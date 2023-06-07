Губернатор Дмитрий Азаров обратился к соцработникам Самарской области в преддверии их профессионального праздника

В среду, 7 июня, работая в Тольятти, губернатор Дмитрий Азаров поздравил социальных работников с предстоящим профессиональным праздником. На торжественном мероприятии, которое состоялось в культурном центре "Автоград", глава региона от имени всех земляков поблагодарил специалистов соцслужб за поддержку и заботу о жителях региона.

"Я искренне вас благодарю за ваше большое сердце, за вашу душу, которая готова буквально обнять каждого и позаботиться. Я восхищен вашей работой, вашим высоким служением - людям, обществу, нашей стране, служением милосердию и доброте", - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к работникам социальных служб.

Губернатор подчеркнул, что у социальной службы Самарской области вековая история, в 2023 году она отмечает свое 105-летие.

"Сегодня и само министерство, и служба в целом хранят традиции, основываясь на всех лучших практиках разных поколений социальных работников, наших ветеранов, и всегда устремлены вперед. Человекоцентричность в каждом из вас. Сегодня этот подход перенимают другие отрасли и службы", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что проекты, практики и работа социальных служб Самарской области получают признание на всероссийском уровне. Так, соцслужбы региона названы одними из самых активных по поддержке жителей новых регионов страны. Специалисты Самарской области оказывают помощь городу-побратиму Снежное ДНР, в том числе и в социальной сфере.

"Мы будем и дальше заботиться об этих героически людях, которые там живут и побеждают", - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор отдельно поблагодарил соцслужбы за совместную работу по приему вынужденных переселенцев и заботу о героях, сегодняшних защитников Отечества и их семьях.

Напомним, в Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова первой в стране была создана и внедрена система социальных паспортов военнослужащих. Позднее был разработан проект "Возвращение", который получил высокую оценку президента Владимира Путина и был рекомендован главой государства к тиражированию на всю страну.

Недавно в Самаре был открыт региональный филиал Фонда "Защитники Отечества". Дмитрий Азаров подчеркнул, что забота и поддержка военнослужащих и их семей - это благодарность героям за мирное небо над головой.

"Это наш человеческий долг. Знаю, что вас в этом убеждать не надо. По-человечески, с душой, профессионализмом, знанием, системно и комфортно для людей эта работа вами ведется", - сказал губернатор.

Глава региона от имени всех земляков выразил сотрудникам социальных служб слова благодарности за их работу и помощь людям: "Это всегда ответственно и от чистого сердца. Спасибо вам большое".

В рамках торжественной церемонии наградили лучших соцработников и подвели итоги областной акции "Ангел милосердия". В этом году она проходит в 20-й раз. Победителей назвали в пяти номинациях. Это люди с ограниченными возможностями здоровья, сотрудники учреждений социального обслуживания Самарской области, приемные семьи для пожилых и инвалидов, опекуны и приемные родители детей, а также организации-партнеры соцслужбы.