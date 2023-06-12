Дмитрий Азаров в Сергиевском районе встретился с родственниками участников СВО

В воскресенье, 11 июня, накануне Дня России жители Сергиевска и всего района празднуют две юбилейные даты. В этом году исполнилось 320 лет райцентру и 95 — району. С этими значимыми событиями земляков поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Перед началом праздничных мероприятий Глава региона по традиции встретился с родственниками военнослужащих, которые сегодня защищают рубежи Родины в зоне проведения специальной военной операции.

Такие встречи при посещении муниципалитетов Дмитрий Азаров проводит на постоянной основе, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы и помочь семьям в их решении. Глава региона с первых дней проведения СВО находится в контакте с родственниками военнослужащих и самими бойцами. Напомним, Самарская область стала первым регионом страны, где была организована система оказания помощи семьям военнослужащих на базе социальных паспортов. Работники службы соцзащиты, местных администраций находятся на постоянной связи с родственниками бойцов, чтобы своевременно оказывать требуемую поддержку.

"Сегодня мы вместе отмечаем большой праздник: юбилей и района, и села Сергиевск — ровесника Санкт-Петербурга. Завтра мы празднуем День России. Поэтому приехал поздравить своих земляков, — отметил Дмитрий Азаров в начале встречи. — И по правилу, которое сам для себя определил, обязательно встречаюсь с семьями военнослужащих, чтобы узнать, как у вас дела, какая дополнительная помощь нужна".

Глава региона добавил, что районные власти, главы поселков стараются помочь по всем вопросам. Тем не менее, по его словам, могут возникнуть дополнительные просьбы, которые требуют особого внимания со стороны правительства области, федеральных ведомств, служб и министерств.

Родственники бойцов поблагодарили Дмитрия Азарова за постоянное внимание к чаяниям семей и за помощь самим защитникам. Губернатор регулярно бывает в зоне проведения специальной военной операции, чтобы дополнительно передать всем воинским подразделениям, где несут службу бойцы из Самарской области, спецредства, снаряжение, амуницию и тяжелую технику.

"Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, как Главу региона за то, что вы постоянно ездите в зону СВО, поддерживаете наших мужей, братьев. Это очень ценно, большое вам спасибо", — обратилась к руководителю области Галина.

"Это святой долг. Обязательно продолжим оказывать дополнительную помощь нашим защитникам, — ответил Дмитрий Азаров и поблагодарил всех жителей Сергиевского района, которые активно помогают бойцам — своим землякам, собирают и отправляют гуманитарный груз. — Знаю, что мои земляки, жители Сергиевского района очень активно в этой работе участвуют. Огромная благодарность. Жители Самарской области действительно не просто сопереживают, а стараются помочь нашим бойцам кто чем может, им это очень важно. Я думаю, вы не понаслышке знаете: самое главное, что о них здесь не забывают и каждую минуту помнят. Это то, что больше всего дает сил. Я от души благодарю всех, кто оказывает помощь".

Галина обратилась к губернатору с просьбой в приобретении квадрокоптера для воинского подразделения, где несет службу ее супруг: "Квадрокоптер дорогостоящий, купить своими силами пока не получается, поэтому просим вас оказать нам поддержку".

Дмитрий Азаров отметил, что подобную технику регион регулярно закупает и передает бойцам в зону проведения СВО. "Уже в ближайшее время мы передадим дополнительную технику, которая нужна нашим защитникам", - сказал губернатор. Он напомнил, что в рамках последней поездки были переданы более 30 единиц спецтехники, в том числе для подвоза воды, топлива, тушения пожаров, машины с грузоподъемным краном, передвижные дизель-генераторы и автомобили для перевозки людей.

Среди присутствующих — вернувшийся из зоны СВО боец. Игорь служил по контракту, был демобилизован несколько месяцев назад. Сейчас он вновь собирается вернуться на передовую. "Нужно надеяться, верить и ждать, что мужья, братья и сыновья вернутся живыми и здоровыми с Победой", — обратился он к участникам встречи.

Дмитрий Азаров поблагодарил защитника Отечества за его верность и служение Родине. "То, что над нашей землей мирное небо — это благодаря Вам и товарищам, которые сегодня находятся там", — обратился губернатор.

Также Дмитрий Азаров поинтересовался, как обстоят дела у дочери военнослужащего Елизаветы. В этом году она выпускается из школы. Сейчас сдает экзамены. По словам родителей, администрация района выделила девушке целевое направление на обучение в Самарском государственном медицинском университете.

Муж Елены ушел добровольцем почти год назад. "Нашим мужчинам очень важно знать, что мы здесь в порядке, что за нами присматривают, нам помогают. Я с тремя детьми одна, у меня родственников нет. И мне очень много помогают, крышу дома покрыли. Я такого не ожидала, ведь мужчины сами ушли, это их ответственность. Но нам действительно оказывают большую помощь", — отметила женщина и попросила поблагодарить сотрудников районной администрации.

"Очень рад это слышать, — ответил Дмитрий Азаров. — Поверьте, главам — своим коллегам, товарищам — слова благодарности за помощь бойцам и их родственникам я говорю всегда. Каждый из нас относится к этому не как к поручению, а как к своему человеческому долгу. Очень рад слышать, что в Сергиевском районе работа очень хорошо организована".

Дмитрий Азаров поблагодарил всех жителей района, которые стараются помочь семьям военнослужащих. "Это наш святой и человеческий долг. Надеюсь, что в Сергиевском районе и в Самарской области так будет всегда. Постараемся и дальше плечо подставлять, понимая, что без крепкого плеча рядом тяжеловато", — сказал глава региона.

Елена рассказала, что социальные кураторы звонят каждую неделю, интересуются тем, какая помощь требуется. "Некоторые вопросы трудно другим людям рассказывать, но мы делимся. Очень приятно даже просто поговорить", — добавила она.

Дмитрий Азаров напомнил, что помощь семьям будет усилена, в том числе благодаря работе государственного фонда "Защитники Отечества", который был создан по поручению президента России Владимира Путина. Его филиалы уже начали работать во всех регионах страны. Свою деятельно самарский фонд начал 1 июня.

"К работе дополнительно подключаются социальные координаторы, многие из которых — люди, работавшие ранее в этом направлении с первых дней. Они дополнительно будут осуществлять координацию муниципальных, региональных и федеральных усилий. Надеюсь, что от этого все семьи военнослужащих и сами бойцы только выиграют, — уверен губернатор. — Думаю, что в основном все вопросы, которые будут возникать, будут решаться здесь, на муниципальном уровне при постоянной нашей поддержке, наших министерств. Но в то же время фонд будет подставлять плечо, если какие-то вопросы необходимо будет решать с нашими коллегами федерального уровня. Считаю, что оказание особого внимания семьям военнослужащих в первую очередь — справедливо. Они должны чувствовать уважение и почет, заботу и защиту. Так и будет".

Сын Алексея в мае приезжал в отпуск. По словам отца, уезжал мальчишкой, а приехал взрослым мужчиной.

"Спасибо вам за воспитание парня, — обратился Дмитрий Азаров к Алексею. — Самое главное, бережное отношение командования к военнослужащим в бригаде вашего сына сто процентов есть, не сомневайтесь".

Алексей поблагодарил губернатора, сотрудников районной и поселковой администрации за постоянное внимание и решение возникающих вопросов. "Были проблемы с оформлением выхода на пенсию у меня, все решили оперативно. Были проблемы со здоровьем — выдали путевку в санаторий Сергиевские минеральные воды", — рассказал Алексей. Мужчина поблагодарил Дмитрия Азарова за восстановление учреждения, куда поправить свое здоровье приезжали люди со всей страны.

"Жилые корпуса уже привели в порядок, бассейн, грязелечебницы. Последовательно эту работу продолжим и дальше совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. У нас есть планы и по благоустройству, восстановлению всех традиций этого знаменитого с 19 века курорта. С удивлением прочитал, что там даже Петр Чайковский был, правда, в детском возрасте", — отметил Дмитрий Азаров.

По словам Анастасии, социальные службы района пришли сразу же, как только муж уехал в зону проведения специальной военной операции. "Мне помогли оформить и заключить социальный контракт, помогли пройти лечение моей свекрови", — рассказала она и обратилась к Губернатору с личным вопросом, который будет адресован в Министерство обороны для отработки и выяснения обстоятельств.

После встречи Дмитрий Азаров вместе с семьями участников СВО отправился на молебен о воинах, защитниках Отечества и о даровании Победы нашей армии. Такие богослужения с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершаются каждое воскресенье во всех православных храмах России.

Священнослужители уверены, что молитвы доходят до Бога, который "сохранит наших защитников Отечества, поможет нам победить в специальной военной операции. Дай Бог, чтобы Господь благословил наше воинство и наше Отечество".

Дмитрий Азаров поблагодарил всех земляков — жителей Сергиевского района, которые пришли в храм на молитву. "Это всегда придает сил каждому человеку. Уверен, что наши молитвы, наши просьбы будут услышаны. Для наших бойцов, защитников очень важно, что здесь, на самарской земле о них помнят каждую минуту, молятся о них, чтобы они вернулись с победой, заботятся об их семьях", — подчеркнул губернатор.

После богослужения глава региона вместе с жителями Сергиевска и района возложили цветы к Вечному огню у памятника "Скорбящей матери" в память обо всех Героях — защитниках России, которые отдали свои жизни ради процветания страны и мирной жизни своих родителей и детей.