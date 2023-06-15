Дмитрий Азаров и Вероника Скворцова договорились о развитии инфраструктуры здравоохранения в Самарской области

В четверг, 15 июня, в рамках работы на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключил с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой соглашение о сотрудничестве.

Оно направлено на развитие сферы здравоохранения в регионе. Документ предусматривает развитие научно-исследовательской деятельности, укрепление связей между наукой, медициной и образованием с целью подготовки кадров и повышения квалификации специалистов, разработку и реализацию мероприятий по охране здоровья и повышению качества и доступности медицинских услуг жителям региона.

Руководитель ФМБА отметил, что агентство и Самарскую область связывают давние, тесные, партнерские отношения. На территории региона работает несколько медицинских подразделений.

"В последние годы осуществляется тесное сотрудничество не только по повышению качества и доступности медицинской помощи, но и развитию службы крови и донорства, трансплантации органов и тканей, но и ряд других важнейших направлений - комплексная медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение, - добавила Вероника Скворцова, подчеркнув важность подписанного соглашения. - Вместе мы готовы активно помогать населению не только Самарской области, но и всем гражданам Российской Федерации, в том числе участвующих в специальной военной операции. Мы благодарим руководство Самарской области и лично Дмитрия Игоревича Азарова за постоянную помощь в работе, тесное партнерство. И считаем, что подписанное соглашение придаст новый импульс сближению наших траекторий развития".

Глава региона поблагодарил Веронику Скворцову за помощь агентства в период борьбы с пандемией коронавируса. Напомним, специалисты регулярно приезжали в Самарскую область, чтобы помочь врачам госпиталей выстроить эффективную систему лечения пациентов.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров выразил за оказание методической и медицинской помощи по лечению и реабилитации военнослужащих - участников специальной военной операции. "Вы всегда рядом, и я знаю, что мы можем рассчитывать на вашу помощь, в какой бы точке страны боец не оказался", - обратился губернатор к руководителю ФМБА.

В рамках многолетнего сотрудничества региона и агентства сегодня в Самарской области идет работа по модернизации инфраструктуры санатория "Сергиевские минеральные воды". Учреждение является одним из старейших в системе здравоохранения страны - уже 190 лет в нем проходят лечение и реабилитацию не только жители Самарской области, но и всей России, а также из других стран СНГ.

Сергиевские минеральные воды оказывают санаторно-курортное лечение по следующим направлениям: заболевания опорно-двигательного аппарата, межпозвонковые грыжи и заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания, урологические и гинекологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, кожи и эндокринной системы.

Основными природными лечебными факторами сергиевской здравницы являются минеральные источники и сульфидно-иловая грязь. В инфраструктуре учреждения имеются четыре спальных корпуса с тренажерами, бассейнами, музеем и библиотекой, по две водо- и грязелечебницы. Санаторий оснащен современным оборудованием. Одновременно укреплять свое здоровье могут 800 человек. В учреждение на реабилитацию по инициативе губернатора регулярно направляются участники специальной военной операции.

"Благодаря вашему вниманию, помощи есть выдающиеся результаты по работе и развитию Сергиевских минеральных вод. Сегодня этот курорт вновь наполнен жизнью. Там уже нет свободных мест, все путевки раскуплены на несколько месяцев вперед, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы, как я и обещал, будем развивать инфраструктуру гостеприимства рядом с курортом. И я уверен, что сотни тысяч граждан России смогут там и подлечиться, и восстановить свое здоровье, и пройти реабилитацию. Это особенно важно с учетом различных профилей курорта, в том числе в нынешней ситуации для бойцов - участников специальной военной операции. Я рад нашему сотрудничеству".