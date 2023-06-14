Самарская область заключит соглашение о сотрудничестве с одной из провинций Ирана

В среду, 14 июня, губернатор Дмитрий Азаров, возглавляя делегацию Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме, свою первую встречу провел с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом. Глава региона и посол обсудили развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, участие иранского бизнеса в реализуемых в губернии проектах.
Сегодня Иран — один из ключевых партнеров России. Развитию отношений между странами уделяет особое внимание президент РФ Владимир Путин. Глава нашего государства и президент Ирана Эбрахим Раиси ранее выступили за реализацию взаимовыгодных проектов в различных сферах. Так, месяц назад Владимир Путин и Иран Эбрахим приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве двух стран в реализации проекта по развитию перевозок по международному транспортному коридору "Север — Юг".
"Искренне благодарю вас, что вы нашли время для встречи. Понимаю, что у делегации, которую вы возглавляете, очень напряженный рабочий ритм здесь в рамках форума. Тем более, для нас это большая честь приветствовать вас. Наша встреча станет серьезным импульсом для развития взаимовыгодных, дружеских отношений между Ираном и Самарской областью, — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к послу Ирана. — Самарская область обладает уникальным научно-техническим, образовательным потенциалом, который, я надеюсь, заинтересует вас и потенциальных партнеров из Ирана. Мы же заинтересованы в самом тесном взаимодействии с партнерами из дружественных России стран".
Губернатор Самарской области подчеркнул, что Иран прошел огромный путь по построению технологического суверенитета, находясь в режиме тех или иных санкций уже около 40 лет. "Эти, безусловно, несправедливые внешнеэкономические ограничения дали серьезный импульс развития промышленности и технологий в Иране. Такой опыт, конечно, нас интересует. Мы хотели бы более подробно обсудить возможное сотрудничество по внедрению самых прогрессивных технологий аэрокосмического кластера, машиностроения и ряда других, включая химической, переработки сельхозпродукции. Мы готовы к конструктивному диалогу", — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров также отметил, что большой интерес представляет взаимное сотрудничество Самарской области и Ирана в культурной и образовательных сферах: "В Самарской области большой запрос на то, чтобы больше узнать о древней истории и культуре Ирана".
Посол Ирана в России Джалали Казем, в свою очередь, поблагодарил Дмитрия Азарова за организацию встречи и подчеркнул, что сегодня отношения между двумя странами, несмотря на давление западных стран, поступательно развиваются. "У наших стран близкие подходы на региональном и международном уровне. Обе страны против однополярного мира, настаивают на сохранении своего суверенитета и своей честности. Поэтому ирано — российские отношения имеют много врагов, из-за этого наши страны несут много издержек, — сказал Джалали Казем. — Тем не менее, лидеры наших государств делают акцент на развитии и расширении наших двухсторонних связей. Мы не чувствуем никаких ограничений в расширении наших отношений с Россией в различных направлениях. Мы можем обменяться опытом по различным вопросам".
В ходе встречи с послом Ирана в РФ Дмитрий Азаров представил инвестиционный потенциал Самарской области и наиболее важные проекты, реализуемые на территории региона, для привлечения партнеров из Ирана. Один из них — создание в губернии федерального портово-логистического хаба. "Предложение уже мною доложено президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Президент, поддержав концепцию, дал поручение Правительству по ее самой профессиональной и подробной проработке. Мы понимаем, что это направление может быть очень перспективным, видя, насколько расширяется сотрудничество между нашими странами", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Во время встречи Дмитрий Азаров и Джалали Казем обсудили ряд других важнейших проектов и направления возможного сотрудничества.
Посол Ирана в России отметил, Самарская область обладает большим потенциалом и возможностями для укрепления взаимоотношений двух государств. С целью выстраивания такого сотрудничества Джалали Казем и Дмитрий Азаров договорились о создании специальной рабочей группы. По решению губернатора со стороны Самарской области ее возглавит первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов. Кроме того, планируется, что в дальнейшем Самарская область заключит соглашение о сотрудничестве с одной из провинций Ирана.
"Очень рад встрече с губернатором Самарской области. Мы провели очень конструктивные переговоры. Мы воспринимаем Самарскую область одним из субъектов РФ, который обладает большими возможностями и потенциалом сотрудничества. Часть этих возможностей Губернатор назвал на нашей встрече. Мы создадим рабочую группу с тем, чтобы она могла определить дальнейшие пути нашего взаимодействия", — сказал после встречи посол Ирана в РФ.
Дмитрий Азаров, оценивая итоги переговоров с послом Ирана в РФ, еще раз подчеркнул, что эта встреча даст мощный импульс взаимовыгодного сотрудничества Самарской области с Ираном. "В кратчайшие сроки будет создана рабочая группа, которая определит наиболее перспективные направления сотрудничества, ряд из которых мы уже предметно обсудили. Надеемся, что господин посол приедет в Самарскую область, и мы сможем обсудить предложения, которые выработает совместная рабочая группа, — сказал глава региона. — В дальнейшем — уже обмен миссиями, образовательными, бизнес-миссиями, индустриальными, промышленными позволят развивать наше партнерство семимильными шагами. Первый шаг мы сделали и достаточно значительный"
Губернатор отметил, что товарооборот между Самарской областью и Ираном за прошлый год вырос на 35%. "Но это только первый шаг. Уверен, что товарооборот может вырасти в десятки раз. Именно над этим мы и будем работать", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
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