Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днём России

В понедельник, 12 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем России:

"Дорогие земляки!

Поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников — Днем России!

Этот праздник, символизирующий тысячелетнюю историю Российского государства, духовно-нравственное, культурное единение нашего многонационального народа, преемственность поколений россиян, наследующих ратную и трудовую славу своих предков, вызывает у нас сегодня особые чувства.

Время, прошедшее с начала специальной военной операции, показало сплоченность и единение российского народа перед лицом новых угроз и вызовов, патриотический настрой жителей всей страны. В противостоянии агрессии коллективного Запада: санкционному давлению, нападкам на культуру и духовные ценности российского общества, — наша держава лишь укрепила единство, силу и достоинство. И тот факт, что все больше стран разделяют наши взгляды и устремления, говорит о том, что мы на правильном пути.

Большой вклад в достижение главной цели — Победы в сегодняшнем противостоянии — вносит Самарская область. В нашей малой родине, как в капле, отражается вся Россия — ее твердый характер и мощь, широта и простор, героическая история и сплоченность жителей.

Это самая лучшая, самая дорогая на свете земля, за судьбу которой мы с вами в ответе. И поэтому все мы, объединившись для поддержки нашей армии, для достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, чувствуем неразрывную связь своей судьбы с судьбой Отечества, делаем все для того, чтобы обеспечить опережающее развитие региона.

Уверен, победа, как это уже не раз бывало в нашей истории, будет за нами, потому что правда — на нашей стороне.

Дорогие земляки, искренне благодарю вас за вклад в решение стоящих перед нашим регионом стратегических задач, а значит в развитие нашей родной страны.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!"