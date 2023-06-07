Дмитрию Азарову представили нового руководителя Самарского юридического института ФСИН

В среду, 7 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-полковником внутренней службы России Аркадием Гостевым. Руководитель ФСИН представил главе региона нового начальника Самарского юридического института ФСИН.

Образовательное учреждение возглавил полковник внутренней службы кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Панарин. С января этого года он был временно исполняющим обязанности руководителя института. Ранее занимал должность заместителя начальника академии ФСИН России по служебно-боевой подготовке в Рязани.

"На моей памяти впервые такое представление руководителя института. И конечно, понимаю, что это подчеркивает Ваше внимание как к региону в целом, так и конкретно к Самарскому юридическому институту. Я Вас за это искренне благодарю", - обратился Дмитрий Азаров к Аркадию Гостеву.

Директор ФСИН России высоко оценил результаты обучения курсантов в Самарском юридическом институте, при этом обозначил приоритетные направления, на которых нужно сосредоточить особое внимание.

Так, по его мнению, необходимо продолжить работу по развитию материально-технической базы института, укомплектованию личного состава и его профессиональному совершенствованию. "От того, как будет выстроена работа вуза сегодня, напрямую зависят результаты деятельности наших будущих сотрудников, их знания, опыт и навыки. Особую значимость приобретает проведение воспитательной и работы с курсантами, тем более в сегодняшнее сложное время, время испытаний", - отметил Аркадий Гостев. Одним из актуальных направлений работы также является создание филиала вуза на базе имеющегося учебного комплекса, что позволит расширить возможности по образовательному процессу в целом.

Аркадий Гостев подчеркнул значимость межведомственного взаимодействия и сотрудничества, которое позволит добиться более высоких результатов и в воспитании и обучении молодого поколения.

"Мы тесно взаимодействуем со всеми учреждениями высшего образования, после сегодняшней встречи особое внимание уделим Самарскому юридическому институту", - отметил глава региона.

Губернатор акцентировал внимание на том, что институт воспитывает настоящих патриотов нашей страны, взаимодействуя с ДОСААФ, Волонтерами Победы, Юнармией. Курсанты вуза традиционно являются участниками Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве, и Парада в честь Дня Победы.

"Уверен, что в нынешнее непростое время мы найдем дополнительные возможности для взаимодействия, в том числе укрепляя патриотический дух победы на территории региона, воспитывая настоящих патриотов нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона пожелал Дмитрию Панарину успехов и отметил готовность помогать в решении необходимых вопросов. "Во взаимодействии с Дмитрием Александровичем, уверен, будем работать, укрепляя уже существующие позиции института, его авторитет, двигаться дальше, развиваясь", - сказал глава региона.