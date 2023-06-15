Дмитрий Азаров и Вероника Скворцова договорились о развитии инфраструктуры здравоохранения в Самарской области

В четверг, 15 июня, в рамках работы на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключил с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой соглашение о сотрудничестве.
Оно направлено на развитие сферы здравоохранения в регионе. Документ предусматривает развитие научно-исследовательской деятельности, укрепление связей между наукой, медициной и образованием с целью подготовки кадров и повышения квалификации специалистов, разработку и реализацию мероприятий по охране здоровья и повышению качества и доступности медицинских услуг жителям региона.
Руководитель ФМБА отметил, что агентство и Самарскую область связывают давние, тесные, партнерские отношения. На территории региона работает несколько медицинских подразделений.
"В последние годы осуществляется тесное сотрудничество не только по повышению качества и доступности медицинской помощи, но и развитию службы крови и донорства, трансплантации органов и тканей, но и ряд других важнейших направлений - комплексная медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение, - добавила Вероника Скворцова, подчеркнув важность подписанного соглашения. - Вместе мы готовы активно помогать населению не только Самарской области, но и всем гражданам Российской Федерации, в том числе участвующих в специальной военной операции. Мы благодарим руководство Самарской области и лично Дмитрия Игоревича Азарова за постоянную помощь в работе, тесное партнерство. И считаем, что подписанное соглашение придаст новый импульс сближению наших траекторий развития".
Глава региона поблагодарил Веронику Скворцову за помощь агентства в период борьбы с пандемией коронавируса. Напомним, специалисты регулярно приезжали в Самарскую область, чтобы помочь врачам госпиталей выстроить эффективную систему лечения пациентов.
Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров выразил за оказание методической и медицинской помощи по лечению и реабилитации военнослужащих - участников специальной военной операции. "Вы всегда рядом, и я знаю, что мы можем рассчитывать на вашу помощь, в какой бы точке страны боец не оказался", - обратился губернатор к руководителю ФМБА.
В рамках многолетнего сотрудничества региона и агентства сегодня в Самарской области идет работа по модернизации инфраструктуры санатория "Сергиевские минеральные воды". Учреждение является одним из старейших в системе здравоохранения страны - уже 190 лет в нем проходят лечение и реабилитацию не только жители Самарской области, но и всей России, а также из других стран СНГ.
Сергиевские минеральные воды оказывают санаторно-курортное лечение по следующим направлениям: заболевания опорно-двигательного аппарата, межпозвонковые грыжи и заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания, урологические и гинекологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, кожи и эндокринной системы.
Основными природными лечебными факторами сергиевской здравницы являются минеральные источники и сульфидно-иловая грязь. В инфраструктуре учреждения имеются четыре спальных корпуса с тренажерами, бассейнами, музеем и библиотекой, по две водо- и грязелечебницы. Санаторий оснащен современным оборудованием. Одновременно укреплять свое здоровье могут 800 человек. В учреждение на реабилитацию по инициативе губернатора регулярно направляются участники специальной военной операции.
"Благодаря вашему вниманию, помощи есть выдающиеся результаты по работе и развитию Сергиевских минеральных вод. Сегодня этот курорт вновь наполнен жизнью. Там уже нет свободных мест, все путевки раскуплены на несколько месяцев вперед, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы, как я и обещал, будем развивать инфраструктуру гостеприимства рядом с курортом. И я уверен, что сотни тысяч граждан России смогут там и подлечиться, и восстановить свое здоровье, и пройти реабилитацию. Это особенно важно с учетом различных профилей курорта, в том числе в нынешней ситуации для бойцов - участников специальной военной операции. Я рад нашему сотрудничеству".
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...