Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров открыли смену в самарском патриотическом лагере "Авангард"

В День защиты детей, 1 июня, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко вместе с губернатором региона Дмитрием Азаровым побывали в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" и приняли участие в торжественном открытии первой профильной военно-патриотической смены "Защитники Отечества".

Позже из Самары глава верхней палаты российского парламента провела по видеоконференцсвязи Всероссийское совещание с участием руководителей субъектов РФ, посвященное организации детской летней оздоровительной кампании 2023 года. В формате видеомоста были открыты новые корпуса в детских лагерях ряда российских регионов.

В этом году в региональных организациях отдыха стационарного типа и дневного пребывания лето проведут 124 тысячи детей. В День защиты детей открылись первые смены. В губернии в этом году будут работать в общей сложности 742 лагеря - на 38 учреждений больше, чем в 2022-м.

Это стало возможным в том числе благодаря проведению капитального ремонта в лагерях. Самарская область стала одним из пилотных регионов и получила средства из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие образования" и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей, запущенного при непосредственном участии Совета Федерации. Участие в ней приняли только 15 субъектов России.

Пилотный проект по возведению нового корпуса был реализован за 2,5 месяца в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", которому в этом году исполняется 55 лет. После проведения работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Регион в числе первых завершил строительство нового корпуса, потому что от этого зависит оценка успешности пилотных проектов, запущенных в разных территориях России.

"Вам очень повезло, что вы начинаете свой отдых именно в этом лагере, где созданы хорошие условия, где работают замечательные воспитатели и педагоги. Я хочу, чтобы вы после нелегкой учебы хорошо отдохнули на природе с такими замечательными наставниками, с такой программой. Вы станете сильнее, мужественнее. Уверена, вы подружитесь (а дороже друзей в жизни, поверьте, ничего нет) и будете с большой радостью вспоминать это время", - обратилась к ребятам Валентина Матвиенко.

Глава региона подчеркнул, что лагерь "Авангард-Самара" имеет военно-патриотическую направленность. "Мы уделяем большое внимание вопросам патриотического воспитания. И конечно, очень рад, что мальчишки и девчонки здесь, в комфортных условиях, смогут и отдохнуть, и получить новые знания о том, что происходит сегодня в зоне специальной военной операции, что мы защищаем там. О том, как дорого мирное небо над нашей головой. И о том, что оно есть у нас сегодня благодаря нашим Героям и защитникам Отечества, - напомнил Дмитрий Азаров. - Уверен, что каждый из вас получит новые навыки, которые пронесет через всю жизнь, но главное - это любовь и уважение к великой истории нашей страны, любовь к своей Родине".

В центре "Авангард" созданы прекрасные условия для отдыха, отметила Валентина Матвиенко. Она поблагодарила губернатора Самарской области, строителей, всех, кто помогал готовить центр к началу сезона.

"Хочу поздравить вас, уважаемый Дмитрий Игоревич, всю региональную команду, строителей, которые за очень короткий срок построили новый замечательный модульный корпус, чтобы создать хорошие условия для ребят. Они сделали большое дело, - обратилась председатель Совета Федерации. - Хочу поблагодарить руководство лагеря, воспитателей, педагогов, всех сотрудников. Без их труда мы бы сегодня не имели таких замечательных условий. Спасибо всем вам за вашу работу. Лагерь патриотической направленности, и я думаю, что наши участники специальной военной операции будут к вам приезжать, делиться своим опытом. Это действительно настоящие герои, которые защищают нашу страну сегодня от серьезной угрозы, защищают нашу безопасность. Я думаю, вам тоже будет очень интересно с ними пообщаться".

Дмитрий Азаров поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание к теме детского оздоровительного отдыха и за то, что в День защиты детей она выбрала для посещения именно наш регион.

"Благодаря тем идеям, которые вы высказывали в предыдущий период, здесь, в Самарской области появился новый корпус. Мы понимаем, что это начало большого пути. Уже поручил сформировать региональную программу по данной тематике", - сообщил губернатор.

Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров оценили условия пребывания детей в лагере и пообщались с ребятами. Председатель верхней палаты парламента поинтересовалась у воспитанников "Авангарда", какие есть пожелания, на основе которых можно было бы дополнить федеральный проект.

"В лагере очень атмосферно и хорошо все подготовлено для комфортного отдыха и проведения занятий", - поделился впечатлениями десятиклассник Кирилл Андронов.

На территории центра расположены корпуса для проживания детей, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, эстрада, цифровой кинозал, медицинский пункт, спортивный зал, крытый уличный тренажерный зал и площадка для воркаута.

"Радует, что в центре много спортивных площадок, где можно тренироваться и даже устраивать соревнования. Я очень люблю баскетбол и рад тому, что мы сможем вместе с друзьями проводить свое свободное время на современной площадке", - отметил Михаил Трандин.

Кроме того, оборудованы учебные места для занятий по военно-прикладным дисциплинам: два стрелковых тира, лазерный тир, арбалетный тир, площадка для метания ножей, воздушно-десантный комплекс, веревочная высотная полоса препятствий. Имеется полигон для игры в пейнтбол и лазертаг, свой парк квадроциклов. Также на территории оборудован палаточный лагерь.

"С самого детства я увлекаюсь военно-прикладными дисциплинами, поэтому уже четвертое лето провожу в "Авангард-Самара". И каждый раз замечаю изменения. Например, в этом году появился новый современный корпус, стало больше преподавателей", - рассказала ученица самарской школы Анастасия Старкова.

Директор центра Игорь Устинов рассказал, что в этом году пройдет пять военно-патриотических смен. "Лето здесь проводят дети в возрасте от 8 до 18 лет, которые занимаются в кадетских школах, юнармейских отрядах и патриотических движениях", - добавил руководитель.

Валентина Матвиенко пообщалась с ребятами, ответила на их вопросы и осмотрела новый корпус, где вместе с губернатором региона и кадетами приняла участие в выборе его названия.

Дмитрий Азаров представил Валентине Матвиенко проект, который реализуется во всех библиотеках региона, - "Сила в правде". На специальных стендах отражена информация о нацизме, размещены книги по истории Великой Отечественной войны, сведения об участниках специальной военной операции. "Очень хорошая, правильная инициатива", - отметила глава верхней палаты российского парламента.

Дмитрий Азаров также рассказал, что Самарская область второй год подряд организует отдых и оздоровление детей из Донецкой и Луганской народных республик. В прошлом году лето в лагерях региона провели 346 мальчишек и девчонок из города-побратима Снежное (ДНР). В этом году запланированы отдых и оздоровление 300 детей и 30 сопровождающих лиц из Снежного, а также 50 детей и пяти сопровождающих из Сватово.