Дмитрий Азаров поздравил золотых медалистов губернии

Во вторник, 27 июня, губернатор Дмитрий Азаров вручил медали "За особые успехи в учении" выпускникам общеобразовательных организаций 2023 года. Среди них — победители олимпиад и всероссийских конкурсов, лауреаты именной премии губернатора Самарской области для одаренных детей, ребята, получившие высший балл на ЕГЭ, причем некоторые — сразу по двум предметам.

В этом году в Самарской области 11 класс окончили 11 752 школьника. По результатам десяти экзаменов максимальный результат (100 баллов) получили 188 выпускников по 8 учебным предметам. Среди стобалльников 14 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. На данный момент более 1,5 тысяч выпускников удостоены золотой медали.

Медали "За особые успехи в учении" сегодня были вручены 25 выпускникам. Вместе с выпускниками на торжественной церемонии были и родители учащихся. Дмитрий Азаров поздравил ребят с окончанием важного этапа в жизни — получением среднего образования, отметив, что они блестяще справились с главным делом, которое им было поручено — учебой. "Уважение, которое проявляют к вам не только ваши сверстники, но и люди старше вас по возрасту, вами заслужено. Это очень важно. Большой успех, большие достижения всегда приходят после напряженного труда", — сказал глава региона.

Хоккеист, воспитанник самарского ЦСК ВВС и игрок ЦСКА Тахир Мингачев привез в Самару главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. Глава региона поблагодарил спортсмена за возможность для школьников прикоснуться к трофею и подчеркнул значимость этой награды для спортсменов: "Этот кубок, который является желанным, уверен, в каждом субъекте Российской Федерации, сегодня здесь. При всем таланте, которым, безусловно, Тахир обладает, без упорного труда на тренировках, на сборах, самоограничений, конечно же, самоотверженности, веры в победу и в себя, поддержки близких, наверное, эта победа бы не состоялась".

Дмитрий Азаров напутствовал абитуриентов, подчеркнув, что если ребята сохранят тот же настрой, целеустремленность, усердие, то обязательно достигнут профессиональных успехов. Он заверил выпускников, что регион заинтересован в молодых специалистах: "Дорогие мои, мы рассчитываем на вас. Я очень надеюсь, что вы свое будущее будете связывать с родной землей. Конечно же, это отнюдь не исключает получение образования за пределами Самарской области. Получить самые лучшие знания по тому или иному направлению — это правильное стремление. Но хочу подчеркнуть, что качество образования в Самарской области сегодня успешно конкурирует с ведущими университетами РФ по различным направлениям, аэрокосмической тематике, например. Уровень, образования в регионе сегодня очень высоко оценивается".

Глава региона рассказал медалистам о перспективных направлениях развития региона, где в будущем они смогут применить свои таланты. В области рекордно низкий уровень безработицы, создаются новые производства и, соответственно, рабочие места, развивается малое и среднее предпринимательство. Интерес к региону проявляют инвесторы. Ведется работа по созданию производства беспилотных летательных аппаратов, в недавно открытом конструкторском бюро ведущего авиакосмического предприятия "ОДК-Кузнецов" будут проектироваться новые двигатели для всей страны, запускаются новые производства в сфере медицины, увеличивается количество рабочих мест благодаря строительству новых объектов здравоохранения в городе и на селе, реализуются меры поддержки молодых специалистов.

"В самых разных направлениях, в том числе гуманитарных, создаются новые возможности для самореализации, — обратился глава региона. — А без самореализации трудно чувствовать себя счастливым человеком, как невозможно чувствовать себя счастливым, если не чувствуешь свою востребованность в обществе — когда городу, поселку, региону, а значит, людям, здесь живущим, оказываешься человеком по-настоящему полезным, важным".

Губернатор отдельно выразил слова благодарности родным и близким медалистов. "Большего счастья, чем успех ребенка, ни один родитель и представить не может. Больше всего они радуются вашим достижениям, не расстраивайте их и в будущем, — обратился он к ребятам. — Вы их радость, гордость. И они всеми силами будут способствовать вашему успеху. Поверьте, Самарская область здесь готова подставить плечо".

Выпускники поблагодарили губернатора за теплые и добрые слова: "Мы благодарны нашей стране, нашей малой родине, вам и вашей команде за те возможности, которые нам предоставили для роста и развития. Отдельное спасибо — за создание и поддержку самарского регионального центра для одаренных детей, в котором ребята из разных уголков региона имеют возможность углубиться в уникальную образовательную среду и достичь таких значительных результатов".

Вручив медали, глава региона пообщался с выпускниками и ответил на их вопросы. В разговоре были затронуты итоги работы самарской делегации на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, вопросы наполнения международного межвузовского кампуса IT-направления, который создается в Самаре, задачи деятельности министерства молодежной политики региона, развитие патриотического воспитания и другие вопросы.

"Сегодня у нас конкуренция за человека с головой и руками, как говорится, колоссальная. Ведь создавая новые рабочие места, мы повышаем конкуренцию работодателей за конкретного специалиста, а это способствует повышению уровня заработной платы. Главная задача — повышение уровня благосостояния людей, чтобы человек своим талантом, знаниями, которые он приобрел, профессионализмом мог честно зарабатывать средства для обеспечения себя и своих родных. И при этом, конечно же, реализовать себя в самом высоком служении — служении Родине, потому что сегодня каждый на своем рабочем месте мы защищаем родину, способствуем ее росту", — отметил глава региона в разговоре с ребятами.

Ребята особенно отметили, что в их сегодняшнем успехе — огромная заслуга учителей. Школьники предложили предусмотреть поощрение для педагогов, чьи ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и поручил министерству образования и науки региона проработать данный вопрос.