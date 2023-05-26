Ремонт школы, строительство водовода и отдых детей: Дмитрий Азаров принял ряд ключевых решений для развития Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание правительства, участие в котором приняли руководители муниципальных образований и надзорных органов.

На заседании принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда правительства области на проведение капительного ремонта старого корпуса школы № 1 в селе Приволжье. Учреждение является одним из старейших не только в муниципальном районе, но и в Самарской области. Оно было основано в 1864 году помещиками Самариными, которые особое внимание придавали народному образованию.

В новое здание школа переехала в 1968 году. С тех пор капитальный ремонт в ней ни разу не проводился. Решением губернатора Дмитрия Азарова в дополнение к старому было построено новое здание школы. Его открытие состоялось в 2020 году. Тогда же было принято решение о капитальном ремонте старого здания.

Благодаря президентской программе капремонта школ, которая рассчитана на 5 лет, строители уже приступили к ремонту крыши и фасада, замене окон и дверей, инженерных систем и коммуникаций. "Для завершения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием школы к началу учебного года требуется 54,7 млн рублей", — обратился к участникам заседания министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Глава Приволжского района Евгений Богомолов добавил: "Планируем завершить все работы в конце августа. Думаю, что с этой задачей справимся".

"Нужно в ежедневном режиме сопровождать работы и стремиться к 1 сентября их завершить", — акцентировал внимание главы муниципального образования губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос удорожания стоимости материалов при ремонте школ в последнее время носит системный характер. Причем это касается не только проведения капитального ремонта, но и строительства новых объектов.

"Мы по целому ряду объектов заявились на участие в программах в ценах двухлетней давности. И сейчас в пересчете цена существенно возрастает, соответственно, растет и объем регионального софинансирования. Нам нужно провести ревизию всех таких объектов, понимать необходимый объем дополнительных средств и принимать по ним решение", — поручил Дмитрий Азаров председателю областного правительства Виктору Кудряшову.

Дополнительные средства из резервного фонда правительства региона будут выделены на проведение геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод, чтобы подтвердить возможность обеспечения качественной чистой питьевой водой жителей сразу трех районов — Красноармейского, Волжского и Большеглушицкого — в рамках строительства группового водопровода. Напомним, этот перспективный проект губернатор представил президенту России Владимиру Путину во время встречи и получил поддержку. Его реализация позволит в будущем обеспечить качественной водой свыше 50 тысяч жителей региона.

"В южных районах Самарской области фиксируется нехватка воды в летний период, — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. — Мощность красноармейского группового водовода позволяет подключить к нему дополнительно 44 населенных пункта. Для этого потребуется строительство 165 километров сетей водоснабжения. В настоящее время нужно выполнить геологоизыскания. Для этого требуются субсидии в размере 33 млн рублей".

Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение жителей региона чистой питьевой водой — это одно из приоритетных направлений работы областного правительства. Вместе с тем, муниципалитеты должны создавать проектные заделы и предусматривать средства в своем бюджете, в том числе по таким социально-значимым направлениям.

"Я понимаю, что бывают какие-то экстренные ситуации, но мы неоднократно с коллегами говорили о том, что нужны проектные заделы, — обратил внимание глава региона. — Нужно повышать бюджетное планирование и финансовую дисциплину муниципалитетов. При поддержке правительства Российской Федерации мы полностью финансируем строительно-монтажные работы, но проектные заделы муниципалитеты должны формировать. По целому ряду муниципалитетов эта работа ведется системно, продуманно, с трехлетним горизонтом планирования, но не по всем. Давайте еще раз это обсудим".

Отдельное внимание участники заседания правительства уделили вопросам организации летнего отдыха детей из Донецкой и Луганской народных республик в оздоровительных организациях Самарской области. По словам министра социально-демографической и семейной политики региона Регины Воробьевой, в этом году в санаториях губернии смогут оздоровиться 300 ребят и 30 сопровождающих из города-побратима Снежное, а также дополнительно еще 50 детей и 5 сопровождающих из Сватово.

"Летний отдых детей из Снежного будет организован на базе пансионата, который расположен в Тольятти, в три летних смены, продолжительность каждой из которых составляет 21 день. Ребята из Сватово будут отдыхать в июне на базе детского центра в Новокуйбышевске", — добавила министр.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу, отметив важность этого направления работы, учитывая текущую обстановку. Напомним, в прошлом году порядка 350 детей из Донецкой и Луганской народных республик отдохнули в оздоровительных лагерях Самарской области.

"Важное очень дело, направление работы. Мы и в прошлом году принимали ребятишек с разных территорий Донбасса. Такая помощь крайне важна и сегодня. В этом году мы принимаем детей из Снежного и Сватово, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Сватово — это зона ответственности нашей 2 Гвардейской общевойсковой армии. За счет таких решений, оказания гуманитарной помощи жителям этого района, мы формируем нужный уровень доверия и взаимодействия наших армейских подразделений, что повышает эффективность нашей армии".

Важно отметить, что всего в этом году в период проведения летней оздоровительной кампании в организациях отдыха стационарного типа и лагерях дневного пребывания запланировано оздоровление более 120 тысяч детей Самарской области, в том числе 8 800 — из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.