Дмитрий Азаров в послании обозначил задачи по поддержке военнослужащих и их семей

Во вторник, 30 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы, обозначив основные итоги работы за пять лет и приоритетные направления на будущее, в основу которых легли предложения и пожелания жителей региона.

Главное, по мнению губернатора, благодаря чему удалось успешно противостоять вызовам последних лет, - это единство народа в своих стремлениях, жизненных целях и принципах, объединение вокруг национального лидера Владимира Путина.

В непростой сегодняшней ситуации нет задачи более важной, чем победа России в специальной военной операции. Осознание важности этой задачи, определяющей будущее всей страны, также послужило сплочению жителей региона.

На решение первостепенной задачи - технологическое обеспечение фронта - мобилизованы предприятия оборонно-промышленного комплекса области. Но не менее важны сплоченность, участие, патриотический настрой всего общества. "И сегодня Самарская область такое единство, безусловно, проявляет", - констатировал губернатор.

Самарская область вновь, как и восемь десятилетий назад, стала надежным тылом и для защитников, и для семей военнослужащих, и для страны.

Надежный тыл - это, по словам главы региона, не только устойчивая экономика, способная обеспечить нужды фронта, но и уверенность каждого бойца, что его здесь ждут, это знание, что его семья, его близкие окружены вниманием и заботой.

Большой вклад в помощь военнослужащим, их семьям вносят многие компании и предприниматели, неравнодушные жители, школьники, волонтеры, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи, выпускают походные аптечки, сумки для спальных мешков, носилки для раненых, плетут маскировочные сети, производят дополнительные вещи, нужные бойцам на фронте помимо нормативного обеспечения от Минобороны РФ.

Так, многих энтузиастов объединил проект "Шьем для наших": сейчас волонтеры, которые шьют для бойцов элементы экипировки, есть практически в каждом муниципалитете. Большую работу проводит общественный культурно-социальный фонд "Звезда и Лира", объединивший жен, матерей и сестер военнослужащих и взявший на себя организацию доставки подобных грузов в зону СВО.

"Все это - живое народное движение. Пользуясь случаем, еще раз благодарю всех, кто по зову сердца участвует в нашей общей работе для поддержки наших воинов", - поблагодарил земляков губернатор.

Дмитрий Азаров лично находится на постоянной связи с командованием и бойцами самарских частей, регулярно ездит в зону СВО.

"Могу заверить - каждый раз не с пустыми руками. Обязательно привозим что-то, что нужно бойцам. Это средства борьбы с дронами, тепловизоры, уже десятки единиц передвижной спецтехники, генераторы и ремкомплекты. А также дополнительная экипировка, предметы быта, продукты питания и письма поддержки с малой родины, которые не менее важны, чем специальные технические средства", - сообщил глава региона и заверил, что эта работа продолжится.

Сил защитникам Отечества придает и уверенность в том, что, пока их нет рядом, их семьям помогают, о них заботятся и государство, и земляки. Меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, как подчеркнул Дмитрий Азаров, - важнейший пласт помощи фронту.

"В Самарской области для участников СВО и их семей, помимо общегосударственных социальных гарантий, установлено еще более 20 мер социальной региональной поддержки. На каждую семью участника СВО создан социальный паспорт. Мы сделали это первыми в стране. Это информационная система сегодня для своевременного определения потребностей семьи и предоставления необходимых мер поддержки. Наши воины, их близкие должны чувствовать благодарность и заботу всего общества, тепло и поддержку окружающих. В работу по поддержке семей военнослужащих вовлечены все областные органы власти и органы местного самоуправления. Действенным инструментом социальной помощи должен стать Фонд "Защитники Отечества", о котором говорил в недавнем послании президент страны Владимир Владимирович Путин. Буквально послезавтра, 1 июня, откроем отделение фонда в Самарской области", - отметил глава региона.

На реабилитацию возвращающихся из зоны СВО бойцов и их обустройство в мирной жизни направлен проект "Возвращение", который был разработан в регионе, получил высокую оценку президента страны и был рекомендован к распространению по всей России.

Глава региона особо подчеркнул необходимость поддержки семей героев, павших за мирное небо над Родиной. "Мы остро переживаем каждую утрату вместе с родными и близкими наших воинов", - обратился Дмитрий Азаров. Присутствующие в зале почтили минутой молчания память земляков и всех погибших защитников Отечества.

"Наш моральный, человеческий долг перед их памятью - помочь подняться их детям, окружить опекой и заботой их родителей, жен, любимых. Обращаюсь к сидящим в этом зале и всем жителям региона - давайте дадим себе слово, что ни один наш земляк, отдавший жизнь за Родину, не будет забыт", - обратился глава региона к жителям.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что патриотическое воспитание подрастающего поколения - это задача, выходящая далеко за рамки СВО. "Любовь к Родине - это та основа, на которой испокон веков держится Россия. И будущее страны зависит от того, с какими ценностями будут вступать в жизнь наши дети. Передать им наше отношение к жизни, к людям, к родному краю возможно только на основе патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре", - уверен руководитель области.

Он поблагодарил всех, кто сегодня развивает детские и подростковые патриотические организации. "Мощным центром консолидации патриотической молодежи должно стать появившееся недавно Российское движение детей и молодежи - "Движение первых". Его подразделения нужны не только в школах, но также и в вузах, колледжах, техникумах Самарской области. А мы будем помогать ему и материально, и организационно, и методически. Это наша общая задача", - заключил губернатор.

Объединяющим началом для жителей региона стала и помощь жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. "Самарцы и здесь откликнулись одними из первых. Добровольцы, общественники, бизнесмены, просто неравнодушные люди - все мы вместе собрали и отправили на Донбасс около шести тысяч тонн гуманитарной помощи. Это только то, что учтено (я хочу сказать - мы не обо всей такой помощи знаем). Это продукты питания, стройматериалы, бытовая техника, медикаменты, одежда", - напомнил Дмитрий Азаров и поблагодарил земляков.

Самарская область стала первым в России регионом, который протянул руку помощи одному из городов Донбасса, заключив соглашение с городом Снежное. Сотни добровольцев, дорожников, строителей, коммунальщиков, врачей, педагогов из Самарской области посменно трудились и продолжают трудиться там, помогают налаживать в городе мирную жизнь.

"В 2022 году мы смогли восстановить в Снежном (восстановить или построить вновь) 82 объекта инфраструктуры. Благодаря качественно выполненной работе и своевременной отчетности нам удалось полностью компенсировать эти затраты из федерального бюджета. И конечно, в этом году мы работу обязательно продолжим. Очень важно, чтобы жители этих исторических земель, вернувшихся на Родину, почувствовали, что вся большая Россия - с ними. Что мы действительно своих не бросаем. И в этом - суть нашего российского характера!" - отметил Дмитрий Азаров.