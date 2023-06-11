Дмитрий Азаров передал новые автобусы жителям Кинеля

В воскресенье, 11 июня, в преддверии государственного праздника — Дня России — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Кинель передал ключи от 8 новых автобусов ПАЗ новейшей модели "Вектор-Некст" на дизельном топливе для муниципальных пассажирских перевозок. Уже завтра эти машины выйдут на маршруты, и жители города смогут сами оценить их преимущества.

Закупка и обновление транспортного парка пассажирских предприятий городов и районов стали возможным благодаря федеральному гранту. В 2022 г. Самарской областью были получены средства из бюджета страны — почти 900 миллионов рублей — за эффективное региональное управление. На основе пожеланий земляков Дмитрий Азаров принял решение направить деньги на обновление пассажирского транспорта.

"Эти автобусы регион смог приобрести благодаря тому, что на федеральном уровне были оценены наши с вами совместные усилия, за эффективность управления в регионе. Нам был выделен федеральный грант. В этом году полностью все средства мы направили на приобретение транспорта для общественных перевозок. Поэтому в каждом автобусе, дорогие мои коллеги, есть и ваш вклад, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к водителям автотранспортного предприятия и жителям Кинеля. — Невозможно эффективно управлять регионом, не имея эффективную команду. Это и региональное Правительство, и муниципальные управленческие команды, все жители Самарской области. Это наше общее достижение".

Автобусный парк в городе Кинель сильно износился, рассказал директор автотранспортного предприятия Вячеслав Ардатов. "Некоторые автобусы уже практически отработали свой ресурс. Долго мы ждали этого обновления и благодаря поддержке и инициативе нашего Губернатора это наконец-то произошло. Мы на 90% обновим наш транспорт. Автобусы небольшие, но они очень подходят для малых городов. Для жителей Кинеля — это значимое событие.", — отметил он.

Всего в городском округе пять муниципальных маршрутов, которые соединяют южную и северную части Кинеля, а также город с поселками Усть-Кинельский, Алексеевка, Лебедь и Елшняги.

"Остановок на каждом маршруте много, люди регулярно пользуются общественным транспортом. Жители города долго ждали обновления транспортного парка. И благодаря Губернатору мы получаем новые автобусы. Теперь будем возить пассажиров с комфортом. Постараемся оправдать доверие", — отметил водитель автобуса Александр Кильчик.

В каждой из машин есть все необходимое для безопасности и комфорта как пассажиров, так и водителя. Новые автобусы оснащены системой видеонаблюдения с четырьмя камерами, автоинформатором, ГЛОНАС. Оборудованы специальным расширенным задним дверным проемом с низким уровнем пола для удобства перевозки пассажиров с ограничениями по здоровью и родителей с колясками. Вместимость составляет 71 человек, количество посадочных мест — 19.

"Очень хорошо, что автобусы оснащены различными датчиками. Например, машина не сдвинется с места, пока не закроются двери, что важно для обеспечения безопасности пассажиров. Хорошая система отопления и вентиляции, есть кондиционер. Двигатели стоят новые, автобусы меньше расходуют горючее и не шумят", — добавил Александр Кильчик.

Губернатор в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона подчеркнул, что работа по обновлению транспорта будет продолжена, и в ближайшее время будет закуплено "еще как минимум 250 автобусов малой и средней вместимости для обеспечения общественных перевозок, в том числе на межмуниципальных маршрутах".

Напомним, в этом году 50 новых автобусов уже вышли на маршруты в нескольких городах региона, в том числе в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном, Похвистнево. Кроме того, обновится подвижной состав в областной столице — уже летом на маршруты выйдут новые трамваи.

"Мы обязательно продолжим работу по обновлению транспорта для общественных перевозок. Этот вопрос сегодня актуален для многих муниципалитетов Самарской области, а значит надо на нем концентрировать усилия. Поэтому до конца года мы планируем также приобрети большое количество автобусов, а также электротранспорт для Самары. Сделаем все, чтобы жителям наших городов и районов было комфортно. Если ритмично и четко работает общественный транспорт, значит, больше возможностей для встреч, для живого человеческого общения. Я очень рад, что в преддверии Дня России вручаем эти автобусы", — резюмировал Дмитрий Азаров.