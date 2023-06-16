Дмитрий Азаров на ПМЭФ привлек еще 24,6 млрд инвестиций и 1000 рабочих мест для Самарской области

В пятницу, 16 июня, в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Азаров в первой половине дня подписал ряд соглашений, которые принесут Самарской области еще 24,6 млрд инвестиций и более 1000 рабочих мест.

Согласно достигнутым главой региона договоренностям одно из крупнейших агропредприятий России реализует в Самарской области инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса по производству овощей закрытого грунта. Под это будет подобран земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 40 Га. Планируемый объем инвестиций - около 20 млрд рублей. Будет создано 600 рабочих мест.

На встрече с губернатором руководство компании отметило, что запуск тепличного комплекса позволит активнее вести работу по замещению импортной овощной продукции. "У нас тоже есть компетенции здесь, люди, которые этим занимаются. Это кадровый потенциал. У нас также есть наработки по современным технологиям в агропромышленности, умное агро, которые, рассчитываю, вас заинтересуют", - отметил Дмитрий Азаров.

С компанией "ПП ФЛАГМАН" губернатор заключил соглашение об организации в Самаре производства оборудования с интегрированными маркерными системами для интеллектуального закачивания нефтяных и газовых скважин. Проект направлен на повышение эффективности нефте- и газодобычи и развитие производительных сил Самарской области.

ООО "Латава" на площадке индустриального парка "Преображенка-2" построит оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс.

"Фитнес Фуд", крупный российский производитель полезных диетических пищевых товаров (торговые марки Bombbar, Chikalab, SnaqFabriq), на территории особой экономической зоны "Тольятти" организует производственную площадку для выпуска 400 тонн продукции в месяц. Это позволит тольяттинской компании укрепить свои лидирующие позиции на рынке производства пищевых продуктов категории ЗОЖ.

Только эти четыре подписанных губернатором Дмитрием Азаровым соглашения принесли Самарской области 24,6 млрд руб. инвестиций и более 1000 рабочих мест.

В первый день работы Петербургского экономического международного форума команда правительства Самарской области подписала соглашений на общую сумму, превышающую 42,5 млрд рублей.

Работа делегации Самарской области на ПМЭФ продолжается.