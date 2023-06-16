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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и компания "ЛУКОЙЛ" заключили соглашения об укреплении сотрудничества

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 июня, в рамках работы Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Азаров и руководство ПАО "ЛУКОЙЛ" заключили соглашения, направленные на укрепление сотрудничества и реализацию проектов, ориентированных на развитие Самарской области.

Фото: Андрей Савельев

В настоящее время между правительством Самарской области и ПАО "ЛУКОЙЛ" действует долгосрочное соглашение о сотрудничестве. В том числе, компания финансирует мероприятия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы".

В рамках данной программы на средства компании в 28 муниципальных образованиях региона проведен ремонт и реконструкция объектов социальной сферы, образования, спорта. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" проводит в Самарской области ежегодный конкурс социальных и культурных проектов. Его главная цель - повысить эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы общественных организаций и населения. Конкурс проводится по трем постоянным номинациям: "Экология", "Духовность и культура", "Спорт".

В ходе встречи Дмитрия Азарова с руководством ПАО "ЛУКОЙЛ" были подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве, которые будут способствовать социально-экономическому развитию Самарской области и направлены на поддержку социальных проектов в регионе.

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