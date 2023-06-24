Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем молодежи

В субботу, 24 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи! Этот замечательный праздник, широко отмечаемый в Самарской области и всей стране, объединяет студентов и молодых специалистов, работающих в самых разных отраслях экономики. Молодежь - самая энергичная, целеустремленная, креативная часть общества, заряженная на созидание во имя развития и укрепления нашей великой страны - России, во имя ее будущего", - говорится в поздравлении руководителя области.
Дмитрий Азаров отметил, что входить во взрослую жизнь сегодняшним молодым людям приходится в непростое время. Многие из них с оружием в руках защищают наше Отечество, участвуя в специальной военной операции, и как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом, проросшим у самых наших границ. Вдохновленные ратным подвигом героев Великой Отечественной войны, они героически противостоят преступному киевскому режиму и агрессии коллективного Запада.
"Высокую ответственность, стремление приобрести необходимые знания и опыт проявляют молодые специалисты, которые только начинают свой трудовой путь. Все больше молодых людей принимают активное участие в мероприятиях президентской платформы "Россия - страна возможностей", конкурсе "Профессионал года", движении WorldSkills и многих других проектах, призванных выявлять таланты и создавать конкретные механизмы социальных лифтов", - подчеркивается в поздравлении главы региона.
"В нашей губернии замечательная, разносторонне талантливая, активная молодежь, готовая всегда прийти на помощь и искренне любящая нашу Родину. Это подтверждается деятельностью многочисленных волонтерских организаций, патриотических объединений, поисковых отрядов, а также организацией и проведением таких знаковых событий, как Российская студенческая весна, молодежный форум ПФО "iВолга", фестивали "Том Сойер Фест", "САМ.ФЕСТ" и многие другие", - отмечает в поздравлении Дмитрий Азаров.
Благодаря этому Самарская область в 2022 году вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых".
"Дорогие друзья! Мы гордимся вашими достижениями, верим в вас и будем дальше вас во всем поддерживать. Искренне желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, реализации самых смелых планов и проектов на благо нашего любимого Отечества и родной Самарской области!" - пожелал землякам губернатор Самарской области.
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