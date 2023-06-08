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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров в Самаре принял участие в открытии центра "серебряных" волонтеров

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 июня, в Самаре в здании ОДО состоялась церемония открытия Добро.Центра "Молоды душой" для волонтеров "серебряного" возраста. Вместе с добровольцами старшего возраста в ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель комитета по молодежной политики Государственной Думы Артем Метелев.

Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самарской области "серебряное" волонтерство развивается не первый год, в губернии более 3500 добровольцев старшего поколения, действует региональный центр "серебряного" волонтерства. В 2022 году самарский центр получил высокую оценку на федеральном уровне и заслужил право открыть на своей базе Добро.Центр. Работа Добро.Центра будет направлена на развитие волонтерской деятельности лиц старшего поколения, раскрытие их потенциала, самореализацию и улучшение качества жизни.

"У нас уже работают центры, посвященные студенческому добровольчеству, инклюзивному добровольчеству, что очень важно. И рад, что сегодня открывается Добро.Центр замечательных людей, неравнодушных, активных, настоящих патриотов, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кому она нужна. Волонтеры вы "серебряные", а люди - "золотые". Людей с такой широтой души, жизненным опытом, энергией - просто невозможно найти", - отметил на церемонии открытия Добро.Центра Глава региона Дмитрий Азаров.

К "серебряным" волонтерам обратился председатель комитета по молодежной политики Государственной Думы, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев: "В каждом регионе, городе вы украшаете волонтерское движение. Мы, молодые, берем, с вас пример и не всегда успеваем за вашей активностью, которую вы показываете на протяжении многих лет в разных проектах. Вы показываете нам всем, что старость может быть счастливой! Мы создаем условия для того, чтобы люди в любом возрасте могли реализовать себя. Уже в 60 регионах России созданы центры "серебряных" волонтеров "Молоды Душой". В Самарской области построена целая сеть на муниципальном уровне. А сегодня мы открываем центр в областной столице".

Социальная франшиза "Добро.Центр" создана для развития добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных НКО. Решение о создании Добро.Центров было принято по итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося 22 декабря 2022 года. Они становятся площадками для объединения усилий волонтеров, гражданских активистов, бизнеса, СМИ для совместного участия в благотворительных акциях, поиска партнеров.

В рамках открытия центра состоялось подписание соглашения между Ассоциацией волонтерских центров и Фондом пенсионного и социального страхования РФ. "Я рад, что мы с коллегами договорились о том, чтобы осуществлять совместные проекты, помогать всем нам заботится о "серебряных волонтерах", - сказал председатель Фонда РФ Сергей Чирков.

После торжественной церемонии открытия центра губернатор пообщался с "серебряными" волонтерами, ознакомился с их проектами и инициативами, направленными на помощь людям. Одна из них - поддержка защитников Отечества, пошив одежды для бойцов СВО. Глава региона поблагодарил земляков за такую поддержку военнослужащих, которая для них очень важна.

Открытие Добро.Центра "Молоды душой" состоялось в рамках Всероссийского мероприятия "Добро.Конференция 2023", организованного Ассоциацией волонтерских центров, добро.ру и правительством Самарской области при поддержке Министерства науки и высшего образование Российской Федерации и Росмолодежи.

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