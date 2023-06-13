Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медработников с профессиональным праздником

Во вторник, 13 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения региона в преддверии профессионального праздника. День медработника отмечается в третье воскресенье июня и в этом году приходится на 18 число. Торжественные мероприятия сегодня прошли в Самаре и Тольятти.

В областной столице глава региона наградил лучших медработников - тех, кто много лет отдал профессии, авторов современных методик лечения, наставников в медицине, которые участвуют в подготовке молодых специалистов.

Губернатор подчеркнул, что система здравоохранения области выстояла в непростой период пандемии и укрепила свои мощности. Благодаря реализации нацпроектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, государственных и региональных программ за последние пять лет построено 115 и отремонтировано 192 объекта здравоохранения. В регионе полностью обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация, которая спасает жизни людей в критических состояниях.

В период борьбы с пандемией в кратчайшие сроки построены современные инфекционные отделения в Самаре, Тольятти и Сызрани. Возведен новый корпус областной детской инфекционной больницы. Оснащены новым оборудованием 10 сосудистых центров и отделений, созданы восемь центров амбулаторной онкологической помощи, открыто семь новых современных поликлиник. Всего было приобретено почти 14 тысяч единиц различной медицинской техники.

"Мы вместе прошли испытание пандемией. Благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер, санитаров, водителей автомобилей, техническому персоналу, которые в кратчайшие сроки обеспечивали оснащение палат, в том числе медицинскими газами, решали сложнейшие технические задачи, мы выстояли и стали сильнее. Мы значительно укрепили систему здравоохранения Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Достижения последних лет, уверен, на долгие годы вперед будет обеспечивать и надежность, и комфорт, и скорость. А значит мы с вами вместе сможем в дальнейшем эффективно спасать человеческие жизни, восстанавливать здоровье наших земляков. Нам, несмотря на все вызовы, сложности, удалось добиться снижения смертности и по многим показателям, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья людей, - это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, у нас есть с вами достижения".

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал медикам, которые помогают жителям братского города Снежное в Донецкой народной республике.

"Мы постоянно поддерживаем там свой медицинский блокпост. По многим видам заболеваний мы провели диспансеризацию населения впервые за десятки лет и спасли здоровье многим людям, - подчеркнул глава региона. - Огромное вам за это спасибо, как и за внимательное отношение к гражданам, которые, спасая свои жизни и своих детей, прибыли на территорию Самарской области из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С ними тоже работают врачи. Огромное вам спасибо и за то, что вы лечите не только тело, но и душу этих людей, которые нуждаются в добром слове, поддержке и заботе".

Дмитрий Азаров добавил, что гордится медработниками из Самарской области, которые участвуют в специальной военной операции, каждый день спасая жизни военнослужащих, в том числе наших земляков.

Также глава региона отдельно отметил роль Самарского государственного медицинского университета и профессорско-преподавательский состав в развитии медицины, науки и технологий, подготовке молодых специалистов для отрасли здравоохранения. По его мнению, вуз является одним из ведущих в стране, а по многим компетенциям - абсолютным лидером.

"На прошлой неделе к нам приезжали коллеги из правительства Москвы, заинтересованные в сотрудничестве с нашим медицинским университетом по его уникальным разработкам в микробиологии, цифровой медицине и т.д. Думаю, что уже в ближайшие дни, на Петербургском международном экономическом форуме, мы подпишем соответствующее соглашение. А значит сможем привлечь дополнительные инвестиции в регион и в наш университет. Тем самым мы дадим новый толчок медицинским разработкам", - уверен губернатор.

Дмитрий Азаров в преддверии праздника вручил медработникам региона государственные награды. Почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" удостоен заведующий отделением нейрохирургии Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Геннадий Алексеев. Он отметил, что система здравоохранения за последние годы существенно изменилась.

"Новые технологии, лекарства, новые методики лечения - мы активно внедряем их в нашу работу для того, чтобы помочь людям. В настоящее время благодаря современным технологиям мы можем лечить даже те болезни, которые ранее казались полностью неизлечимыми, - подчеркнул врач. - Например, в нашей больнице открывается новый метод лечения - гамма-нож. Если раньше мы в каких-то случаях делали трепанацию, удаляли опухоль, подвергали риску больного, то теперь человек может прийти, получить дозу облучения, и та же опухоль просто исчезнет. Такой вот простой для больного, но очень эффективный способ лечения".

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоено заместителю главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В.Постникова Ладе Барышниковой. По ее словам, время пандемии коронавируса стало настоящим испытанием для всех медработников, для всей системы здравоохранения.

"Мы делали все возможное для сохранения здоровья населения нашей великой страны. Будем работать и дальше, - подчеркнула она. - У нас широко применяются информационные технологии, телемедицина, новые методы диагностики и лечения, мы активно развиваемся".

Врач-оториноларинголог Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В.Постникова Петр Гурский первым в регионе получил Почетный знак Нестора Постникова, учрежденный по инициативе Дмитрия Азарова.

Этим знаком награждаются граждане за значительный вклад в организацию оказания медпомощи населению Самарской области, подготовку кадров для медорганизаций, научную и иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, высокий профессионализм при лечении пациентов, а также за заслуги, связанные с предоставлением гражданам высококачественных соцуслуг, большой вклад в организацию предоставления мер соцподдержки нуждающимся, за личные заслуги в осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и иных медорганизаций.

С праздником своих коллег поздравил академик РАН, президент Самарского государственного медицинского университета, председатель Самарской губернской думы, почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников. Он отметил, что медицинских работников отличают высокая профессиональная ответственность, чуткость и душевность.

"Вы посвятили себя охране жизни и здоровья людей. В регионе сейчас работает свыше 12 тысяч врачей и 25 тысяч медицинских работников среднего звена, а всего в здравоохранении трудится более 60 тысяч жителей региона. Я хочу выразить благодарность всем медицинским работникам Самарской области за неустанный и самоотверженный труд, за сохраненное здоровье и спасенные жизни людей", - обратился Геннадий Котельников к медикам региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех медицинских работников Самарской области, которые самым внимательным образом следят за здоровьем своих земляков: "Знаю - вы сделаете все, что от вас зависит, что в ваших силах, и чуть больше. Каждый из вас вносит частичку своей души, своего сердца в то, чтобы сделать каждого нашего земляка хоть чуточку счастливее".