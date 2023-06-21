Дмитрий Азаров проверил, как создается строительно-энергетический кампус в Самаре

В среду, 21 июня, губернатор Дмитрий Азаров побывал в строительно-энергетическом колледже (образовательно-производственном кампусе) им. П.Мачнева (СЭК).

Первый образовательно-производственный кампус для строительно-энергетической отрасли региона создается здесь с прошлого года. Он появился в результате реорганизации двух учебных заведений - присоединения Самарского энергетического колледжа к Поволжскому строительно-энергетическому колледжу им. П. Мачнева. Глава региона проверил ход работ по исполнению поручений по обновлению инфраструктуры ссуза, а также обсудил планы дальнейшего развития СЭК и наиболее актуальные вопросы организации учебного процесса.

Дмитрий Азаров осмотрел помещения корпусов, где уже выполнен и продолжается ремонт, и прилегающую территорию, пообщался с руководством учреждения, студентами и родителями. На встрече обсудили не только проведенные работы, но и планы на текущий и последующие годы, а также вопросы, требующие особого внимания.

"Последовательно будем приводить в порядок всю территорию. Задача у нас по-прежнему остается - создание здесь настоящего кампуса, современного, со всеми современными средствами и методиками подготовки и обучения, оборудованием и, конечно, приведение в порядок всей инфраструктуры колледжа - и спортивной, и образовательной, и для занятий творчеством. Уверен, что с этой задачей справимся", - подчеркнул в начале встречи губернатор.

Как доложил главе региона директор ГАПОУ "СЭК им. П. Мачнева" Владимир Бочков, сейчас в колледже ведется обучение по 25 направлениям подготовки: 18 программ для специалистов среднего звена, 7 программ подготовки квалифицированных рабочих. Общее число студентов - более 3 тысяч.

Руководитель отметил, что начался набор на 2023/2024 учебный год, колледж предлагает 730 бюджетных и 200 внебюджетных мест. Это на 100 мест больше, чем суммарно объем приема прошлого года. Расширен педагогический штат ссуза, с 1 сентября приступит к работе 21 новый педагог.

"Есть поддержка со стороны высшей школы, преподаватели и аспиранты помогали нам в учебном процессе", - отметил Владимир Бочков. Заключены соглашения с СамГТУ, ПГУТИ, МГСУ (г. Москва) и Самарским национально-исследовательским университетом им. С. П. Королева о непрерывном обучении.

В прошлом году по поручению Дмитрия Азарова значительный объем работ по модернизации инфраструктуры СЭК был выполнен. Так, в ссузе прошло частичное обновление корпусов, завершаются работы на полигоне электротехники, обновлен музей, проводится комплексный ремонт спортивной инфраструктуры. Следом - библиотека с читальным залом, книгохранилищем и центром молодежных инициатив, столовая 1-го отделения. Продолжается капремонт учебных корпусов СЭК. После ремонта у колледжа появятся 10 дополнительных учебных аудиторий.

"В конце 2022 года мы по вашему поручению провели ремонт в помещениях тренажерного зала, учебной комнаты и актового зала общежития на проспекте Карла Маркса, 231а", - доложил губернатору на встрече директор колледжа.

Он добавил, что почти год работает отремонтированная столовая, оснащенная всем необходимым оборудованием, проводятся работы по ремонту душевых в рамках капремонта общежития.

Соответствующие поручения также ранее давал глава региона. Сейчас продолжается ремонт стелы Гарнизова, благоустройство территории и создание современного стадиона. К середине июля планируется завершить устройство ограждения учебного заведения, его готовность на данный момент составляет 85%. На территории, прилегающей к кампусу, установлены видеокамеры системы "Безопасный город". В части капитального ремонта учебных корпусов и благоустройства территории кампуса перечень работ был согласован со студенческим советом.

Дмитрий Азаров уточнил вопрос по срокам ведения работ, нет ли отставаний. Руководство колледжа заверило, что запланированные в рамках исполнения поручений работы идут в графике. Кроме того, губернатор обозначил четкий срок приведения в порядок нового, четвертого корпуса - его полностью сделают в следующем году.

Губернатор подчеркнул, обращаясь к присутствующему на встрече представителю студенческой общественности - Денису Шишикину, победителю конкурса "Студент года 2022" в номинации "студенческий лидер ссуза", что контроль происходящих изменений важен и со стороны студенческого сообщества.

Кроме того, глава региона отметил, что для выполнения посильной части работ по благоустройству можно привлекать самих студентов колледжа - в рамках студотрядов. "Если будут хорошие условия - ребята с радостью", - поддержали предложение губернатора студенты, участвовавшие во встрече.

Особое внимание на встрече было уделено участию колледжа в федеральном проекте "Профессионалитет". В рамках этого проекта ссуз подал заявку на участие в конкурсе на предоставление в 2024 году гранта в форме субсидий из федерального бюджета. Такая форма господдержки предусмотрена для развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе взаимодействия организаций СПО и организаций реального сектора экономики.

На базе кампуса планируется создать "Образовательно-производственный кластер строительно-энергетической отрасли Самарской области". Это подразумевает современный учебно-производственный участок по 12 видам работ, оснащенный современной материально-технической базой и программным обеспечением, идентичными используемым ведущими предприятиями строительной отрасли.

В составе планируется лаборатория информационного сопровождения объектов капитального строительства и ЖКХ, лаборатория организации строительного производства, полигон эксплуатации и технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования. В рамках этой работы колледж выстраивает партнерские отношения с работодателями, есть заинтересованность со стороны 4 строительных компаний, входящих в национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), проведены переговоры с руководством компании "Россети Волга".

Дмитрий Азаров поручил руководству ссуза уделять работе с работодателями более пристальное внимание, приглашать к участию в наблюдательном совете учебного учреждения. Таким образом, будут создаваться условия для подготовки необходимых специалистов.

Губернатор особо подчеркнул, что создание современного кампуса находится в фокусе внимания областных властей. Важно и укрепление авторитета, статуса образовательного учреждения. "Министр, Сергей Сергеевич [Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов], знает о наших планах по созданию здесь полноценного кампуса, готовы нам помогать. От планов своих не отступим, несмотря ни какие сложности, которые нам тут враги подбрасывают, и экономике региона в том числе", - отметил Глава региона.

Осматривая обновленную спортивную площадку, оборудованную для различных видов спорта, тренажерами и специальным покрытием для занятий бегом, Дмитрий Азаров поручил закончить работы ранее намеченного срока.

К главе региона также обратились местные жители. Они рассказали, что возле их дома такой инфраструктуры нет и попросили предоставить возможность проходить на стадион. Дмитрий Азаров поручил руководству СЭК совместно с администрацией района проработать вопрос, продумать организацию доступа на площадку как для студентов во внеучебные часы, так и для жителей близлежащих домов, учитывая при этом вопросы безопасности. При этом Дмитрий Азаров акцентировал внимание руководителей района и колледжа на том, что все решения нужно принимать в диалоге с жителями.

"Проговорите, как это организовать, ответственный сотрудник должен быть закреплен, с ТОСами соберитесь. В первую очередь стадион для студентов колледжа, но мы рады сделать его и на благо всех жителей, здесь живущих. Продумайте систему допуска, чтобы изначально люди понимали условия. Нужно заранее людей собрать, объяснить и договориться по системе допуска", - подчеркнул губернатор.

Также губернатор обратил внимание руководства ссуза и минобра на то, что спортивный объект должен быть оснащен всем необходимым спортивным инвентарем.

Волнующие их вопросы на встрече Дмитрию Азарову задали также студенты и родители. Секретарь совета родителей СЭК им. П.Мачнева Лариса Чижова обратилась к губернатору с вопросом об организации производственной практики студентов - по ее словам, не все предприятия ждут ребят, есть ряд тех, кто подходит к этому формально.

В организации и прохождении производственной практики не должно быть профанации ни со стороны предприятий, ни со стороны студентов, выразил мнение глава региона. Он поручил провести анализ этой ситуации, собрать конкретные жалобы и исключить взаимодействие с производствами, где есть формальный подход.

"За специалистов конкуренция идет. Лучше другие организации возьмем, которые понимают, зачем им это надо. Колоссальная потребность сейчас. Рабочих мест порядка 10 тысяч в год - только крупные и средние предприятия, малый бизнес за прошлый год прирос на 10% по численности", - отметил он.

Председатель Совета родителей Людмила Родькина подняла вопрос обновления компьютерных классов. Как сообщил директор учреждения, в этом году уже запланировано обновление 1 класса, также предполагается обновить 6 классов благодаря участию в федеральном проекте "Профессионалитет". Дмитрий Азаров сообщил, что будет проработан вопрос, чтобы выделить дополнительные средства на обустройство еще трех классов в этом году.

Кроме того, зашла речь о ремонте автодрома, который есть в распоряжении колледжа. "Он давно устарел и не соответствует нормам. Есть ли возможность его привести в порядок и приобрести новые машины для обучения ребят?" - обратились с вопросом родители. Дмитрий Азаров поручил директору СЭК к 1 августа рассчитать стоимость проведения ремонтных работ, чтобы в дальнейшем его можно было бы сертифицировать и использовать по назначению. Кроме того, заместителю председателя областного правительства Александру Фетисову было поручено рассмотреть возможность приобретения нескольких автомобилей Лада для автодрома СЭК.

Отдельное внимание было уделено благоустройству территории вокруг здания колледжа и санитарному состоянию. "Мы проработали концепцию развития территории, проект уже обсуждался в департаменте городского хозяйства, - рассказал глава Кировского района Самары. - В этом году планируется полностью восстановить улично-дорожную сеть по улице Ташкентской от Стара-Загоры до проспекта Карла Маркса - проезжую часть, тротуары, газоны. К работам подрядчик приступает с 15 июля".

Дмитрий Азаров поручил Игорю Рудакову вопрос проведения благоустройства держать на особом контроле, чтобы вопрос был решен в установленные сроки.