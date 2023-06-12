16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор поздравил жителей Сергиевска с юбилеем села и района Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днём России Дмитрий Азаров в Сергиевском районе встретился с родственниками участников СВО Дмитрий Азаров передал новые автобусы жителям Кинеля Дмитрий Азаров поздравил жителей Сергиевского района с 95-летием района и 320-летием с. Сергиевск

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днём России

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 12 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем России:

"Дорогие земляки!

Поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников — Днем России!
Этот праздник, символизирующий тысячелетнюю историю Российского государства, духовно-нравственное, культурное единение нашего многонационального народа, преемственность поколений россиян, наследующих ратную и трудовую славу своих предков, вызывает у нас сегодня особые чувства.
Время, прошедшее с начала специальной военной операции, показало сплоченность и единение российского народа перед лицом новых угроз и вызовов, патриотический настрой жителей всей страны. В противостоянии агрессии коллективного Запада:  санкционному давлению, нападкам на культуру и духовные ценности российского общества, — наша держава лишь укрепила единство, силу и достоинство. И тот факт, что все больше стран разделяют наши взгляды и устремления, говорит о том, что мы на правильном пути.

Большой вклад в достижение главной цели — Победы в сегодняшнем противостоянии —  вносит Самарская область. В нашей малой родине, как в капле, отражается вся Россия — ее твердый характер и мощь, широта и простор, героическая история и сплоченность жителей.

Это самая лучшая, самая дорогая на свете земля, за судьбу которой мы с вами в ответе. И поэтому все мы, объединившись для поддержки нашей армии, для достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, чувствуем неразрывную связь своей судьбы с судьбой Отечества, делаем все для того, чтобы обеспечить опережающее развитие региона.

Уверен, победа, как это уже не раз бывало в нашей истории, будет за нами, потому что правда — на нашей стороне.

Дорогие земляки, искренне благодарю вас за вклад в решение стоящих перед нашим регионом стратегических задач, а значит в развитие нашей родной страны.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2