В Самаре стартовал всероссийский слет волонтеров "Добро.Конференция - 2023"

Во вторник, 6 июня, в преддверии официального открытия всероссийской "Добро.Конференция - 2023" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с председателем Комитета Госдумы по молодежной политике, председателем совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым.

Артем Метелев подчеркнул важность мероприятия для всех приехавших в Самарскую область участников. Он поблагодарил губернатора за поддержку добровольческого движения. "Регион у вас лидер. Я общался с ребятами-волонтерами - все говорят, что поддержка всегда есть, проблем не возникает", - отметил Артем Метелев.

Напомним, в Самарской области проходит всероссийский слет волонтеров "Добро.Конференция - 2023". Его участниками стали лидеры волонтерских, благотворительных и государственных организаций, университетов - всего 4500 человек, в том числе 700 руководителей Добро.Центров из всех регионов страны, идея открытия которых в России была поддержана президентом Владимиром Путиным.

Накануне участников и гостей мероприятия познакомили с добровольческими практиками региона: более 10 волонтерских организаций региона презентовали свои проекты и дали возможность участникам попробовать себя в качестве волонтеров своих проектов.

Глава региона также принял участие в панельной дискуссии на тему "Лидеры социальных изменений: новые подходы и вызовы", которая состоялась в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого". Спикерами выступили заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, директор департамента Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Покровский, генеральный директор фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова, проректор университета Высшей школы экономики Дмитрий Земцов, исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест.

Глава региона поприветствовал участников и гостей из 88 регионов страны, в том числе волонтеров, представляющих новые регионы - Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожье и Херсонщину. Дмитрий Азаров отметил, что волонтеров, помимо доброты, отличает храбрость и истинный патриотизм.

"Я регулярно езжу на Донбасс - там все ощущается по-другому. Рад тому, что наши самарские волонтеры не раз и не два бывали на территории новых регионов нашей страны тоже. Оказывается помощь и поддержка: земляки собрали и отправили на Донбасс более 6 тысяч тонн гуманитарных грузов. Я знаю, что такая работа проводится в каждом регионе России - без исключений. Все вы в этом принимаете участие и, конечно, вам за это огромное спасибо", - обратился глава региона.

Как отметил губернатор, волонтеры всегда готовы учиться, а лучшие практики и предложения будут реализовываться на самарской земле. Дмитрий Азаров подчеркнул роль руководителей волонтерских и общественных объединений: "Невозможно не откликнуться на предложения, которые формируют наши волонтерские центры, люди разных поколений. Их энергия, энтузиазм, иногда напор позволяет - а где-то заставляет - всех нас двигаться быстрее. Это совместная деятельность на благо нашей родной земли, Самарской области. Это же большое счастье - обустраивать родную землю, помогать людям. Всегда чувствуешь ответную реакцию".

Особая задача - помочь тем людям, которые хотят творить добро. Это задача, в том числе, и властей. Так, в регионе создан и работает Ресурсный центр поддержки добровольчества.

"Мы в какой-то момент поняли, что иной раз люди, еще не обладающие опытом в реализации проектов, воплощении в жизнь задуманного, на начальной стадии столкнувшись с трудностями, опускают руки, а ни в коем случае не надо опускать. Мы замечательным людям, которые хотят творить добрые дела, помогаем иногда их идею в хорошем смысле упаковать, превратить в проект и помочь им объединить людей. Потому что ключевой вопрос в том, а сколько людей поддержит эту идею, - пояснил Губернатор. - Вместе мы можем больше. Каждый из нас, объединяя вокруг себя людей, соратников, своих товарищей совершенно точно может больше".

Даже небольшие волонтерские проекты - это работа на объединение усилий, на консолидацию общества. По словам губернатора, в Самарской области людей, которые хотя бы один раз приняли участие в волонтерской акции - полмиллиона.

"Конечно, очень важно, чтобы на этом первом шаге человек не остановился. Прекрасно понимаю, что один в поле не воин, в нынешних условиях, я думаю, это понимают все", - подчеркнул Дмитрий Азаров и выразил надежду, что Добро.Конференция даст импульс развитию волонтерского движения не только в Самарской области, но и во всей России.

Артем Метелев привел высказывание Сергея Кириенко: "Любой кризис - это пространство для новых возможностей. Вопрос только в том, что нужно уметь ими воспользоваться". Об этом первый заместитель руководителя администрации президента заявил во время посещения Студвесны в Самаре, заметив, что руководство 63-го региона хорошо понимает, как этими возможностями можно воспользоваться.

Губернатор в ответ подчеркнул: прошедший с начала специальной военной операции год нас многому научил. За этот период добровольцев стало больше - и тех, кто с оружием в руках сейчас защищает мирное небо над Россией, и тех, кто бескорыстно желает помочь защитникам Отечества и их семьям, и это доказывает, что благодаря объединению можно достичь всех заявленных целей. "Победа придет именно тогда, когда наше общество полностью сплотится - по-другому и не было в истории нашей страны", - уверен Дмитрий Азаров.

Глава региона также подчеркнул, насколько важен полученный за год опыт. Он привел в пример работу над развитием беспилотной авиации. "Смотрите, сколько уже есть реальных достижений, - заметил Дмитрий Азаров. - Недавно наш национальный лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин говорил о перспективах развития беспилотной авиации. Еще вчера это были кустарные подходы, сборка элементной базы иностранных государств. А сегодня - перспективнейшие разработки, налаженные производства - в кратчайшие сроки".

Важен опыт, который получили большинство жителей страны, поддерживая друг друга в сложной ситуации, когда семья временно теряла своего защитника: на помощь приходили соседи, товарищи по работе, волонтеры. "Мы точно получили колоссальный опыт, понимание, насколько взаимовыручка сегодня является залогом нашего единства и движения вперед", - заключил Дмитрий Азаров.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев от имени полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова поприветствовал участников конференции, поблагодарив организаторов за выбор Самарской области в качестве площадки проведения такого масштабного мероприятия.

"Это очень правильно - в регионе порядка 195 тысяч волонтеров. Всего в нашем округе 796 тысяч добровольцев, которые зарегистрированы на сайте "Добро.рф". И мы понимаем, что людей, которые вовлекаются в общественно полезную деятельность и несут добро в массы, еще больше", - подчеркнул Олег Машковцев.

Заместитель полпреда отметил, что ПФО - уникальный округ, в котором общественные и волонтерские проекты развиваются более 10 лет по совершенно разным направлениям. При этом он особо выделил молодежный форум "iВолга", который проводится в Самарской области.

"На форуме "iВолга" родились многие проекты. Это были проекты, которые интересовали здесь и сейчас ту прогрессивную молодежь, которая пробилась для участия в форуме через большой конкурс. Ребята предлагают свои идеи, чтобы их масштабировали. Мы предоставляем возможности, чтобы каждый молодой человек мог выбрать то направление, которое ему близко, развивать свои таланты и помогать людям. На форум "iВолга" надо обязательно ехать. Это прекрасная возможность реализовать свои таланты", - рассказал Олег Машковцев.

Дмитрий Азаров добавил, что "iВолга" собирает молодежь не только из ПФО, но и всех округов страны. "Мы рады нашим гостям со всей территории нашей прекрасной Родины. Конечно, приезжайте. Мы вас ждем", - пригласил он участников.

Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест, мама паллиативного ребенка, рассказала участникам панельной дискуссии о работе организации. Она отметила те изменения, которые произошли в регионе за последние годы.

"В Самарской области нет такого социального напряжения, как это было еще 4-5 лет назад. С нашей властью мы выстраиваем диалог. Очень важно, когда органы власти социально ориентированы. Наша область точно социально ориентированная, - сказала Ольга Шелест. - Я много езжу по другим регионам и встречаюсь там с представителями правительства, министерств, депутатами. Мне иногда становится удивительно, как на гуманные и человеческие вещи реагируют эти люди. В нашей области никогда не встречала реакции - а зачем? Наоборот - как нам это сделать".

Одно из направлений деятельности фонда "Евита" - помощь паллиативным детям. "Наш регион был первый в России, который внес изменения в региональную программу здравоохранения, и наши паллиативные дети получают питание бесплатно. Полтора года на базе больницы имени Середавина работает детское паллиативное отделение. Это тоже огромная поддержка семей с паллиативными детьми. За это вам, Дмитрий Игоревич, огромное спасибо", - поблагодарила главу региона Ольга Шелест, отметив, что мало в каких регионах власти оказывают такую поддержку.

Исполнительный директор фонда "ЕВИТА" также сообщила, что совместно с региональными властями прорабатывается ряд других проектов. Один из них - строительство хосписа. Участников дискуссии заинтересовал подход Самарской области, и они выразили готовность взять положительный опыт на вооружение в своих регионах.

Также в рамках дискуссии обсуждались актуальные вопросы внедрения в образовательные программы вузов социальной практики "Обучение служению", социализации вернувшихся с СВО военнослужащих, подготовки волонтеров ко Всемирному фестивалю молодежи, адресной помощи людям и другие.