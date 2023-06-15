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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашения с Акрон Холдинг и РСПП

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ПМЭФ-2023 делегация Самарской области, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, заключила более десятка соглашений о сотрудничестве с различными компаниями. В четверг, 15 июня, глава региона подписал с генеральным директором ОА "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым документ о совместной работе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Я рад, что сегодня мы закрепили соглашением наше сотрудничество. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся успехов по всем совместным проектам", - отметил Дмитрий Азаров.

Подписанное соглашение направлено на совместное сотрудничество в реализации промышленных, социальных программ, способствующих комплексному развитию Самарской области, созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для работы холдинга на территории региона на основе баланса взаимных интересов.

Также в рамках ПМЭФ было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Ассоциацией "Союз работодателей Самарской области". Подписи в документе, который направлен на улучшение инвестиционного климата, комплексное развитие региона и реализацию инвестиционных проектов, поставили губернатор Дмитрий Азаров, президент РСПП Александр Шохин и СРСО Алексей Гусев.

Александр Шохин поблагодарил губернатора за сотрудничество и поддержку отечественной промышленности. Дмитрий Азаров познакомил президента РСПП с перспективными инвестпроектами, которые уже реализуются на территории Самарской области. В частности, речь шла о создании кластера беспилотной авиации полного цикла - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления.

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