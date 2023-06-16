Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и компания "ЛУКОЙЛ" заключили соглашения об укреплении сотрудничества

В пятницу, 16 июня, в рамках работы Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Азаров и руководство ПАО "ЛУКОЙЛ" заключили соглашения, направленные на укрепление сотрудничества и реализацию проектов, ориентированных на развитие Самарской области.
В настоящее время между правительством Самарской области и ПАО "ЛУКОЙЛ" действует долгосрочное соглашение о сотрудничестве. В том числе, компания финансирует мероприятия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы".
В рамках данной программы на средства компании в 28 муниципальных образованиях региона проведен ремонт и реконструкция объектов социальной сферы, образования, спорта. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" проводит в Самарской области ежегодный конкурс социальных и культурных проектов. Его главная цель - повысить эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы общественных организаций и населения. Конкурс проводится по трем постоянным номинациям: "Экология", "Духовность и культура", "Спорт".
В ходе встречи Дмитрия Азарова с руководством ПАО "ЛУКОЙЛ" были подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве, которые будут способствовать социально-экономическому развитию Самарской области и направлены на поддержку социальных проектов в регионе.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...