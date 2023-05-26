В Самаре открылся масштабный медиафорум "Власть. Медиа. Доверие"

В пятницу, 26 мая, в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого стартовал масштабный форум "Власть.Медиа. Доверие". Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе первого дня медиафорума.
Крупный форум объединил представителей СМИ со всей страны, руководство региона, пресс-секретарей, а также модераторов государственных пабликов муниципальных образований Самарской области. Мероприятие посвящено актуальным вопросам взаимодействию между властью и СМИ в интересах людей, выстраиванию и удержанию доверия между властью, медиа и гражданами в новых условиях.
Модератором дискуссий форума стал телеведущий, журналист Дмитрий Губерниев. В числе гостей и спикеров - президент "Шкулев Медиа Холдинг" Виктор Шкулев, генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков, заместитель главного редактора медиагруппы "Комсомольская правда" Евгений Сазонов, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев, эксперт по репутационному менеджменту и кризисному PR Кристина Потупчик, журналист, глава АНО "Женский фронт" Анастасия Кашеварова, руководители крупнейших СМИ нашего и других регионов.
Глава региона Дмитрий Азаров поприветствовал участников и гостей форума и выступил в рамках панельной дискуссии, посвящённой повышению доверия общества к власти и роли медиа в этом процессе.
"Благодарю наших партнеров, спикеров, всех участников за то, что вы нашли возможность собраться вместе и помочь нам разобраться, как в нынешних условиях эффективно формировать доверие между властью и обществом", - поблагодарил губернатор.
Рассуждая о процессе формирования доверия, Дмитрий Азаров подчеркнул, что эта задача перманентная: "Невозможно доверие раз и навсегда сформировать и на этом успокоиться. Оно долго выстраивается, это очень чувствительный процесс. И когда ты достигаешь определенного уровня, то не можешь рассчитывать, что это продлится сколько угодно долго. Буквально неосторожное слово чиновника, а тем паче действие, принятое без совета с людьми и потому им непонятное, - может быть, кстати, абсолютно оправданное с точки зрения его экономических, хозяйственных последствий, но не объясненное людям, - может это доверие разрушить".
Доверие между властью и обществом, по мнению главы региона, способствует консолидации общества. А это особенно важно сегодня, когда страна переживает непростой исторический период.
"Вместе мы можем больше. Есть русская пословица, что один в поле не воин. В сегодняшних условиях, наверное, она звучит несколько иначе, актуальность ее мы понимаем. Это важно там, на линии боестолкновений. И что такое там доверие, взаимовыручка и взаимопомощь, я знаю не понаслышке - от бойцов. Невозможно без доверия, не чувствуя, что у тебя прикрыта спина, ни решить боевую задачу, ни пойти в атаку, за Родину", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона уверен, что в формировании этого доверия и взаимопонимания СМИ играют ключевую, все возрастающую роль.
"Каждый из нас в этой ситуации может сделать чуть больше, чтобы отстоять суверенитет нашей страны, чтобы вдохновить, чтобы поддержать, чтобы приблизить победу. И для нас очень важно понять, как на этом этапе нужно правильно выстраивать коммуникацию", - обратился он к участникам.
Осознание самого бережного отношения к каждому гражданину, к обществу, которое есть у президента страны, является сутью государственной власти, считает губернатор.
Очень важно и то, что дискуссия со спикерами очень высокого уровня организована не режиме видеоконференции, а "глаза в глаза". "Как бы ни развивались технологии, ничто не может заменить такого разговора - прямого и честного, профессионального и конструктивного диалога глядя друг другу в глаза. Я очень надеюсь, что благодаря вам, благодаря дискуссии мы действительно сможем почерпнуть важные идеи, готовые кейсы и предложения, которые мы могли бы реализовать на самарской земле и не только здесь, чтобы эффективно работать, добиваясь главных целей, которые ставят нам граждане страны", - отметил он.
Обсуждение продолжилось более трех часов. Так, Виктор Шкулев в своем выступлении акцентировал внимание на том, что в своей задаче помочь аудитории разобраться в том, что происходит, медиа совпадают с властью. СМИ позволяют человеку, разбираясь в событиях, формировать свою реакцию на действия власти, а власти - делать выводы, изучая общественное мнение.
Спикер отметил, что власть должна быть публичной, а чиновники, которые отодвигают взаимодействие со СМИ на второй план, глубоко заблуждаются: "Это часть обязанностей человека, обладающего властью, - находить собственные решения работы с медиа. Мне кажется, что в ходе сегодняшнего разговора мы будем нащупывать какие-то важные для нас моменты. Все мы настроены на откровенный разговор".
Заместитель главного редактора медиагруппы "Комсомольская правда" Евгений Сазонов поддержал своего коллегу и добавил, что власти просто необходимо общаться с людьми и при этом быть абсолютно искренней.
"Искренность, вовлеченность и как можно больше неформальных поводов для встреч. Не только официальные комментарии. Людям вообще интересно знать, чем живет власть, чем живут чиновники, какие у них увлечения. Но, опять же, все это должно быть искренним", - считает он.
Евгений Сазонов сравнил отношение власти и народа с браком, который распадается, если супруги не разговаривают друг с другом и не живут общими интересами. При этом чиновники должны использовать для донесения информации все виды контента и все виды информационной линейки. Видео, текст, фото, аудио и посты в соцсетях - чем полнее этот набор, тем больше доверия.
Генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков добавил, что при формировании доверия к власти нельзя забывать и про те каналы, которые, казалось бы, давно потеряли свою актуальность. "Нам кажется, что что-то уже вроде бы устаревает, отмирает, теряет оперативность и так далее. А вот как раз там сформирована максимальная лояльность, доверие, которые нужно поддерживать, через которые нужно двигаться. И, как правило, это самая благодарная аудитория. Благодарная во всех смыслах этого слова", - отметил он.
Особое внимание спикеры уделили работе на площадке мессенджера Телеграм. Кристина Потупчик отметила, что людям нужны открытость и взаимодействие.
"Люди больше не хотят взаимодействовать с медиа в одностороннем порядке. Они хотят взаимодействовать с источниками информации. Намного легче поверить тем, с кем они могут взаимодействовать. Желание участвовать как раз отражается на работе медиа в Телеграме. Мы видим, что люди активны в комментариях. Они хотят доверять ресурсу и хотят понимать, что там не будет фейков. Все мы устали от фейков, особенно в момент начала специальной военной операции. И теперь анонимные каналы больше не котируются", - пояснила эксперт.
По завершении панельной дискуссии первый день форума продолжит мастер-класс Дмитрия Губерниева, посвященный мастерству публичных выступлений.
Форум продлится два дня и завершится традиционным фестивалем прессы, который в Самарской области пройдет в 28-й раз.
Эксперты оценили высокий уровень организации форума в областном центре. "Самара, конечно, умеет удивлять. Настолько крутой форум, судя по подбору участников, спикеров. Мероприятие как минимум столичного уровня", - подчеркнул Андрей Цепелев.
Последние комментарии
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