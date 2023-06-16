100 млрд рублей инвестиций: губернатор Дмитрий Азаров подвел предварительные итоги ПМЭФ-2023

Более 100 млрд руб. инвестиций принесла работа делегации Самарской области, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров, на Петербургском международном экономическом форуме. Это на 30 млрд превышает объем договоренностей, которые были достигнуты на ПМЭФ в прошлом году. Заключенные на форуме соглашения позволят создать в регионе дополнительно более 5,5 тысяч рабочих мест.

Как отметил губернатор, команда правительства начинает заранее готовиться к ПМЭФ. Это позволяет выйти на подписание соглашений с целым рядом инвесторов, а также представить наиболее перспективные проекты на стенде Самарской области.

Целый ряд соглашений предполагает создание в регионе новых производств. Так, уже в декабре этого года будет налажен выпуск беспилотников компанией "Транспорт будущего". Проект удалось "приземлить" на самарской земле в жесткой конкуренции с другими регионами. Благодаря выстроенному доверию с инвесторами в Самарской области будет создан целый кластер производства БПЛА полного цикла - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, постпродажного обслуживания, сервиса и сбыта. Инвестиции составят более 20 млрд рублей, планируется создать более тысячи новых рабочих мест.

"Подписание этого соглашения очень важно для нашего региона, уверен, и для страны. Инвесторы смело приходят в наш регион, проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что производство беспилотников на территории Самарской области будет запущено уже к концу года", - отметил губернатор.

В продолжение темы развития беспилотных авиационных систем Дмитрий Азаров и Сергей Собянин заключили соглашение между правительствами Самарской области и Москвы. Документ закрепляет механизмы взаимодействия между регионами в работе по созданию отрасли БАС.

Также в ходе форума губернатором и компанией "Транспорт будущего" заключено соглашение со специальным представителем президента по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректором АНО "Платформа НТИ" Дмитрием Песковым. Соглашение позволит обеспечить научно-технологическое сопровождение проекта.

"Нам в целом очень нравится, как реализуется сотрудничество с Самарской областью. Надеемся, что все решения, которые мы создаем, будут делать жизнь людей более безопасной. Этот проект - очень хороший, яркий пример сотрудничества региона и передовых, инновационных высокотехнологических компаний", - отметил присутствовавший при подписании соглашения полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Порядка 4 млрд руб. инвестиций и новые рабочие места принесет Самарской области строительство ООО "Газпром СПГ технологии" комплекса по сжижению природного газа. Он появится в Сызранском районе и планируется к запуску к концу 2026 года.

Более 2 млрд руб. и 1500 рабочих мест принесет региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5" в Волжском районе. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается уже в этом году. Кроме того, будет построен еще один крупный оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс на площадке индустриального парка "Преображенка-2" объемом инвестиций 2,5 млрд рублей.

Несколько соглашений, подписанных на форуме, касаются пищевого сектора. Так, на площадке ОЭЗ "Тольятти" будет построен завод по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур "Тольяттинского комбината пищевых продуктов". Инвестиции в производство на 1265 рабочих мест составят свыше 13,6 млрд рублей.

Также в ОЭЗ "Тольятти" будет развиваться и компания "Фитнес Фуд", крупный российский производитель полезных диетических пищевых товаров. Они построят производственную площадку для выпуска 400 тонн продукции в месяц. Кроме того, одно из крупнейших агропредприятий России намерено реализовать в Самарской области инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса по производству овощей закрытого грунта. Под это будет подобран земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 40 Га. Планируемый объем инвестиций - около 20 млрд рублей. Будет создано 600 рабочих мест.

Самарская область наращивает сотрудничество с давними и надежными партнерами. Так, соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта подписали Дмитрий Азаров и Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка назвал Самарскую область стратегически важным регионом: "У вас очень продвинутая администрация, очень сильный губернатор. На прошлой неделе мы провели совместную сессию по созданию центра искусственного интеллекта. Мы будем развивать весь спектр наших продуктов в Самарской области. Этот регион - в тройке самых приоритетных в стране".

В числе важных документов, подписанных на ПМЭФ, - соглашения между правительством Самарской области и ПАО "НОВАТЭК". Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон закрепили договоренности о взаимодействии в самых разных сферах: от развития культуры и спорта до реализации совместных социальных проектов.

Напомним, на прошлом ПМЭФ с компанией было заключено соглашение о строительстве завода СПГ в ОЭЗ "Тольятти". Сейчас идет его активное строительство, запуск планируется в следующем году. Также соглашения, закрепляющие взаимодействие с регионом и поддержку социальных проектов, подписаны с ПАО "Лукойл", ГК "Акрон Холдинг", АО "АвтоВАЗ".

Отдельное направление работы региональной команды - поиск партнеров в реализации проекта по созданию в регионе портово-логистического хаба. Напомним, ранее Дмитрий Азаров уже представил эту идею президенту страны Владимиру Путину. Проект Глава региона также обсудил с директором департамента стратегического развития Минтранса РФ Артуром Карловым и председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Концепцию крупного портово-логистического хаба Дмитрий Азаров представил на совещании с помощником Президента РФ Игорем Левитиным и делегацией Ирана. Проект заинтересовал чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в России Казема Джалали и министра транспорта и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша.

Значимость проекта отметил и помощник президента Игорь Левитин: "Хорошее предложение. Нам как раз нужно где-то делать логистику перегрузки с судов на железную дорогу. Самара здесь, видимо, будет наиболее выгодный маршрут. Потому что здесь сходится и воздушный, и железнодорожный, и речной транспорт".

Кроме того, на площадке ПМЭФ Дмитрий Азаров провел встречу и подписал соглашение с председателем совета директоров транспортной группы FESCO Андреем Севериловым. Это одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России, которая является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток в страны Азии.

Также в ходе форума губернатором и региональной командой проведены более десяти встреч с крупнейшими компаниями и инвесторами, где обсуждались новые проекты для реализации в Самарской области.

Подводя итоги участия самарской делегации в форуме, Дмитрий Азаров отметил, что все подписанные соглашения - это прямые инвестиции в экономику Самарской области, которые направлены на повышения уровня благополучия жителей региона.

"Направления самые разные, в том числе инновационные технологии, имея ввиду, например, создание целого кластера и производства беспилотников в Самарской области. Отмечу также крупное соглашение в сфере создания тепличного хозяйства, объем инвестиций превышает 20 млрд рублей. Рассчитываем, что такое предприятие появится в Красноармейском районе Самарской области. Конечно, это вопросы переработки сельхозпродукции. На сумму 13,5 млрд руб. в этой сфере подписаны инвестиционные соглашения. Проект по улучшению инфраструктуры, обеспечения надежного теплоснабжения нашего региона, проект в сфере развития туристических возможностей, создание новых отелей в нашем регионе. Все это вместе составило тот объем инвестиций, который мы отфиксировали по итогам форума. Кроме этого, здесь, на Петербургском международном экономическом форуме, поставлена точка и подписано концессионное соглашение по строительству кампуса на территории Самарской области. Все это - в копилку экономического успеха нашего региона, повышение статуса региона, его образовательного уровня, а значит уверенного движения к достижению целей, в том числе технологического суверенитета. Целый ряд соглашений, я подчеркну, направлены в будущее, они фиксируют договоренности с крупными компаниями, платформами, организациями, которые в дальнейшем будут также приводить к созданию экосистем в области знаний, разработки технологий, общественных отношений, поддержки культуры, спорта. Эти соглашения также важны для нашего региона", - отметил губернатор.