Губернатор Дмитрий Азаров наградил лучших специалистов социальных служб

В четверг, 8 июня, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника, которое прошло в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.
Глава региона поблагодарил специалистов отрасли за труд во благо родной земли, вручил награды заслуженным работникам отрасли и лауреатам акции "Ангел милосердия".
Обращаясь к работникам отрасли со словами поздравления, он подчеркнул, что их деятельность - это высокое служение добру, людям, своей стране. Высокие оценки деятельности социальных работников области, общественных организаций в этой сфере были даны и в ходе всероссийской Добро.Конференции, которая сейчас проходит в Самаре.
"Вы оберегаете, заботитесь, защищаете жителей Самарской области. Когда человек оказывается в трудной ситуации - вы всегда рядом. Как только нужно поддержать, позаботиться, научить, посоветовать - вы рядом. Спасибо вам большое", - поблагодарил сотрудников соцслужб губернатор.
В 2023 году социальная служба Самарской области отмечает свое 105-летие. Глава региона отметил роль ветеранов социальной службы: бережно сохраняются и развиваются заложенные ими традиции.
Результаты качественной работы сотрудников социальных служб региона заслужили высокие оценки - на этом губернатор сделал особый акцент. Первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Психолог-консультант Телефона Доверия - 2023" заняла специалист из Самарской области. Успешно отработан пилотный проект "Круг заботы", направленный на комплексную поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Теперь по поручению Дмитрия Азарова он будет распространен на весь регион.
Президентским грантом отмечена деятельность социальной службы Самарской области в городе-побратиме Снежном. За работу по восстановлению мирной жизни на Донбассе регион отмечен и министерством здравоохранения, и министерством строительства РФ.
"Мы с вами принимали здесь людей, которые бежали от насилия, пуль и снарядов и продолжаем заботиться об этих людях. Они чувствуют человеческое, душевное отношение к каждому из них. Огромное спасибо, - обратился глава региона к собравшимся в зале. - У нас действительно есть чем гордиться, вы всегда в передовиках. Но самое главное, что вы лидеры человекоцентричности. Вы всегда так работали, у вас по-другому просто невозможно. Вы во многом формируете атмосферу доверия, солидарности в нашем обществе, понимание заботы государства о каждом гражданине страны".
Социальные службы региона - участники реализации проекта "Возращение", ориентированного на поддержку участников СВО и их семей. "Очень важно, что все мы относимся к этому не как к поручению по работе, а как к нашему человеческому долгу", - отметил Дмитрий Азаров.
Это также чувствуют и семьи военнослужащих - участников СВО, и сами бойцы. "Я приезжаю к нашим защитникам, бойцам на передовую и всегда спрашиваю, есть ли есть ли контакт социальных работников с семьей. Я ни разу ни в одном воинском коллективе не слышал ни одно замечание в этом смысле. Ни один боец мне не сказал, что не вышли на семью, не позвонили, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Да, они иногда задают вопросы, которые требуют отработки. То, что не смогли, например, на местном уровне решить, а где-то просто семьи постеснялись вопросы обозначить. Пока их семьи временно утратили мужское сильное плечо, есть рядом люди - социальные службы, добровольцы, волонтеры, которые помогают, поддерживают, готовы прийти на помощь. Как же это бойцу важно, он понимает, что такая защита, забота есть в этот момент у его семьи. Мы и дальше будем работать так, чтобы наши парни чувствовали нашу поддержку, чувствовали, что у них тыл прикрыт всегда, каждый день. Это точно приближает победу, день за днем. Мы обязательно победим". В завершени
е торжественного мероприятия Дмитрий Азаров наградил лучших работников отрасли и победителей областной общественной акции "Ангел милосердия".
Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации" было присвоено Нурании Галимовой - инструктору по труду самарского центра дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, Людмиле Ромаевой - начальнику отдела социального обслуживания Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа м. р.Хворостянский. Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награждена Лидия Катина - председатель Самарского областного профессионального союза работников социальной защиты населения г. о.Самара, почетной грамотой губернатора отмечена Наталья Сергеева - старший инспектор Главного управления социальной защиты населения Самарского округа.
Медали Луки Крымского за заслуги в здравоохранении удостоены Людмила Пичужкина - медсестра Чапаевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также Елена Чиликина - завотделением соцобслуживания Центра социального обслуживания населения Южного округа.
Акция "Ангел милосердия" в этом году прошла в 20-й раз. Помимо поощрения людей с ограниченными возможностями, сильных духом, и тех, кто помогает социально незащищенным людям по долгу службы и велению сердца, акция является эффективным инструментом привлечения общественного внимания к проблемам социальной сферы, а также повышения престижа социальной работы, формирования и воспитания активной жизненной позиции каждого гражданина. Победители акции получили дипломы и подарки.
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Такие Кадры... решают Усе....
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