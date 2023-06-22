Дмитрий Азаров навестил многодетную семью бойца СВО в Большеглушицком районе

В среду, 21 июня, губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Большеглушицкий район побывал у многодетной семьи военнослужащего – участника СВО.
Жительница села Большая Глушица Анжела Будько обратилась к главе региона на встрече с жителями района. У супругов Будько девять детей, старший сын сейчас защищает Родину в зоне СВО. Раньше многодетной семье приходилось жить в съемном жилье, денег на покупку собственного не было. Недавно они переехали в дом площадью более 100 квадратных метров. Средства на приобретение дома были выделены из резервного фонда губернатора. Помощь оказала и администрация района.
Многодетная мама поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь в приобретении дома в Большой Глушице и пригласила главу региона в гости — оценить новое жилье и познакомиться с большой семьей.
"Спасибо большое, загляну к вам, хочу понять, насколько это все правильно там получилось", — ответил на приглашение Дмитрий Азаров.
Губернатор, как и обещал, приехал в гости — с подарками для родителей и детей. "Самый большой подарок вы для нас уже сделали, — отметила Анжела. — Большое спасибо. Все вмещаются, даже пока есть пустые комнаты — сын сейчас на СВО. А так, с запасом места — для внуков. Все изменилось к лучшему — все довольны, благодарны вам за оказанную помощь. Дети счастливы — что еще нужно".
За чаем обсудили планы по обустройству дома, работу родителей и увлечения детей. Анжела очень скучает по сыну, который сейчас защищает Родину, переживает за него.
"Передайте мне все координаты бойца. Когда в следующий раз поеду, постараюсь с ним увидеться", — сказал Дмитрий Азаров.
Также глава региона обсудил с семьей сопутствующие вопросы, которые они высказали, помощь в их решении будет оказана.
Напомним, в Самарской области организована системная работа по оказанию поддержки семьям военнослужащих — участников СВО. На каждую семью военнослужащего в регионе создан социальный паспорт, на основании которого им оказывается всесторонняя помощь — от материальной и психологической поддержки до медицинского обеспечения и трудоустройства. Решаются бытовые, хозяйственные вопросы. Помогают и с трудоустройством, и с поддержкой пожилых родственников, и в решении проблем со здоровьем.
В ходе поездок в зону СВО Дмитрий Азаров встречается с земляками-военнослужащими, и все вопросы, с которыми они обращаются к нему, берет под личный контроль. Также в Самаре недавно открыт филиал государственного фонда "Защитники Отечества", созданного по Указу президента России Владимира Путина для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Успешный опыт региона по проекту "Возвращение" высоко оценен на федеральном уровне и транслируется в других регионах. Системная поддержка бойцов и их семей продолжается, в регионе к оказанию помощи присоединяются все больше жителей.
Прощаясь с многодетной семьей, губернатор отметил: "Рад, что у вас побывал. Очень надеюсь, что этот дом доставит много радости и счастья вашей замечательной большой семье".
Последние комментарии
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"