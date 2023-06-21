Дмитрий Азаров вместе с жителями Красноармейского района определили приоритеты развития

В среду, 21 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноармейский район провел встречу с активными жителями. Обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального образования.
В ходе разговора были подведены итоги того, что удалось сделать за последние годы, а также обозначены приоритетные направления дальнейшей работы.
"Очень важно, чтобы вместе, определяя проблемы, откликаясь на чаяния, запросы людей, мы понимали, как мы будем разрешать накопившиеся вопросы, как будем двигаться вперед - несмотря ни на что: ни на вражеские происки, ни на попытки вставлять палки в колеса. Самое главное - это созидательная работа на земле, в районе, который славится своими трудовыми традициями", - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров отметил, что в муниципалитет славен и своими защитниками Отечества, в том числе казачеством. В современной обстановке в районе формируется "ядро патриотического воспитания".
"Я искренне признателен, благодарен защитникам Отечества всей Самарской области, всей России. Наша важнейшая задача - чтобы наши парни там чувствовали нашу поддержку, знали, что о них не просто помнят, но и заботятся и в первую очередь - о семьях: родителях, женах, детях. Думаю, каждый понимает, что это не какие-то чиновничьи обязанности, поручения, это святой долг", - обратился к участникам встречи губернатор.
По его мнению, каждый житель района и всей области, находясь на своем месте, понимает главную задачу - изо всех сил приближать Победу, оказывая всемерную поддержку бойцам в зоне проведения специальной военной операции, а также их родным и близким. Глава региона призвал жителей муниципального образования откликаться на просьбы о помощи семей защитников: "Важно оказать им почет и уважение, заботу и внимание".
Дмитрий Азаров отметил, что по целому ряду направлений - ремонт и реконструкция дорог и жилищной инфраструктуры, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство - район добился значительных успехов. Тем не менее, многое еще предстоит сделать в ближайшие годы.
Глава Красноармейского района Сергей Источников в начале своего доклада отметил, что с момента назначения на должность руководителя муниципального образования уже почувствовал поддержку жителей, правительства области и лично губернатора по многим вопросам, которые предстоит решить. "Это огромная ответственность, которая подталкивает на работу по достижению максимального результата по социально-экономическому развитию нашего района", - добавил он.
По итогам прошлого года Красноармейский район вошел в десятку лидеров муниципальных образований региона по достижению показателей национальных проектов. Сергей Источников при поддержке активных жителей намерен улучшить результат. С этой целью ведется работа по корректировке стратегии развития района - с учетом всех вызовов времени.
Особого внимания, по мнению главы муниципального образования, требует сфера жилищно-коммунального хозяйства. "Благодаря вам, Дмитрий Игоревич, удалось решить многолетнюю проблему для 2400 жителей четырех сельских поселений - в прошлом году чистая вода пришла в Колывань, Вязовый Гай, Дергачи, Каменный Брод", - обратился Сергей Источников к губернатору. Кроме того, ранее были заменены 11 водонапорных башен в Арсентьевке, Ленинском, Сытовке и Колыбеловке.
А в настоящее время реализуется масштабный проект по строительству Красноармейского группового водопровода от Осинок до Гражданского. По планам работы должны завершиться в конце этого года.
"Проект касается не только Красноармейского района, но и обеспечения чистой питьевой водой жителей фактически всего юга области, - подчеркнул Дмитрий Азаров и напомнил, что вопрос строительства группового водопровода обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным и был поддержан. - Продолжение строительства этого водовода, который мы заявили на федеральный уровень, получило поддержку правительства. Поэтому с этой задачей в установленные сроки нам необходимо справляться".
Сергей Источников добавил, что предстоит реализовать проект по строительству очистных сооружений в райцентре взамен действующим с 1972 года - физически и морально устаревшим. "На текущий момент разработана проектная документация, пройдена госэкспертиза. Уверен, что при всесторонней поддержке мы сможем реализовать проект и решить актуальную проблемы для жителей Красноармейска", - отметил он.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мордвинов отметил, что проект строительства очистных будет заявлен в новую программу "Оздоровление Волги".
Глава регионального минжкх поблагодарил руководство района за особое внимание к отрасли: "Красноармейский район - единственный, где нет несанкционированных свалок, образцово выполняет программу "Формирование комфортной городской среды".
За последние годы в районе благоустроены 54 дворовых территории, включая проезды и парковки. Обновлены 25 общественных пространств, в том числе Мемориал Героев на Центральной площади и набережная в с. Красноармейское, сквер Памяти в с. Криволучье-Ивановка, детские игровые и спортивные площадки в п. Ленинский и п. Чапаевский, другие социально значимые объекты.
"Работы по благоустройству родной земли останавливаться не должны", - акцентировал Дмитрий Азаров.
Внимания требует сфера здравоохранения, несмотря на ранее проделанную работу. В Красноармейском районе за последние годы возведено 10 ФАПов в поселках Любицкий, Кочетковский, Любимовка, селах Криволучье-Ивановка, Колокольцовка, Красноармейское, Новопавловка, д. Арсентьевка. Проведен капремонт в офисе врача общей практики в п. Ленинский. В этом году закончен ремонт ФАПа в п. Софьинский, запланировано открытие новых в Андросовке, Дубовке и п. Чапаевский. Дмитрий Азаров поручил ускорить выполнение работ.
Кроме того, сейчас идет ремонт здания Красноармейской ЦРБ. В нее уже поставлено 3 облучателя, приобретено 26 медицинских станций. За последние годы медики района получили 13 автомобилей.
Сергей Источников обратился с вопросом предоставления дополнительного финансирования по капитальному ремонту здания Куйбышевской больницы - филиала ЦРБ.
"Это очень важный объект для жителей, потому что там ведется амбулаторный прием врачей, там же находится стационар паллиативной помощи и станция скорой медицинской помощи. Учреждение обслуживает несколько сел, потому что ближайший офис врача общей практики находится в 34 километрах дальности", - подчеркнул глава района.
Инженерные коммуникации и кровля в здании уже отремонтированы, нужно провести работы по ремонту фасада и всех помещений. Район планирует подать заявку на проведение капитального ремонта на следующий год, чтобы получить софинансирование из областного бюджета.
"Считайте, что она будет одобрена, соответствующие поручения я дам", - подчеркнул глава региона и поставил задачу министру здравоохранения региона Армену Беняну включить этот объект в план капремонта.
Успешно реализуется национальный проект "Образование". В районе отремонтированы школы в поселках Гражданский и Алексеевский, создано 6 центров "Точка роста", в этом году планируется открытие еще двух. До конца следующего года будет завершен капитальный ремонт детских садов "Солнышко" и "Огонек" в с. Красноармейское.
На встрече Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников сельских территорий за выдающиеся результаты в аграрном секторе. В Красноармейском районе в прошлом году получен урожай зерновых и зернобобовых в объеме 203 тыс. т (на 58% больше, чем в предыдущем году), при средней урожайности 35,6 ц/га (на 65% выше).
Жители отметили, что за такие результаты с советские годы присваивались звания Героев труда. Дмитрий Азаров отметил, что заслуженные аграрии точно получат награды. При этом, считает губернатор, важно отмечать труд людей не только с большим опытом работы, но и молодых специалистов.
Вместе с тем, глава региона раскритиковал подход сельскохозяйственного блока администрации района к работе с крестьянско-фермерскими хозяйствами: выяснилось, что в районе допущено снижение удойного стада, поскольку два профильных предприятия переориентировались на другой вид деятельности, а еще одно закрылось - по истечении срока получения мер господдержки.
Губернатор подчеркнул, что на этот вопрос он обращал внимание еще 4 года назад на совещаниях по сельскому хозяйству. "Деньги даем, чтобы предприятие за эти годы, первые годы, когда получают меры господдержки, развилось. И это ваша ответственность, чтобы вы руку на пульсе держали и понимали, что там происходит, в этих крестьянско-фермерских хозяйствах, - обратился он к сотрудникам администрации. - Сейчас новое откроют, снова будут претендовать на меры господдержки - так не пойдет. Так не годится. Вы обязаны сопровождать получателей мер господдержки, понимать, что у них не так".
В районе год от года увеличивается объем ремонта местных дорог. Их общая протяженность составляет почти 150 км. Жители Павловки и Встречного обратили внимание на необходимость строительства 8-километровой дороги между населенными пунктами, где сейчас приходится ездить по грунтовке. Дмитрий Азаров поручил главе района совместно с министерством транспорта региона разработать необходимую проектно-сметную документацию и включить объект в программу по развитию транспортной системы области.
Кроме того, на территории сельского поселения Ленинский проходит региональная дорога Ленинский-Кочетковский-Бутковский, которая находится в аварийном состоянии. По данной дороге проходит школьный маршрут. По сведениям, предоставленным минтрансом региона, проведение ремонтных работ запланировано на 2025 год, но есть необходимость провести его раньше. Ремонта требует и улица Центральная в селе Криволучье-Ивановка.
Во время встречи Дмитрий Азаров поручил предусмотреть средства на выполнение работ, чтобы объекты были приведены в порядок в ближайшее время. При этом важно определить приоритеты. "Давайте вместе с людьми посмотрим, вынесем вопрос на общественное обсуждение по приоритетности, концентрации средств, и тогда примем окончательное решение. Этот вопрос требует общественного обсуждения", - подчеркнул губернатор.
Депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина подчеркнула, что в Красноармейском районе работает команда, которая "знает куда и в каком направлении двигаться, а жители - действительно опора для руководителя района".
Дмитрий Азаров также отметил работу Сергея Источникова на посту главы Красноармейского района. Его работа по восстановлению города-побратима в Донецкой народной республике Снежное стала определяющей при выдвижении кандидатуры.
"Там особые условия работы - она не кабинетная, оттуда люди возвращаются другими. Сергей Александрович проработал там не один месяц, - подчеркнул губернатор. - Этот опыт очень важен. И окончательное свое мнение сложил именно там, потому что увидел, что человек от работы не бегает, от опасностей тоже, готов брать на себя ответственность и решать задачи. Показал себя самым лучшим образом. Уверен, что и здесь у него получится при вашей помощи и поддержке. Только командой можно добиваться результата".
Последние комментарии
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"