Дмитрий Азаров и Владимир Артяков открыли новый центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов"

В пятницу, 23 июня, в день рождения легендарного генерального конструктора авиационных, наземных и ракетных двигателей, дважды Героя социалистического труда Николая Кузнецова губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков и руководитель АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Вадим Бадеха открыли новое опытно-конструкторское бюро (ОКБ) на базе обособленного подразделения "Управленческий" компании "ОДК-Кузнецов".

Именно здесь сосредоточится интеллектуальная мощь, от полета мысли которой во многом будут зависеть перспективные разработки по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики.

Глава региона поздравил коллектив предприятия с днем рождения основателя "ОДК-Кузнецов". "Очень символично, что именно в этот день открываются новые производства на основной площадке, открывается центр конструкторских разработок. Я искренне благодарю руководство предприятия, трудовой коллектив за бережное отношение к традициям славного завода. На мой взгляд, сейчас предприятие переживает второе рождение, и я этому искренне рад", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил генерального директора Госкорпорации Сергея Чемезова и его первого заместителя Владимира Артякова, а также руководство ОДК за внимание к трудовому коллективу, которое уделяет Ростех, и развитию производства, наращиванию мощностей завода.

"Каждый внес лепту в то, чтобы предприятие получило второе дыхание. И сегодня мы вновь гордимся новыми разработками, внедрениями, тем, что вновь наш завод вносит свою колоссальную лепту в обороноспособность нашей страны, и не случайно сегодня на этом событии у нас и академики РАН. Здесь закладывается перспектива научных разработок российского, мирового значения, как это было заложено когда-то Николаем Дмитриевичем Кузнецовым", - обратился руководитель области.

С открытием нового опытно-конструкторского бюро губернатор поздравил ветеранов, заложивших традиции двигателестроения в Самарской области, а также молодежь, которая будет работать над созданием новых разработок.

"Я очень рад, что здесь присутствуют молодые сотрудники, студенты, школьники, которые видят перспективу, видят, в каких условиях сегодня работает настоящий человек труда - инженер-конструктор, высококвалифицированный рабочий. Я уверен, это будет создавать новые стимулы, смыслы, чтобы сюда приходили молодые, талантливые, жадные до знаний люди, которые приумножили бы славные традиции нашего предприятия", - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, строительство объекта началось в 2021 году благодаря государственной программе по развитию оборонно-промышленного комплекса России и привлечение средств Госкорпорации "Ростех". Общая площадь нового здания ОКБ составляет свыше 10 тыс. кв. м. В нем созданы комфортные условия для инженеров-конструкторов, а также сотрудников технических служб, которые будут вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Здесь будет трудится 500 человек.

Владимир Артяков отметил, что за последние 9 лет Госкорпорация "Ростех" инвестировала в производство "ОДК-Кузнецов" более 40 млрд рублей. И это позволило заводу выйти на новый уровень развития, а самое главное - сохранить конструкторскую школу Николая Кузнецова и его коллектива.

"Уверен, что "ОДК-Кузнецов" станет лучшим в мире производителем двигателей для авиации, которые сегодня используются в военных и гражданских целях. Мы вместе идем вперед, создавая конструкторские бюро. И сегодня в новом центре будут работать более высококвалифицированные сотрудники на самом современном оборудовании", - отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех". Владимир Артяков поблагодарил губернатора Самарской области за содействие в реализации этого проекта, который позволил объединить инженеров и конструкторов в одном месте.

ОКБ оснащен современными системами инженерного анализа и проектирования, позволяющими создавать перспективные двигатели. Создана исследовательская лаборатория, оснащенная 24 единицами автоматизированного оборудования и средствами измерений. Для эффективной работы специалистов созданы системы хранения и обработки данных, интегрирующие процесс распределенной разработки, технологической подготовки опытного производства и обработки результатов испытаний.

"В первую очередь мы с вами должны поблагодарить Минпромторг Российской Федерации, Ростех, Газпром, регион за ту поддержку, которую оказывали и оказывают нашему предприятию и благодаря которым сегодня мы по сути открываем новую страницу в истории нашего предприятия "ОДК-Кузнецов", - обратился Вадим Бадеха. - Особо радостно, что помимо нового здания, оборудования у нас есть коллектив, который может и должен справляться с теми задачами, которые сегодня перед нами ставит страна. Хочу нам всем пожелать быть достойными имени Николая Дмитриевича Кузнецова и справиться со всеми поставленными перед нами задачами".

Дочь генерального конструктора авиационных, наземных и ракетных двигателей Татьяна Кузнецова поблагодарила сотрудников и руководство предприятия за продолжение и приумножение традиций ее отца, развитие производства и создание нового конструкторского бюро.

"Папа работал на заводе с 1949 по 1994 год, и все эти годы он подчеркивал, что создание современных авиадвигателей - это не его личная заслуга, а всего высококвалифицированного научно-технического коллектива завода. Поэтому я желаю, чтобы сформированный дружный коллектив пополнялся и создавал новую линейку двигателей нового поколения", - обратилась она.

После торжественной церемонии открытия Дмитрий Азаров, Владимир Артяков и Вадим Бадеха оценили возможности ОКБ, где ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию двигателей для авиации, космоса и энергетики.

После этого состоялась встреча со школьниками, студентами и молодыми сотрудниками "ОДК-Кузнецов", во время которой обсуждались вопросы поддержки молодых специалистов в регионе.