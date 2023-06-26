Дмитрий Азаров поздравил коллектив жигулевского Энерготехмаша с 70-летием

В понедельник, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников компании Энерготехмаш с 70-летием со дня основания завода, а также оценил производственные мощности предприятия. Оно было образовано в 1953 году как ремонтный участок автотранспортного предприятия при строительстве ГЭС.

Сегодня завод "Энерготехмаш", расположенный в Жигулевске, является одним из крупнейших производителей и поставщиков алюминиевого профиля в России.

Столяр Алексей Добычин работает в компании более 20 лет. Он отметил, что в последние годы, после того как предприятие вошло в производственный дивизион ГК "Акрон Холдинг", началось его активное развитие: "Наш завод после простоя в конце девяностых начал возрождаться. Буквально недавно были приобретены новые станки, сейчас ремонтируются цеха".

В настоящее время в состав производственного комплекса входят: прессовый и инструментальный цеха, а также экструзии, участки доводки матричных комплектов, покраски алюминиевых профилей, комплекс объектов, обслуживающих основное производство. Загрузка алюминиевого производства составляет 75%, загрузка прессового производства увеличена в 2023 до 50%. "Энерготехмаш" выпускает более 5 тысяч видов профиля, а общий годовой объем производства составляет свыше 12 тыс. т.

"Предприятием взят курс на ипортозамещение и сейчас мы производим комплектующие для АВТОВАЗа. Темпы его развития напрямую влияют на загрузку нашего завода", - отметил директор производства Андрей Дроздов.

Сегодня на предприятии трудится свыше 500 человек. А это значит, есть кому продолжать славные традиции, уверен губернатор. Дмитрий Азаров поблагодарил трудовой коллектив и отметил тех сотрудников, которые "своим трудом и талантом делают все для того, чтобы предприятие развивалось".

"Благодаря поддержке губернатора, правительства Самарской области в достаточно короткие сроки нам удалось добиться того, что сегодня предприятие успешно функционирует и развивается. Проводится инвестиционная программа, вкладываются средства в переоснащение производства, что позволит увеличить мощности предприятия", - отметил генеральный директор ГК "Акрон Холдинг" Павел Морозов.

Выпускаемая продукция востребована в многих отраслях экономики: строительстве, машиностроении, электротехнике, секторе потребительских товаров и т. д. Празднование юбилейной даты прошло в рабочей обстановке, практически без отрыва от производства.

"Время особое. Оно требует от каждого из нас внутренней мобилизации, нацеленности на достижение результата. Каждый из нас здесь, на территории Самарской области, защищает Родину. И Победа будет ровно тогда, когда мы сделаем для этого все по максимуму, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам. - Коллективу предприятия не раз приходилось в сложных условиях подставлять плечо Родине при реализации крупнейших проектов на территории Самарской области, проектов государственного значения. Я очень рад, что в последние годы предприятие вновь выходит на нужный и очень правильный вектор и темп развития, имея амбициозные планы по импортозамещению, а значит обеспечению технологического суверенитета нашей страны, планы по выходу на новые рынки. И отдельно отмечу инвестиционный бюджет предприятия, который в текущем году почти в 10 раз больше, чем в предыдущем. А это значит, что вкладываются средства в развитие предприятия. Это обеспечит будущее всему трудовому коллективу".

Отдельно глава региона поблагодарил сотрудников за помощь, которую они оказывают военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также их семьям. "Спасибо, что вы не забываете о наших парнях, которые защищают Родину и мирное небо над нашей страной, и над Самарской областью. Спасибо, что оказываете поддержку семьям военнослужащих, которые временно утратили сильное мужское плечо. Надеюсь, эта забота, человеческий порыв в трудовом коллективе сохранится и впредь, - отметил губернатор. - Уверен, вместе мы справимся со всеми сложностями, преодолеем любые трудности, которые нам создают недруги, и обязательно победим".

По мнению руководителя области, благодаря Акрон Холдингу завод Энерготехмаш переживает второе рождение, наращивая компетенции и расширяя рынки сбыта продукции. Дмитрий Азаров оценил планы по его развитию во время встречи с руководством предприятия и холдинга.

Директор предприятия Григорий Дорохин доложил, что благодаря модернизации производства были закуплены два современных проволочно-вырезных станка с привлечением Государственного Фонда развития промышленности Самарской области. Дмитрий Азаров отметил, что они могут использоваться многими предприятиями региона.

"Такое оборудование очень востребовано. Оно не должно простаивать и работать 24 часа 7 дней в неделю, обеспечивая изготовление штампов для наших заводов на самарской земле, не заказывая за границей", - отметил губернатор и поручил руководителю минпромторга области информировать компании о наличии такого оборудования.

Модернизации производства удалось добиться благодаря поддержке губернатора и регионального правительства. "Активно работаем с Фондом промышленности Самарской области, сопровождаем заявки предприятия в федеральный Фонд развития промышленности. Эти инвестиции обеспечивают задел для развития предприятия на десятилетия вперед. А значит, будут создаваться новые рабочие места, повышаться уровень благосостояния людей. А самарская продукция будет выходить на рынки, обеспечивая повышение конкурентности продукции, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Очень важно и то, что предприятие вновь активно развивает сотрудничество с АвтоВАЗом в рамках технологического суверенитета, импортозамещения. Поэтому предприятие уверенно смотрит в будущее".

Глава региона поблагодарил генерального директора ГК "Акрон Холдинг" за его подход по использованию технологий и продукции самарских предприятий, которые позволяют реализовывать целый ряд совместных проектов.

"Как вы знаете, у Акрон Холдинга несколько предприятий на территории Самарской области. Здесь есть синергия, которая дает дополнительный толчок развитию промышленности и экономики региона в целом. И я рад, что столь ответственный холдинг сегодня развивает предприятия, иной раз буквально перезапуская их деятельность", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Павел Морозов поблагодарил губернатора за поддержку проектов и инициатив. "Мы находимся в еженедельном рабочем контакте, взаимодействуем максимально, - отметил он. - У нас на предприятии Энерготехмаш работает 512 человек. Мы создали стабильно работающее предприятие, стабильную занятость. Планируем развиваться, создавать новые рабочие места. Думаю, что в среднесрочной перспективе количество сотрудников удвоится и даже утроится".