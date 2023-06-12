Губернатор поздравил жителей Сергиевска с юбилеем села и района

В воскресенье, 11 июня, накануне Дня России жители Сергиевска и всего района отпраздновали сразу две юбилейные даты. В этом году исполнилось 320 лет райцентру и 95 — району. С этими знаменательными датами земляков поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Очень рад, что сегодня имею возможность поздравить вас с праздниками: с Днем рождения села Сергиевск, с днем района, с наступающим Днем России", — обратился Дмитрий Азаров к землякам, подчеркнув неразрывную связь сергиевцев с великой Родиной и любовь к своей стране, региону и району.

По мнению губернатора, в Сергиевском районе есть возможность приложить свои силы, таланты, пригодиться на родной земле. Он отметил труд жителей в сельском хозяйстве — в животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции Сергиевский район является флагманом. Есть мощнейший промышленный кластер, созданы центры образования. "Мы стараемся, чтобы развивалась и социальная сфера. Приводим в порядок детские сады, школы, больницы, строим новые ФАП. И работа эта будет продолжена несмотря ни на что, назло врагу, но во благо и во имя человека — каждого жителя Сергиевского района", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что главное богатство района — это талантливые, трудолюбивые, целеустремленные люди, настоящие патриоты России. Общими усилиями за последние пять лет многое удалось сделать, решить застарелые вопросы. Губернатор подчеркнул, что Сергиевский район умеет использовать те возможности, которые сегодня предоставляются по федеральным программам и национальным проектам.

"Управленческая команда района является примером для абсолютного большинства муниципалитетов региона, — заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к жителям. — А это значит, что у нас есть больше возможностей обустраивать родную землю благодаря прямой помощи и поддержке нашего Президента, национального лидера Владимира Владимировича Путина. И я вас искренне благодарю за наш совместный труд, сохранение традиций и защиту родной земли".

В Сергиевском районе капитально отремонтированы школы в Сергиевске, Сидоровке, Светлодольске, Красносельском, Кандабулаке, Суходоле, Кармало-Аделяково, Сургуте. За пять лет построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтирована детская поликлиника и диагностический корпус районной больницы, приобретено новое оборудование. Также было получено 22 машины скорой и неотложной помощи. Приведены в порядок дома культуры в райцентре и селах Воротнее, Елшанка, Светлодольске, появилась две модельные библиотеки, школы искусств получили новое музыкальное оборудование.

Помимо прочего, реализовано четыре проекта по водоснабжению в Кандабулаке, Калиновке, Кутузовском и Кармало-Аделяково. В Серноводске были запущены три новые котельные. В девяти сельских поселениях были благоустроены 22 общественные территории и 43 двора. Капитально отремонтированы 43 улицы в десяти селах протяженностью свыше 30 километров. Еще 26 км дорог были построены.

Поздравляя жителей района с юбилейной датой, отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал защитникам Отечества и семьям военнослужащих. "Сегодня мы имеем возможность отметить праздник благодаря им. Низкий поклон нашим героям, защитникам, жителям Сергиевского района, нашим землякам со всей Самарской области, нашим соотечественникам, которые в эту минуту с оружием в руках защищают все, что дорого для нас и свято. Защищают замечательных и талантливых ребятишек, которые выступали сегодня перед нами, сохраняют традиции нашей родной земли, дают возможность нам трудиться во имя и во благо нашей Родины и каждого нашего жителя. Уверен, мы ни на минуту не оставим их без нашей поддержки и позаботимся о семьях военнослужащих, которые временно утратили сильное мужское плечо. Конечно, будем помогать нашим парням приближать Победу, — подчеркнул губернатор. — Я благодарю каждого из вас за ваш вклад в приближение Победы, патриотизм, ударный труд, чувство солидарности, которое сегодня есть в нашем обществе".

Также сегодня отметили жителей района, отличившихся своим трудом, талантом и неравнодушием. Они получили почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Во время праздника каждое поселение муниципального образования представило свои достижения. Их оценил губернатор Дмитрий Азаров и пожелал дальнейших успехов и новых побед в развитии.

Сегодня Дмитрий Азаров торжественно вручил и паспорта Российской Федерации юным гражданам страны. Среди них — Матвей Расторгуев. Он отметил свое 14-летие и, получая паспорт, произнес клятву гражданина России.

"Очень рад, что сегодня здесь граждане Российской Федерации. Ребята, которые получили паспорта, произнесли клятву верности нашей стране перед своими земляками. Я думаю, что это должно стать очень доброй традицией празднования дня рождения села и юбилеев районов", — отметил Дмитрий Азаров.

В рамках праздничной программы "Мое село — ты песня и легенда" выступили творческие коллективы района, работали интерактивные площадки, выставки, аттракционы.