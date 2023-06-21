Дмитрий Азаров вместе с жителями Красноармейского района определили приоритеты развития

В среду, 21 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноармейский район провел встречу с активными жителями. Обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального образования.

В ходе разговора были подведены итоги того, что удалось сделать за последние годы, а также обозначены приоритетные направления дальнейшей работы.

"Очень важно, чтобы вместе, определяя проблемы, откликаясь на чаяния, запросы людей, мы понимали, как мы будем разрешать накопившиеся вопросы, как будем двигаться вперед - несмотря ни на что: ни на вражеские происки, ни на попытки вставлять палки в колеса. Самое главное - это созидательная работа на земле, в районе, который славится своими трудовыми традициями", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что в муниципалитет славен и своими защитниками Отечества, в том числе казачеством. В современной обстановке в районе формируется "ядро патриотического воспитания".

"Я искренне признателен, благодарен защитникам Отечества всей Самарской области, всей России. Наша важнейшая задача - чтобы наши парни там чувствовали нашу поддержку, знали, что о них не просто помнят, но и заботятся и в первую очередь - о семьях: родителях, женах, детях. Думаю, каждый понимает, что это не какие-то чиновничьи обязанности, поручения, это святой долг", - обратился к участникам встречи губернатор.

По его мнению, каждый житель района и всей области, находясь на своем месте, понимает главную задачу - изо всех сил приближать Победу, оказывая всемерную поддержку бойцам в зоне проведения специальной военной операции, а также их родным и близким. Глава региона призвал жителей муниципального образования откликаться на просьбы о помощи семей защитников: "Важно оказать им почет и уважение, заботу и внимание".

Дмитрий Азаров отметил, что по целому ряду направлений - ремонт и реконструкция дорог и жилищной инфраструктуры, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство - район добился значительных успехов. Тем не менее, многое еще предстоит сделать в ближайшие годы.

Глава Красноармейского района Сергей Источников в начале своего доклада отметил, что с момента назначения на должность руководителя муниципального образования уже почувствовал поддержку жителей, правительства области и лично губернатора по многим вопросам, которые предстоит решить. "Это огромная ответственность, которая подталкивает на работу по достижению максимального результата по социально-экономическому развитию нашего района", - добавил он.

По итогам прошлого года Красноармейский район вошел в десятку лидеров муниципальных образований региона по достижению показателей национальных проектов. Сергей Источников при поддержке активных жителей намерен улучшить результат. С этой целью ведется работа по корректировке стратегии развития района - с учетом всех вызовов времени.

Особого внимания, по мнению главы муниципального образования, требует сфера жилищно-коммунального хозяйства. "Благодаря вам, Дмитрий Игоревич, удалось решить многолетнюю проблему для 2400 жителей четырех сельских поселений - в прошлом году чистая вода пришла в Колывань, Вязовый Гай, Дергачи, Каменный Брод", - обратился Сергей Источников к губернатору. Кроме того, ранее были заменены 11 водонапорных башен в Арсентьевке, Ленинском, Сытовке и Колыбеловке.

А в настоящее время реализуется масштабный проект по строительству Красноармейского группового водопровода от Осинок до Гражданского. По планам работы должны завершиться в конце этого года.

"Проект касается не только Красноармейского района, но и обеспечения чистой питьевой водой жителей фактически всего юга области, - подчеркнул Дмитрий Азаров и напомнил, что вопрос строительства группового водопровода обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным и был поддержан. - Продолжение строительства этого водовода, который мы заявили на федеральный уровень, получило поддержку правительства. Поэтому с этой задачей в установленные сроки нам необходимо справляться".

Сергей Источников добавил, что предстоит реализовать проект по строительству очистных сооружений в райцентре взамен действующим с 1972 года - физически и морально устаревшим. "На текущий момент разработана проектная документация, пройдена госэкспертиза. Уверен, что при всесторонней поддержке мы сможем реализовать проект и решить актуальную проблемы для жителей Красноармейска", - отметил он.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мордвинов отметил, что проект строительства очистных будет заявлен в новую программу "Оздоровление Волги".

Глава регионального минжкх поблагодарил руководство района за особое внимание к отрасли: "Красноармейский район - единственный, где нет несанкционированных свалок, образцово выполняет программу "Формирование комфортной городской среды".

За последние годы в районе благоустроены 54 дворовых территории, включая проезды и парковки. Обновлены 25 общественных пространств, в том числе Мемориал Героев на Центральной площади и набережная в с. Красноармейское, сквер Памяти в с. Криволучье-Ивановка, детские игровые и спортивные площадки в п. Ленинский и п. Чапаевский, другие социально значимые объекты.

"Работы по благоустройству родной земли останавливаться не должны", - акцентировал Дмитрий Азаров.

Внимания требует сфера здравоохранения, несмотря на ранее проделанную работу. В Красноармейском районе за последние годы возведено 10 ФАПов в поселках Любицкий, Кочетковский, Любимовка, селах Криволучье-Ивановка, Колокольцовка, Красноармейское, Новопавловка, д. Арсентьевка. Проведен капремонт в офисе врача общей практики в п. Ленинский. В этом году закончен ремонт ФАПа в п. Софьинский, запланировано открытие новых в Андросовке, Дубовке и п. Чапаевский. Дмитрий Азаров поручил ускорить выполнение работ.

Кроме того, сейчас идет ремонт здания Красноармейской ЦРБ. В нее уже поставлено 3 облучателя, приобретено 26 медицинских станций. За последние годы медики района получили 13 автомобилей.

Сергей Источников обратился с вопросом предоставления дополнительного финансирования по капитальному ремонту здания Куйбышевской больницы - филиала ЦРБ.

"Это очень важный объект для жителей, потому что там ведется амбулаторный прием врачей, там же находится стационар паллиативной помощи и станция скорой медицинской помощи. Учреждение обслуживает несколько сел, потому что ближайший офис врача общей практики находится в 34 километрах дальности", - подчеркнул глава района.

Инженерные коммуникации и кровля в здании уже отремонтированы, нужно провести работы по ремонту фасада и всех помещений. Район планирует подать заявку на проведение капитального ремонта на следующий год, чтобы получить софинансирование из областного бюджета.

"Считайте, что она будет одобрена, соответствующие поручения я дам", - подчеркнул глава региона и поставил задачу министру здравоохранения региона Армену Беняну включить этот объект в план капремонта.

Успешно реализуется национальный проект "Образование". В районе отремонтированы школы в поселках Гражданский и Алексеевский, создано 6 центров "Точка роста", в этом году планируется открытие еще двух. До конца следующего года будет завершен капитальный ремонт детских садов "Солнышко" и "Огонек" в с. Красноармейское.

На встрече Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников сельских территорий за выдающиеся результаты в аграрном секторе. В Красноармейском районе в прошлом году получен урожай зерновых и зернобобовых в объеме 203 тыс. т (на 58% больше, чем в предыдущем году), при средней урожайности 35,6 ц/га (на 65% выше).

Жители отметили, что за такие результаты с советские годы присваивались звания Героев труда. Дмитрий Азаров отметил, что заслуженные аграрии точно получат награды. При этом, считает губернатор, важно отмечать труд людей не только с большим опытом работы, но и молодых специалистов.

Вместе с тем, глава региона раскритиковал подход сельскохозяйственного блока администрации района к работе с крестьянско-фермерскими хозяйствами: выяснилось, что в районе допущено снижение удойного стада, поскольку два профильных предприятия переориентировались на другой вид деятельности, а еще одно закрылось - по истечении срока получения мер господдержки.

Губернатор подчеркнул, что на этот вопрос он обращал внимание еще 4 года назад на совещаниях по сельскому хозяйству. "Деньги даем, чтобы предприятие за эти годы, первые годы, когда получают меры господдержки, развилось. И это ваша ответственность, чтобы вы руку на пульсе держали и понимали, что там происходит, в этих крестьянско-фермерских хозяйствах, - обратился он к сотрудникам администрации. - Сейчас новое откроют, снова будут претендовать на меры господдержки - так не пойдет. Так не годится. Вы обязаны сопровождать получателей мер господдержки, понимать, что у них не так".

В районе год от года увеличивается объем ремонта местных дорог. Их общая протяженность составляет почти 150 км. Жители Павловки и Встречного обратили внимание на необходимость строительства 8-километровой дороги между населенными пунктами, где сейчас приходится ездить по грунтовке. Дмитрий Азаров поручил главе района совместно с министерством транспорта региона разработать необходимую проектно-сметную документацию и включить объект в программу по развитию транспортной системы области.

Кроме того, на территории сельского поселения Ленинский проходит региональная дорога Ленинский-Кочетковский-Бутковский, которая находится в аварийном состоянии. По данной дороге проходит школьный маршрут. По сведениям, предоставленным минтрансом региона, проведение ремонтных работ запланировано на 2025 год, но есть необходимость провести его раньше. Ремонта требует и улица Центральная в селе Криволучье-Ивановка.

Во время встречи Дмитрий Азаров поручил предусмотреть средства на выполнение работ, чтобы объекты были приведены в порядок в ближайшее время. При этом важно определить приоритеты. "Давайте вместе с людьми посмотрим, вынесем вопрос на общественное обсуждение по приоритетности, концентрации средств, и тогда примем окончательное решение. Этот вопрос требует общественного обсуждения", - подчеркнул губернатор.

Депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина подчеркнула, что в Красноармейском районе работает команда, которая "знает куда и в каком направлении двигаться, а жители - действительно опора для руководителя района".

Дмитрий Азаров также отметил работу Сергея Источникова на посту главы Красноармейского района. Его работа по восстановлению города-побратима в Донецкой народной республике Снежное стала определяющей при выдвижении кандидатуры.

"Там особые условия работы - она не кабинетная, оттуда люди возвращаются другими. Сергей Александрович проработал там не один месяц, - подчеркнул губернатор. - Этот опыт очень важен. И окончательное свое мнение сложил именно там, потому что увидел, что человек от работы не бегает, от опасностей тоже, готов брать на себя ответственность и решать задачи. Показал себя самым лучшим образом. Уверен, что и здесь у него получится при вашей помощи и поддержке. Только командой можно добиваться результата".