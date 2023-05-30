Дмитрий Азаров отчитался перед жителями Самарской области о своей работе за пять лет

Во вторник, 30 мая, губернатор Дмитрий Азаров выступил с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Это программный документ, который определяет векторы развития всех сфер региональной экономики.

Его подготовка велась с участием не только министерств и ведомств, но и представителей различных отраслей. Губернатор во время рабочих поездок в муниципалитеты неоднократно встречался со своими земляками, чтобы обсудить насущные вопросы и "взять на карандаш" актуальные инициативы. Врачи и учителя, представители промышленности и сельского хозяйства, культуры и туризма, волонтерских и молодежных организаций, участники специальной военной операции и члены их семей высказали главе региона свои предложения.

"Подлинными соавторами моего отчета за эти пять лет работы служат жители Самарской области. Я горжусь тем, что сегодня есть чем отчитаться перед ними и благодаря им, - заявил губернатор. - Это многие десятки, сотни, тысячи людей, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие и процветание Самарской области. С которыми все эти годы мы трудились и продолжаем трудиться рука об руку".

Напомним, Дмитрий Азаров с посланием о положении дел и перспективах развития Самарской области перед жителями региона впервые выступил пять лет назад. Глава региона тогда обозначил ряд приоритетных задач, дал обещания своим землякам по решению конкретных вопросов.

Все обязательства были выполнены и цели достигнуты, несмотря на сложности и вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последние годы. Это и подготовка к чемпионату мира по футболу, и тревожные дни и ночи пандемии коронавируса, это и санкционное давление, и новые задачи, связанные с проведением специальной военной операции.

"Ни в один из периодов новейшей истории Самарской области не приходилось преодолевать столько экономических и социальных вызовов, решать столько задач, требующих полной самоотдачи и высочайшей организованности. Но мы справились, потому что всегда исходили из нашего принципа - "Вместе мы сможем больше!" - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил: еще в середине прошлого десятилетия экономика области стагнировала, доходы людей падали, инвесторы обходили регион стороной. Именно в тот период вместе с жителями региона была написана Стратегия опережающего развития региона. В ней были отражены цели, которых необходимо достичь. Сегодня многое из намеченного сделано.

"Я держу перед вами отчет - в рейтинге инвестиционной привлекательности мы поднялись на 56 рейтинговых позиций, показав лучшую динамику в стране. В рейтинге Агентства стратегических инициатив мы прочно закрепились в первой десятке регионов", - отметил руководитель области.

За пять лет было открыто 101 новое производство, создано более 48 тыс. рабочих мест. Это позволило добиться рекордно низкого уровня безработицы. Почти на 48 тысяч вакансий приходится 8600 соискателей. Это произошло благодаря системной работе и выстроенному взаимодействию региона с промышленниками, предпринимателями, инвесторами.

Глава региона подчеркнул: основой экономики служит инфраструктура. За последние годы в Самарской области введены в эксплуатацию два новых моста через Самару и Сок, отремонтированы семь старых. Строится мост через Волгу как часть транспортного коридора в Западный Китай. Построено восемь многоуровневых дорожных развязок. А всего у нас построено и отремонтировано 3215 километров дорог. Это способствовало появлению крупных логистических центров Почты России, OZON, строящегося Wildberries.

В послании 2018 года Дмитрий Азаров говорил, что регион будет поддерживать легальный малый бизнес и сокращать "серую зону". За пять лет из тени вышло более 150 тыс. предпринимателей и самозанятых граждан. Поступления от малого бизнеса в бюджет удвоились.

"Преодолевая экономические санкции, системно реагируя на вызовы, сокращая уровень госдолга, мы в то же время предметно занимались решением вопросов развития территорий, "расшивкой" застарелых проблем, которые формировались десятилетиями. Решать такие задачи одновременно очень непросто, и, прежде всего, с точки зрения формирования бюджета. Но мы и здесь справляемся", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одну из таких проблем создают обманутые дольщики. Глава региона напомнил о первой встрече с ними, которая длилась более девяти часов. Каждый житель области, пострадавший от рук недобросовестных застройщиков, смог высказаться и обозначить состояние дел. "Я пообещал землякам, что мы проблему решим. Думаю, тогда поверили не все. А теперь могу отчитаться - из 88 многоквартирных домов, где были нарушены права дольщиков, проблема решена на 77 объектах. Проблему обманутых дольщиков в полном объеме предстоит решить до конца текущего 2023 года", - акцентировал внимание губернатор.

Кроме того, системно решается вопрос по переселению граждан из аварийного жилья. В прошлом году были расселены 5120 человек - это рекордное число. А всего за пять лет из аварийного жилья в новые квартиры въехали 11270 человек. Кроме того, жильем обеспечены более 5 тыс. молодых семей, более 3,6 тысяч детей-сирот, более 800 ветеранов - тружеников тыла.

"За пять лет у нас введено в строй 8,7 млн кв. м жилья - это почти два таких города, как Сызрань, отстроенных заново. За эти годы новоселье справили около 400 тысяч человек, или каждый восьмой житель губернии", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отзываясь на просьбы жителей, ранее в послании Дмитрий Азаров ставил задачей построить набережные во всех городах области, стоящих на Волге. В итоге мечты людей исполнены: построены новые набережные в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске. Обновлены 4-я очередь набережной в Самаре и набережная в селе Приволжье. Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" новый облик получили 784 общественных пространства и 1660 дворовых территорий.

С первых дней своей работы Дмитрий Азаров определил для себя главный приоритет - постоянная забота о земляках. За последние годы удалось в три раза - с 15,6 млрд до 45,7 млрд рублей - увеличить финансирование мер социальной поддержки. Особое внимание уделено поддержке семей с детьми и пожилых граждан.

Отдельно глава региона остановился на итогах работы в системе здравоохранения. Пандемия коронавруса показала ее гибкость, а также правильность оперативно принятых решений. Так, в кратчайшие сроки построены современные инфекционные отделения в Самаре, Тольятти и Сызрани. Возведен новый корпус областной детской инфекционной больницы. Оснащены новым оборудованием 10 сосудистых центров и отделений, созданы восемь Центров амбулаторной онкологической помощи. Открыто семь новых современных поликлиник. Полностью обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация.

"За пять лет построены 115 и отремонтированы 192 объекта медицины. Мы концентрировали свою работу на селе, поскольку в предыдущий период многое там было упущено. Для сельчан открыто 11 отделений врачей общей практики, семь врачебных амбулаторий, четыре клинико-диагностических отделения, 83 фельдшерско-акушерских пункта", - подытожил губернатор.

Благодаря системной работе опережающими темпами удалось решить вопрос с нехваткой мест в детских садах. С 2018 года в Самарской области введены в строй 54 дошкольных учреждения - по оценкам экспертов, это больше, чем за предыдущие 20 лет.

Возведены и реконструированы девять школ. Еще 26 школ были капитально отремонтированы. Закуплено 188 новых школьных автобусов. В городах и селах открыты 214 центров образования "Точка роста", 54 мини-технопарка. В Самаре и Тольятти открыты Центры цифрового образования детей "IT-куб".

С 2019 года действует региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", созданный по модели работы федерального центра "Сириус". В регионе успешно работает научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". Сегодня он объединяет шесть регионов, десятки ведущих вузов, научных организаций и производств России и Белоруссии.

Мощный импульс развития получили спорт и культура. С 2018 года в регионе открыто шесть ледовых арен, 18 спортивных комплексов, семь стадионов и футбольных полей, 117 спортивных площадок. Построены два и обновлено более 30 Домов культуры. Модернизированы три театра: "СамАРТ" и "Театр кукол" в Самаре и "Дилижанс" в Тольятти. Строится театр "Грань" в Новокуйбышевске. Готовится к открытию первый в стране филиал Государственной Третьяковской галереи.

"Все эти изменения сделали Самарскую область более привлекательной для работы и жизни, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это плод напряженного, порой самоотверженного труда десятков и сотен тысяч людей, живущих на этой земле, считающих ее свои домом".

Дмитрий Азаров уверен, что, вопреки всем вызовам, залогом движения вперед являются люди - это уникальные компетенции наших ученых и инженеров, рабочих и фермеров.

"Благодаря труду, таланту, предприимчивости людей мы сохранили и приумножили производственный потенциал региона, - подчеркнул губернатор. - А главное, что обеспечило успешное преодоление всех трудностей этих лет, - это единство народа, его объединение вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Когда мы едины в своих стремлениях, жизненных целях и принципах, тогда никакое давление извне не способно разрушить наши планы. Мы доказали это всей своей историей. И прошедшие пять лет стали наглядным тому подтверждением".