Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашения с Акрон Холдинг и РСПП

На ПМЭФ-2023 делегация Самарской области, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, заключила более десятка соглашений о сотрудничестве с различными компаниями. В четверг, 15 июня, глава региона подписал с генеральным директором ОА "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым документ о совместной работе.
"Я рад, что сегодня мы закрепили соглашением наше сотрудничество. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся успехов по всем совместным проектам", - отметил Дмитрий Азаров.
Подписанное соглашение направлено на совместное сотрудничество в реализации промышленных, социальных программ, способствующих комплексному развитию Самарской области, созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для работы холдинга на территории региона на основе баланса взаимных интересов.
Также в рамках ПМЭФ было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Ассоциацией "Союз работодателей Самарской области". Подписи в документе, который направлен на улучшение инвестиционного климата, комплексное развитие региона и реализацию инвестиционных проектов, поставили губернатор Дмитрий Азаров, президент РСПП Александр Шохин и СРСО Алексей Гусев.
Александр Шохин поблагодарил губернатора за сотрудничество и поддержку отечественной промышленности. Дмитрий Азаров познакомил президента РСПП с перспективными инвестпроектами, которые уже реализуются на территории Самарской области. В частности, речь шла о создании кластера беспилотной авиации полного цикла - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...