Дмитрий Азаров встретился с финалистами "САМ.ФЕСТа"

12 июня, в День России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с финалистами и победителями фестиваля авторской песни "САМ.ФЕСТ", который в эти дни на самарской земле объединил музыкантов со всей страны.

Самарская область стала родиной фестиваля авторской музыки уникального формата, в котором участвуют лишь те артисты, которые сами пишут стихи, музыку и сами являются исполнителями. Смелый эксперимент уже дважды удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках фестиваля состоялся творческий конкурс, в котором было получено более тысячи заявок от артистов со всей страны. В итоге были определены только 13 финалистов, прошедших строгий творческий отбор. Они получили шанс выступить 11 июня в Струковском саду, и из их числа жюри конкурса были определены три победителя, которые выступили на Гранд-финале фестиваля в День России на пл. Куйбышева.

В этом году в число абсолютных победителей вошла московская группа TattooIN, которая объединила ярких и разноплановых музыкантов. Также финалисткой стала исполнительница Lesa FS — Олеся Назырова — из Казани, которая выпустила первую песню в 14 лет, а уже в 16 записала альбом. Также в суперфинале оказалась группа Ольги Максимовой из Санкт-Петербурга, которая обожает джаз.

Эти авторы-исполнители встретились с наставниками, кураторами и членами жюри фестиваля. Для них были проведены лекции и мастер-классы на темы создания музыкальных произведений, звукозаписи, сведения, мастеринга и выпуска композиций, а также грамотного продвижения их в медиа-пространстве.

Кроме того, абсолютные финалисты получат возможность записать по одной авторской композиции с продюсером и издать свои композиции на фестивальном сборнике, который также будет выпущен на популярных цифровых площадках. Также победители конкурса получат призовые сертификаты, которые можно будет потратить на приобретение музыкального оборудования или инструментов со скидкой.

Дмитрий Азаров во время встречи поздравил финалистов, которые приняли участие в конкурсе и смогли познакомить со своим творчеством любителей авторской песни.

"Вы все уже победители, потому что вы вышли в финал и здесь точно нет побежденных. Я очень надеюсь, что благодаря нашему фестивалю "САМ.ФЕСТ" — совместному проекту с Президентским фондом культурных инициатив — вы сделаете серьезный шаг к славе, творческому мастерству. Я очень надеюсь, что этот фестиваль вам помог вырасти, и вас будут узнавать", — обратился Дмитрий Азаров к финалистам.

Перед началом встречи глава региона пообщался с солистами группы "Двадцать" из Хабаровска, которые стали абсолютными победителями фестиваля авторской песни в прошлом году. "Они уже в эйфории, потому что диск выпустили и на крупных, известных площадках выступают. Очень довольные и с удовольствием приехали сюда еще раз, — поделился губернатор, обращаясь к финалистам фестиваля текущего года. — Я очень надеюсь, что вы, стартовав здесь по-настоящему, тоже навсегда частичку Самары в своем сердце сохраните и будете помнить, что Самара дала старт вашей славе и успеху. А так было не раз. Много знаменитых и выдающихся ныне музыкантов в разных жанрах, в том числе в классической музыке, когда-то становились открытием самарских фестивалей, а потом — звездами мирового уровня. Вы уже подарили свое творчество, свое тепло жителям Самарской области. И я буду очень рад, если вы будете возвращаться сюда, вновь обретать энергию, вдохновение и творить на благо всех ваших поклонников, а значит — нашей великой России".

"САМ.ФЕСТ" — это не просто фестиваль, это уникальная творческая платформа для авторов, помогающая им получить новые знания и максимально реализовать свои возможности.

"Здесь публика — просто супер. Самара приняла очень тепло, как будто Люся Чеботина — это мы", — поделилась во время встречи Lesa FS.

"Мы чувствовали себя, как дома, особенно при такой дождливой погоде", — добавила ALENA NAI из Санкт-Петербурга.

"Мы в хорошем смысле в шоке от организации фестиваля такого масштаба. Это прекрасный конкурс. Спасибо, что вы его поддерживаете. Мы всякое видели, у вас очень круто", — обратились к руководителю региона солисты московской группы TattooIN.

В этом году участие в фестивале приняли коллективы из Донецка — группы "Дуглас", "TOLK" и "Полифония". Последние — стали обладателями специального приза жюри конкурса. Солисты поблагодарили Губернатора за идею проведения такого всероссийского конкурса авторов-исполнителей в Самаре. "Спасибо вам за проведение такого фестиваля, — обратились музыканты. — Мы находимся в культурном шоке. В таких конкурсах мы не участвовали никогда и ощущаем себя как в сказке. Спасибо вам большое за такую возможность".

"Я очень рад, что вы здесь, — ответил Дмитрий Азаров, приветствуя гостей из ДНР. — Мы находимся в очень тесном контакте со многими жителями Донецкой народной республики. У нас есть и город-побратим Снежное, которому мы помогаем восстанавливать мирную жизнь, и не только ему. Принимаем сейчас ребятишек из ЛНР и ДНР, которые отдыхают в наших лагерях, спортсменов и творческие коллективы. Рад приветствовать и вас на нашем фестивале". Глава региона предложил музыкантам из Донецка выступить с концертами в Снежном.

"Большое спасибо за фестиваль, на котором мы чувствуем себя звездами. Отдельные слова благодарности за гостеприимство. В Самаре я впервые. Мы успели погулять по городу, по набережной и мы остались в восторге", — отметили участники группы "ДАНЯДАША" из Екатеринбурга. Ребята поинтересовались у Губернатора, какую музыку он любит слушать. Дмитрий Азаров ответил, что он вырос на роке. "Поэтому, будучи еще мэром Самары, мы организовали крупнейший фестиваль в мире "Рок над Волгой". Мне очень нравятся современные команды, которые работают в этом стиле", — добавил глава региона.

"Мы вышли в суперфинал. Мы даже не верили, что сможем добиться таких высот. Я очень благодарна и весь мой коллектив за то, что конкурс прошел честно, и вы дали возможность не только певцам, но и инструменталистам тоже прорваться. Это очень здорово, спасибо вам большое", — поблагодарила руководитель творческой команды из Санкт-Петербурга Ольга Максимова.

"Я чувствую свою ответственность за музыкантов, которые вспыхнули здесь, на самарской земле. Мы должны помогать им расти и двигаться дальше", — заявил Дмитрий Азаров.

Он предложил организаторам фестиваля продвигать артистов "САМ.ФЕСТа", приглашая выступать их на различные крупные форумы и фестивали, а также запускать их композиции в ротацию на различных радиостанциях. "Я был бы очень рад, чтобы ребята, которые стали известными, были успешными и дальше", — подчеркнул губернатор.