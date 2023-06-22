Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

В четверг, 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени Самарская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания. В акции и церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в столице региона вместе с земляками принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

В 2020 г. президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, Всероссийской минуты молчания. Акция проводится по всей стране в 12:15 по московскому времени — именно тогда в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Началась война, унесшая 27 миллионов жизней советских людей.

В День памяти и скорби в 12:15 на одну минуту жизнь на территории всей России замирает. Жители страны склоняют головы, чтобы вспомнить родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века, а также нынешних защитников Отечества, кто отдал свою жизнь на СВО, защищая мирное небо над Родиной.

Сегодня к Всероссийской минуте молчания вместе со всей страной присоединились жители Самарской области. Центральная церемония возложения цветов и минута молчания прошли на площади Славы в Самаре. В ней приняли участие многочисленные представители общественных, молодежных, волонтерских, образовательных и ветеранских организаций, трудовые коллективы, военнослужащие, участники СВО и их семьи. Вместе с земляками почтил память предков губернатор Дмитрий Азаров.

В первые же дни Великой Отечественной войны тысячи жителей Куйбышевской области записались на фронт добровольцами. В ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота было призвано более 500 тысяч наших земляков. Свыше 200 тысяч погибли, почти 50 тысяч пропали без вести.

Татьяна Каюкова, председатель самарской региональной общественной организации родителей-пенсионеров, ветеранов и инвалидов, военнослужащих, погибших в Афганистане "Долг", отметила важность сохранения памяти о защитниках Отечества.

"Все, кто погиб в Великой Отечественной войне — герои, которые отдали свои жизни ради нас. Сегодня мы пришли на площадь Славы, чтобы вспомнить тех, кто погиб не только тогда, но и в других войнах, защищая нашу страну. Во время Великой Отечественной войны за нас боролись, сегодня тоже надо защищать страну. Нынешним героям, защитникам Отечества, хочу пожелать вернуться домой живыми", — сказала Татьяна Каюкова.

Заместитель командующего 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии по военно-политической работе, полковник Александр Липатов подчеркнул, что и сегодня для защиты национальных интересов России необходимо объединение всего народа.

"Что в прошлом, в 1941 году, что и сейчас идет угроза безопасности нашего государства. Была угроза скрытая, годами копилась ненависть к русскому народу. Сейчас она вылилась в СВО. В 1941 году в первые дни после начала войны появилась песня "Священная война" с первой строчкой "Вставай, страна огромная!". И сейчас нужно сплотиться всему народу, всему нынешнему поколению и отстоять наши национальные интересы", — уверен Александр Липатов.

Отметим, что 22 июня Самарская область в единстве со всей Россией принимает участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня памяти и скорби и направленных на сохранение исторической памяти о мирных гражданах и солдатах Советского Союза, которые отдали свои жизни ради Победы над фашизмом. Цель мероприятий — напомнить о важности сохранения мира на Земле и не допустить повторения трагических событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

"Это бесценно, что мы через поколения проносим память о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, кто воевал в других войнах и конфликтах, защищает нашу страну от неонацизма на полях СВО. Помня о них, мы живем, живут наши поколения. В наших детях, внуках живут бойцы Великой Отечественной войны, во многом ровесники тех мальчишек и девчонок, кто сегодня пришел на площадь Славы", — отметил руководитель самарского регионального отделения "Поискового движения России" Евгений Ривкинд.

Общая минута молчания современной России — это символ несгибаемой воли и мужества нашего народа, не покорившегося фашизму и одержавшего Победу. Символ общей и вечной народной памяти о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, символ единения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра и справедливости, ценности мира и дружелюбия.