянной работой, мощнейший кластер формируем. Мы должны и формировать спрос на услуги, и отыскивать технологических партнеров, помогая компаниям. Нам предстоит поработать по представлению возможностей беспилотников не только среди малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний", - отметил Дмитрий Азаров.

Завершая пленарную сессию, Дмитрий Азаров обратил внимание всех участников форума, представителей МСП Самарской области, что крупные высокотехнологичные компании и федеральные институты развития готовы к сотрудничеству, а это дает возможности для взаимодействия и реализации совместных проектов.