В больнице Середавина появился первый в ПФО "гамма-нож" для лечения патологий нейрохирургического профиля

Во вторник, 13 июня, в преддверии Дня медицинского работника губернатор Дмитрий Азаров осмотрел высокотехнологичный радиологический центр, созданный на территории радиохирургического отделения крупнейшей медицинской организации Самарской области - Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина.

Глава региона пообщался с сотрудниками нового центра, оснащенного системой радиотерапевтической нейрохирургической типа "Гамма-нож".

Напомним, в рамках реализации федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" укрепляется материально-техническая база всей онкологической службы. Радиологический центр создан благодаря сотрудничеству с частными организациями.

Высокотехнологичный аппарат уже установлен, прошли пуско-наладочные работы. Сейчас идет обучение сотрудников. Консультации самарским медикам при необходимости оказывают специалисты главного нейрохирургического медучреждения страны - Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения РФ.

Управляющий ООО "Центр перспективной медицины" Дмитрий Лукин рассказал главе региона о принципе действия аппарата. Аппарат позволяет воздействовать на пораженные ткани пучком лучей, таким образом позволяя лечить патологии головного мозга размером до 5 см. Эта методика лечения образований головного мозга, а также ряда нейрохирургических патологий на сегодняшний день является самой передовой технологией радиохирургии.

Как пояснил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, основная задача радиотерапевтических установок - максимально обезопасить пациентов, минимизировать повреждения здоровых тканей.

Методика наиболее эффективна и безопасна для пациента, позволяет избежать хирургических вмешательств. Операция занимает от 20 минут, при этом пациент находится в сознании. Вернуться к обычному ритму жизни человек может буквально спустя несколько часов после операции.

В настоящее время составляется реестр пациентов, которым нужна такого рода помощь. Аппарат позволит проводить порядка 1000 операций в год. Дмитрий Азаров дал поручение ускорить работы по введению нового отделения в работу, чтобы была возможность принять первых пациентов как можно быстрее.

Гамма-нож - это очередной этап в процессе модернизации медицинской службы. За последние несколько лет в региональной системе здравоохранения произошли колоссальные изменения, и укрепление отрасли продолжается. Строятся и ремонтируются объекты здравоохранения, обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация, в приоритете находятся вопросы приобретения медицинского оборудования. Планируется создание сети из 12 центров амбулаторной онкопомощи. 8 из них уже введены, еще 4 должны вступить в строй до конца 2024 года.

"Мы продолжаем оснащение системы здравоохранения Самарской области новым оборудованием. За последние годы почти 14 тысяч единиц нового оборудования получили, и сегодня они работают на сохранение здоровья наших земляков. Это высокотехнологичное оборудование - гамма-нож - впервые установлено в Приволжском федеральном округе. Я уверен, что благодаря этому оборудованию, новой возможности, которая появляется у системы здравоохранения Самарской области, будет спасена не одна жизнь", - подчеркнул Дмитрий Азаров, осмотрев новый радиологический центр.

Руководитель области обратил внимание, что теперь, благодаря такому оборудованию, медики из соседних регионов также смогут направлять в Самарскую область своих пациентов, которым необходимы такие операции.

"Но еще раз подчеркну - в первую очередь это для ускорения, для повышения качества медицинских услуг для жителей Самарской области", - сделал акцент глава региона.

Всего в стране таких аппаратов, как система "Гамма-нож", восемь. "Для нас это уникальная возможность, когда будет использован весь спектр радиотерапевтических методов лечения. До этого у нас и онкоцентр, и 5-я тольяттинская больница были переоснащены лучевыми ускорителями самой последней модели. А теперь появляется еще один из аппаратов, который позволит максимально приблизить медпомощь в регион - то, о чем всегда нам говорит Дмитрий Игоревич. Мы будем уникальны, потому что в регионах Приволжского федерального округа такого оборудования нет. Соответственно, мы сможем стать центром притяжения для оказания радиотерапевтической помощи именно с использованием гамма-ножа, для лечения которым существуют четко определенные показания", - отметил Андрей Орлов.

Также губернатор поздравил сотрудников медицинского учреждения с наступающим профессиональным праздником. "Очень рад, что в преддверии дня медработника в легендарной больнице Середавина мы открываем новое оборудование, а значит даем новые возможности для своевременного качественного предоставления медицинских услуг и спасения жизней. Я вас от души поздравляю с праздником. Спасибо вам за спасенные жизни, за восстановленное здоровье моих земляков. Дай вам бог всего самого хорошего", - обратился глава региона к медикам.