Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о работе по созданию портово-логистического хаба

Во вторник, 20 июня, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании по развитию водно-транспортной системы России, которое провел президент РФ Владимир Путин. В числе вопросов, которые обсудили участники совещания, - развитие речного судоходства, строительство судов и необходимой инфраструктуры.
Президент отметил, что реки и каналы играют огромную роль в развитии многих сфер: пассажирских и грузовых перевозок, гидроэнергетики, сельского хозяйства, в обеспечении работы жилищно-коммунального комплекса.
"Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Словом, возможностей здесь открывается много - нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать", - подчеркнул глава государства.
В ходе совещания Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину, как реализуется его поручение по проработке вопроса о создании в регионе портово-логистического хаба в рамках транспортного коридора "Север-Юг".
Напомним, эту тему глава региона обсуждал с президентом на прошедшей в этом году встрече. Тогда Владимир Путин одобрил инициативу и дал поручение о проработке этого вопроса с профильными ведомствами.
Дмитрий Азаров отметил, что в силу своего уникального географического положения наш регион обладает большим потенциалом для развития речных перевозок - как внутренним водным транспортом, так и транзитными судами.
Самарская область - единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река - море", имеющих выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам, а также глубины, позволяющие принимать суда с осадкой до 5 м. Кроме того, регион находится на пересечении важнейших транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад - Восток". Куйбышевская железная дорога интегрирована в Транссибирскую железнодорожную магистраль. По территории региона проходят автомобильные трассы федерального и международного значения.
"Владимир Владимирович, отдельно доложу, что успешно реализуется проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу. Более 80% уже его готовность. Таким образом, строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта. Уже сейчас есть заинтересованность со стороны крупных компаний - грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона также проинформировал о договоренности, достигнутой в рамках ПМЭФ с делегацией Ирана. Принято решение о создании совместной рабочей группы с иранской стороной по проработке этого вопроса. Отлажено взаимодействие с федеральными министерствами транспорта и экономического развития. Поддержку проекту оказывает помощник президента Игорь Левитин, а также председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Дмитрий Азаров подчеркнул: "Огромное спасибо Виталию Геннадьевичу Савельеву и Максиму Геннадьевичу Решетникову, мы подготовили согласованное техническое задание по технико-экономическому обоснованию и надеемся, что совместно с коллегами в ускоренном режиме его отработаем. Также просим коллег нам оказать содействие в подборе партнеров в реализации этого проекта".
"Хорошо. Спасибо", - отметил президент, выслушав доклад.
Создание транспортно-логистического хаба в Самарской области позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношений с Ираном и другими странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также Индии и Китая.
Последние комментарии
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Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"