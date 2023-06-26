Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

В понедельник, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором Александром Илюшиным. Он представил главе региона нового Самарского межрайонного природоохранного прокурора Павла Кузичева.

Также в ходе встречи стороны коснулись вопросов взаимодействия региональных властей и природоохранного ведомства: реализации национального проекта "Экология" и иных программ в сфере экологии, сохранения лесов и рек, очистки сточных вод и устранения объектов накопленного вреда.

Напомним, за последние годы решены многие вопросы в сфере экологии. Ликвидировано более 800 несанкционированных свалок, которые зачастую копились десятилетиями. Идет работа по объектам накопленного экологического вреда. Качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов.

Кроме того, за последние годы введены в строй семь объектов очистки стоков, в том числе в Самаре, Жигулевске, Сызрани и других городах области. Работы по строительству объектов водоотведения продолжаются. До конца следующего года планируется ввести в эксплуатацию еще 11 объектов.