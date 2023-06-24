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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам в связи с ситуацией в стране, связанной с военным мятежом.

Фото: Светлана Осьмачкина

"Знаю, что многие испытывают тревогу в связи с произошедшими сегодня событиями. Это тревога за нашу Родину. За парней, которые сейчас честно выполняют свой воинский долг на передовой. За мирных граждан, которые плечом к плечу трудятся под лозунгом "Все для фронта, все для Победы". За всё то, что сейчас группа зарвавшихся подонков пытается растоптать, предать", - подчеркнул губернатор.

"Все мы внимательно слушали обращение президента, нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Наш лидер четко и ясно дал понять - будет сделано все, чтобы защитить страну от внешней и внутренней угрозы, обеспечить безопасность граждан. А враги, предатели понесут суровое наказание", - отметил Дмитрий Азаров.

"То, что произошло - это удар в спину нашей армии, нашей Родине, всем нам. Неоднократно бывал в зоне СВО и знаю, что все наши защитники достойно несут службу, защищают нашу Родину, выполняют боевые задачи. А мы здесь просто обязаны обеспечить им надежный и крепкий тыл. Проявить единство и твердость. Сделать все, чтобы не допустить раскола между людьми, которого только и ждут наши недруги", - считает глава региона.

Он заявил, что в Самарской области ситуация находится под контролем. Безопасность обеспечивается органами правопорядка. Всем ведомствам доведены необходимые указания. Предприятия региона, объекты социальной и инженерной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

"Убежден, мы только еще больше сплотимся вокруг президента России, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Покажем всему миру, что нас не сломить ни снаружи, ни изнутри. Наша сила - в единстве. Так было и так будет всегда", - уверен Дмитрий Азаров.

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