Дмитрий Азаров и Владимир Артяков открыли новый центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов"

В пятницу, 23 июня, в день рождения легендарного генерального конструктора авиационных, наземных и ракетных двигателей, дважды Героя социалистического труда Николая Кузнецова губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков и руководитель АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Вадим Бадеха открыли новое опытно-конструкторское бюро (ОКБ) на базе обособленного подразделения "Управленческий" компании "ОДК-Кузнецов".
Именно здесь сосредоточится интеллектуальная мощь, от полета мысли которой во многом будут зависеть перспективные разработки по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики.
Глава региона поздравил коллектив предприятия с днем рождения основателя "ОДК-Кузнецов". "Очень символично, что именно в этот день открываются новые производства на основной площадке, открывается центр конструкторских разработок. Я искренне благодарю руководство предприятия, трудовой коллектив за бережное отношение к традициям славного завода. На мой взгляд, сейчас предприятие переживает второе рождение, и я этому искренне рад", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор поблагодарил генерального директора Госкорпорации Сергея Чемезова и его первого заместителя Владимира Артякова, а также руководство ОДК за внимание к трудовому коллективу, которое уделяет Ростех, и развитию производства, наращиванию мощностей завода.
"Каждый внес лепту в то, чтобы предприятие получило второе дыхание. И сегодня мы вновь гордимся новыми разработками, внедрениями, тем, что вновь наш завод вносит свою колоссальную лепту в обороноспособность нашей страны, и не случайно сегодня на этом событии у нас и академики РАН. Здесь закладывается перспектива научных разработок российского, мирового значения, как это было заложено когда-то Николаем Дмитриевичем Кузнецовым", - обратился руководитель области.
С открытием нового опытно-конструкторского бюро губернатор поздравил ветеранов, заложивших традиции двигателестроения в Самарской области, а также молодежь, которая будет работать над созданием новых разработок.
"Я очень рад, что здесь присутствуют молодые сотрудники, студенты, школьники, которые видят перспективу, видят, в каких условиях сегодня работает настоящий человек труда - инженер-конструктор, высококвалифицированный рабочий. Я уверен, это будет создавать новые стимулы, смыслы, чтобы сюда приходили молодые, талантливые, жадные до знаний люди, которые приумножили бы славные традиции нашего предприятия", - отметил Дмитрий Азаров.
Напомним, строительство объекта началось в 2021 году благодаря государственной программе по развитию оборонно-промышленного комплекса России и привлечение средств Госкорпорации "Ростех". Общая площадь нового здания ОКБ составляет свыше 10 тыс. кв. м. В нем созданы комфортные условия для инженеров-конструкторов, а также сотрудников технических служб, которые будут вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Здесь будет трудится 500 человек.
Владимир Артяков отметил, что за последние 9 лет Госкорпорация "Ростех" инвестировала в производство "ОДК-Кузнецов" более 40 млрд рублей. И это позволило заводу выйти на новый уровень развития, а самое главное - сохранить конструкторскую школу Николая Кузнецова и его коллектива.
"Уверен, что "ОДК-Кузнецов" станет лучшим в мире производителем двигателей для авиации, которые сегодня используются в военных и гражданских целях. Мы вместе идем вперед, создавая конструкторские бюро. И сегодня в новом центре будут работать более высококвалифицированные сотрудники на самом современном оборудовании", - отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех". Владимир Артяков поблагодарил губернатора Самарской области за содействие в реализации этого проекта, который позволил объединить инженеров и конструкторов в одном месте.
ОКБ оснащен современными системами инженерного анализа и проектирования, позволяющими создавать перспективные двигатели. Создана исследовательская лаборатория, оснащенная 24 единицами автоматизированного оборудования и средствами измерений. Для эффективной работы специалистов созданы системы хранения и обработки данных, интегрирующие процесс распределенной разработки, технологической подготовки опытного производства и обработки результатов испытаний.
"В первую очередь мы с вами должны поблагодарить Минпромторг Российской Федерации, Ростех, Газпром, регион за ту поддержку, которую оказывали и оказывают нашему предприятию и благодаря которым сегодня мы по сути открываем новую страницу в истории нашего предприятия "ОДК-Кузнецов", - обратился Вадим Бадеха. - Особо радостно, что помимо нового здания, оборудования у нас есть коллектив, который может и должен справляться с теми задачами, которые сегодня перед нами ставит страна. Хочу нам всем пожелать быть достойными имени Николая Дмитриевича Кузнецова и справиться со всеми поставленными перед нами задачами".
Дочь генерального конструктора авиационных, наземных и ракетных двигателей Татьяна Кузнецова поблагодарила сотрудников и руководство предприятия за продолжение и приумножение традиций ее отца, развитие производства и создание нового конструкторского бюро.
"Папа работал на заводе с 1949 по 1994 год, и все эти годы он подчеркивал, что создание современных авиадвигателей - это не его личная заслуга, а всего высококвалифицированного научно-технического коллектива завода. Поэтому я желаю, чтобы сформированный дружный коллектив пополнялся и создавал новую линейку двигателей нового поколения", - обратилась она.
После торжественной церемонии открытия Дмитрий Азаров, Владимир Артяков и Вадим Бадеха оценили возможности ОКБ, где ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию двигателей для авиации, космоса и энергетики.
После этого состоялась встреча со школьниками, студентами и молодыми сотрудниками "ОДК-Кузнецов", во время которой обсуждались вопросы поддержки молодых специалистов в регионе.
Последние комментарии
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта