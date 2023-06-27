Дмитрий Азаров выступил на заключительном заседании весенней сессии Самарской губдумы

Во вторник, 27 июня, состоялось заключительное заседание весенней сессии Самарской губернской думы. В работе законодательного собрания региона принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Открывая заседание, губернатор поблагодарил депутатский корпус и жителей региона за гражданскую консолидацию в непростой для страны ситуации последних дней и поддержку президента России Владимира Путина.

"Хочу искренне вас поблагодарить, в первую очередь, за проявленные консолидацию, патриотизм в непростые дни и часы ушедших выходных, а в вашем лице поблагодарить всех жителей Самарской области, которые проявили свои лучшие качества. Самарская область как частичка великой Родины проявила себя наилучшим образом. Вы знаете, что в нашем регионе не были допущены никакие провокационные действия, несмотря на все попытки врага извне, несмотря на оголтелые действия, которые происходили внутри страны, - сказал глава региона. - Мы с честью и достоинством, консолидировано и с пониманием ситуации прошли эти часы и дни. Хочу вас всех поблагодарить за проявленную позицию, за вашу работу с жителями Самарской области, с вашими избирателями. Еще раз подчеркну: та консолидация в обществе, которая была в эти дни, о который вчера сказал Президент, предопределила дальнейший ход событий".

Дмитрий Азаров также поблагодарил депутатов за продуктивную совместную работу в течение весенней сессии работы губдумы. Несмотря на беспрецедентное давление на страну со стороны Запада, Самарская область продолжает свое развитие опережающими темпами.

"Мы с вами многое сделали сообща, чтобы добиться намеченных целей. Решать задачи, поставленные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, жителями Самарской области, нам приходится в очень непростое, судьбоносное время, - подчеркнул губернатор. - Страна столкнулась с самыми серьезными за последние десятилетия вызовами, против нас развязана настоящая экономическая и информационная война, цель которой - нанести стратегическое поражение России. Несмотря на все происки врагов, мы смогли адаптировать региональную экономику к новым реалиям, обеспечить дальнейшее развитие Самарской области".

Особое внимание губернатор обратил на совместные усилия властей по поддержке армии, семей военнослужащих, жителей братского Донбасса.

"Сейчас буквально в преддверии заседания мы отправили гуманитарную помощь нашим братьям в Белгородской области, людям, которым сегодня наша помощь нужна. Это продукты питания, товары первой необходимости, - рассказал глава региона. - Еще раз благодарю всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи и ее отправке. Все наши действия подчинены одной задаче, одному принципу, продиктованному заботой о наших земляках: все для фронта, все для Победы".



Как отметил Дмитрий Азаров, один из главных итогов совместной работы заключается в том, что региональная экономика благодаря принятым мерам поддержки выдержала санкционный удар и продолжает развиваться.



"Мы с честью прошли 2022 год. Фактически условия частичной экономической блокады не сбавляют обороты экономики региона. Сегодня в регионе реализуется свыше 200 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 1,4 трлн рублей. Мы ежегодно создаем по 10 тыс. рабочих мест и, как вы знаете, работу эту продолжаем", - сообщил губернатор.



Глава региона напомнил, что по результатам работы команды Самарской области на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме были подписаны инвестиционное соглашения на сумму, превышающую 100 млрд рублей.Заключенные на полях форума соглашения позволят создать в регионе дополнительно более 5,5 тыс. рабочих мест. Отдельно Дмитрий Азаров выделил важность заключенного соглашения о создании в Самарской области, на территории ОЭЗ "Тольятти", кластера беспилотной авиации.

"Проект в перспективе создаст более 1000 рабочих мест только на одном предприятии, а с учетом интеграции эта цифра будет больше, объем инвестиций - более 20 млрд рублей. Мы рассчитываем, приложим все усилия, чтобы запустить производство уже в текущем году", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что дальнейшая работа будет продолжаться в условиях санкционного давления. "Надо понимать, что санкции - это всерьез и надолго. Многое из того, что предпринимается против нас в экономике, имеет отложенный эффект. Мы должны быть к этому готовы. Мы выдержали первый санкционный удар, но он, к сожалению, не последний, - сказал Дмитрий Азаров. - Безусловно, это обязывает нас отталкиваться от достигнутого результата, работать еще более эффективно, сплоченно, по-настоящему единой командой, в том числе в законотворческой сфере".

Дмитрий Азаров напомнил, что в минувшем году Самарской области удалось привлечь рекордный объем средств из федерального бюджета: "Нам вместе с вами удалось создать все предпосылки для того, чтобы привлечь в регион сумму равную практически 95 млрд рублей. Это в разы превосходит те объемы, которые регион в недавнем прошлом получал, и которые казались нам рекордными".

Серьезным ресурсом для развития Самарской области, как отметил губернатор, являются национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Путиным.

"В дальнейшем мы продолжим работать по реализации национальных проектов, в основе которых - идеи, мысли, пожелания, чаяния жителей. На нашей самарской земле именно так", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона обратил внимание парламентариев на совместную работу по увеличению объемов социальной поддержки Самарской области. Планируется, что по итогам 2023 года на меры социальной поддержки в регионе будет направлено около 45 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2017 году.

"Это региональные и федеральные меры поддержки, реализация тех решений, который принял Президент страны. Мы понимаем, что в этот непростой период мы обязаны людей поддерживать, чтобы вместе все эти трудности пройти без потерь", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обращаясь к депутатскому корпусу, губернатор отметил, что в этот непростой период нужна максимальная внутренняя мобилизация каждого.

"Эта внутренняя мобилизация, конечно, будет передаваться и нашим землякам, вселять в них уверенность в завтрашнем дне, в то, что враг будет разбит, Победа будет за нами. Конечно, это невозможно без консолидации в обществе, - сказал Дмитрий Азаров. - Когда мы едины в своих стремлениях, в целях и принципах, тогда никакое давление извне, никакие провокации, изнутри не способны разрушить наши планы. И проявленная консолидация, еще раз подчеркну, предопределила спокойное развитие ситуации текущей недели. Вы люди опытные, понимаете, что все могло быть, к сожалению, совсем иначе. Уверен, что наше взаимодействие в дальнейшем будет служить достижению целей национального развития России, поставленных президентом страны, процветанию Самарской области, созданию условий для опережающего развития региона во имя и во благо наших земляков".