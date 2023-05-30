Дмитрий Азаров поблагодарил коллективы предприятий ОПК за вклад в защиту России

Самарская область вносит большой вклад в защиту страны в период Специальной военной операции. Об этом во вторник, 30 мая, заявил в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Дорогие земляки, сегодня нет задачи более важной, чем победа России в специальной военной операции. От исхода этого противостояния зависит будущее нашей страны, жизнь каждого из нас, наших детей и внуков. Это не значит, что нужно забыть обо всех сугубо мирных делах и планах, совсем нет. Но сейчас сугубо мирные дела должны служить укреплению страны", - отметил губернатор.

"Миссия Самарской области - вновь, как и восемь десятилетий назад, - быть надежным тылом для защитников, для семей военнослужащих. Это устойчивая экономика, способная обеспечить нужды фронта. Это уверенность каждого бойца, что его здесь ждут, это знание, что его семья и близкие окружены вниманием и заботой", - сказал Азаров.

Экономика Самарской области сегодня устойчива: "Мы справились с периодом турбулентности первых месяцев СВО. Наш регион держит санкционный удар".

Первыми на путь роста встали предприятия оборонно-промышленного комплекса. В Самарской области действуют 28 предприятий ОПК, на которых трудятся десятки тысяч человек. За прошлый 2022 г. самарские ОПК обеспечили отгрузку продукции на более чем 200 млрд рублей. Объем производства предприятий, участвующих в выполнении гособоронзаказа, увеличился на 20,6%. В авиационно-космическом кластере физические объемы увеличились на 41%. Треть предприятий отрасли перешли на усиленный режим работы в связи с увеличением загрузки. Предприятия ОПК оперативно перестраивают производство, выстраивают новые логистические и технологические цепочки, мы находимся с ними в постоянном взаимодействии.

"От всей души благодарю коллективы нашей оборонки за вклад в защиту нашей страны в этот сложный период", - резюмировал губернатор.