Валентина Матвиенко оценила предложения Самарской области по сотрудничеству с Белоруссией

Во вторник, 28 июня, в рамках проведения X форума регионов России и Беларуси в Уфе состоялась традиционная встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с главами субъектов двух стран. Интересы Самарской области представлял Губернатор Дмитрий Азаров. Участники обсудили итоги развития межрегионального сотрудничества, а также определили приоритетные направления для дальнейшего взаимодействия.

Глава верхней палаты российского парламента отметила, что важной составляющей форума всегда были заключенные договоры и соглашения о развитии партнерства — в дополнение к уже существующим на протяжении многих десятилетий.

"Это дополняет копилку нашего экономического сотрудничества. Благодаря мудрости лидеров наших стран предприняты все необходимые решения по дальнейшему углублению интеграции, строительству эффективного Союзного государства. На высшем совете были утверждены 28 интеграционных программ, которые охватывают все сферы экономического, гуманитарного сотрудничества. Правительства России и Беларуси очень успешно работают над реализацией этих программ под контролем президентов", — подчеркнула Валентина Матвиенко. Она добавила, что по итогам прошлого года отмечается рост товарооборота между странами на 12%, он достиг отметки в 45 млрд долларов.

Год от года укрепляется межрегиональное сотрудничество. Об этом свидетельствует увеличение объемов товарооборота, большое количество реализуемых совместных проектов в различных отраслях экономики.

"Это уже вышло за рамки обычных внешнеторговых отношений. Это уже качественно другой уровень взаимодействия, мы делаем акцент на высокотехнологичные сферы. Потенциал у России и Беларуси здесь очень большой, — добавила председатель Совета Федерации. — Мы делаем акцент на совместные проекты, на более плотную промышленную кооперацию, что помогает России и Беларуси наращивать объемы промышленного производства, обходя санкционный режим. И то, что мы объединили свои усилия, безусловно, помогает нам более активно заниматься импортозамещением, обеспечивая технологическую независимость от недружественных стран".

Высокий уровень сотрудничества отметила и председателя Совета Республики Наталья Кочанова. "Во многом это стало возможным благодаря той политике, которую проводят наши президенты — Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин. Все нацелено на то, чтобы наши страны были вместе, проводили единую политику, — подчеркнула она. — Вместе мы действительно можем многое".

Республика Беларусь является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Развитию двусторонних отношений способствует постоянно действующая совместная рабочая группа между Республикой и Самарской областью. Во время ее заседаний обсуждаются вопросы по увеличению взаимных поставок в сфере продукции машиностроения, автокомпонентов, белорусской сельхозпродукции, а также по наращиванию сотрудничества в научной и нефтехимической сферах, в сфере ЖКХ и строительства. Кроме того, ежегодно организуются бизнес-миссии в Республику Беларусь — как с участием крупного, так и субъектов малого и среднего бизнеса.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Самарская область по итогам прошлого года оказалась в числе регионов-лидеров, поставляющих товары в Республику Беларусь. Дополнительным импульсом развития сотрудничества стал визит самарской делегации во главе с губернатором в Беларусь в прошлом году и встреча Дмитрия Азарова с президентом Республики Александром Лукашенко.

Выступая на встрече, Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что развитие сотрудничества с Республикой Беларусь является безусловным приоритетом работы Правительства региона на международном направлении. "Мы понимаем, что в условиях беспрецедентных по масштабу и несправедливости санкций особенно важно использовать инструменты и механизмы стимулирования экономического роста, позволяющие обеспечивать технологический суверенитет экономик наших стран, на чем отдельно остановилась Валентина Ивановна Матвиенко, открывая нашу сегодняшнюю встречу", — добавил глава региона.

Во многом обеспечение технологического суверенитета достигается за счет развития технопарков, промышленных кластеров, вузов, научно-образовательных центров, поддержки акселерации стартапов. "Наш регион входит в первую пятерку регионов России лидеров по уровню инновационной активности организаций. Мы нацелены на то, чтобы наши опорные университеты стали драйверами устойчивого развития и региона, и страны", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области создан научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который сегодня объединяет уже шесть регионов-партнеров из России, а также научные организации Беларуси.

"Именно в рамках форума регионов России и Беларуси были достигнуты базовые договоренности о партнерстве нашего НОЦ и Национальной академии наук Республики Беларусь в конкретных научно-прикладных проектах. На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в 2022 году в рамках официального визита делегации Самарской области эта тема мною доложена президенту Республики Беларусь. Александр Григорьевич поддержал необходимость развития этого направления, придал ему необходимый импульс, и уже в том же году между научно-образовательным центром "Инженерия будущего" и Национальной академией Республики Беларусь подписана дорожная карта научно-технологического сотрудничества на 2022–2025 годы. В нее вошли 20 проектов по направлениям беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, новые материалы и технологии. Не буду перечислять все, но карта эта действительно очень содержательная", — напомнил губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил проект по запуску в регионе полного цикла производства беспилотников. Соглашение об этом было заключено в этом году в рамках проведения Петербургского международного экономического форума между Правительством области и компанией "Транспорт будущего", а также с платформой НТИ. В создании кластера беспилотной авиации задействована Особая экономическая зона "Тольятти", технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", открыты профессиональные кафедры в вузах региона.

"Мы будем рады взаимодействию с белорусскими партнерами по данному проекту в части поставки комплектующих, систем связи, систем определения себя в пространстве", — обратился Дмитрий Азаров к белорусским партнерам.

Кроме развития научно-производственных направлений, уделяется внимание реализации совместных образовательных программ. В планах создание совместного центра трансфера технологий во всех направлениях сотрудничества. Большие перспективы открываются также и в сфере сотрудничества медицинских университетов и организаций Беларуси.

"Нашим Самарским университетом заключено 3 соглашения в прошлом году с Гомельским, Гродненским государственными медицинскими университетами, Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии. На базе нашего университета создан Центр Национальной технологической инициативы по сквозной технологии "Бионическая инженерия в медицине". В Центре выпускают разнообразные индивидуальные эндопротезы из титана и циркониевой керамики — биоинертного материала с уникальной способностью прирастать к кости. Университет договорился о начале поставок в Беларусь этих эндопротезов, договоренность была достигнута в ходе официального визита делегации в Республику Беларусь. В ближайшее время Самарская область совместно с регионами НОЦ и Национальной академией наук Республики Беларусь обсудит новые проекты, достойные детальной проработки и совместной реализации", — заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области также выразил готовность развивать сотрудничество по направлению "умное агро": от создания цифровых двойников растений до интеллектуальных систем управления сельскохозяйственными предприятиями и беспилотной наземной техникой. "Мы приступили и к работе по созданию и совершенствованию селекционной семенной базы на базе аграрных университетов и научных лабораторий. Наши сельхозпроизводители уже тесно работают со своими белорусскими коллегами. По отзывам, очень полезным стало участие в июне этого года аграриев Самарской области в международной специализированной выставке "БелАгро". С белорусской стороной приняли ряд важных решений по обмену продукцией селекционного племенного животноводства, по вопросам развития эмбриональных технологий и многого другого", — добавил глава региона.

Комментируя доклад руководителя Самарской области, спикер Совета Федерации отметила важность темы развития научно-технологического сотрудничества между регионами двух государств. "Это очень перспективное и важное направление сотрудничества, — подчеркнула Валентина Матвиенко. — Думаю, другие регионы услышали ваши инициативы по развитию этой сферы".

Дмитрий Азаров обратил отдельное внимание на вопросах гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области культуры, образования, сохранения исторической памяти.

"Развивая наше сотрудничество, мы, безусловно, становимся более сильными, развитыми, независимыми от внешних вызовов и угроз. А главное — это идет на пользу гражданам наших стран, способствует повышению уровня их жизни, благосостояния и комфорта. Поэтому безусловно эту работу будем продолжать", — заверил губернатор Самарской области.