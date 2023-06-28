В 2023 году "РЖД" планирует вложить более 20,5 млрд рублей в проекты на территории Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. В ходе нее глава региона и руководитель филиала ОАО "РЖД" обсудили планы дальнейшего сотрудничества, развитие пассажирских перевозок и транспортной инфраструктуры, реализацию совместных проектов.

Начальник КбшЖД, подводя итоги работы за прошлый год, отметил, что существенно вырос пассажиропоток на куйбышевской магистрали - всего было перевезено более 9,5 млн человек (за 5 месяцев текущего года - 3,7 млн человек).

Заметный рост пригородных перевозок обеспечен, в том числе, за счет курсирования по территории Самарской области скоростного электропоезда "Ласточка" на маршрутах Самара-Жигулевск, Самара-Сызрань, Самара-Тольятти. Проект был запущен в 2021 году при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"При Вашей, Дмитрий Игоревич, и правительства Самарской области поддержке на территории губернии, соединяя города Самарско-Тольяттинской агломерации, уже два года курсирует инновационный состав "Ласточка". За все время "Ласточками" перевезено более 2,1 млн человек", - сказал Вячеслав Дмитриев.

С учетом увеличения пассажиропотока губернатор и начальник КбшЖД обсудили варианты дальнейшего улучшения транспортного обслуживания населения Самарской области. Это дополнительные вагоны и рейсы по действующим маршрутам движения "Ласточек", продление маршрутов, запуск новых скорых пригородных поездов, в частности "Самара - Сызрань", "Самара - Похвистнево", "Сызрань - Тольятти".

Особое внимание было уделено вопросу повышения комфорта пассажиров, обновлению подвижного состава и благоустройству железнодорожных станций, улучшению качества пешеходной доступности железнодорожных остановочных пунктов. В прошлом году Дмитрий Азаров поручил главам городов и районов, по территории которых проходит железная дорога, включиться в работу по обустройству подходов и подъездов к станциям, чтобы муниципалитеты приводили в порядок подъезды и подходы к платформам, которые все большим спросом пользуются у жителей региона.

"Хочу отдельно поблагодарить Вас, Дмитрий Игоревич, и администрацию городского округа Самара за организацию работы по благоустройству подходов к железнодорожным остановочным пунктам Ягодная и Задельная на маршруте следования электропоездов "Ласточка". Убежден, что значимые результаты по увеличению пассажиропотока достигнуты именно за счет комплексного подхода к реализации проекта", - сказал начальник Куйбышевской железной дороги.

Как добавил руководитель КбшЖД, сейчас проводится работа по благоустройству вокзальных комплексов в Самаре и Тольятти, станций прибытия скорых пригородных поездов "Ласточка", запланирован ремонт ряда других остановочных пунктов.

Скоростная "Ласточка" - часть совместного проекта правительства Самарской и Куйбышевской железной дороги по организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения Липяги-Самара-Тольятти-Южное. Дмитрий Азаров и Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы реализации проекта.

Докладывая о грузовых перевозках, руководитель КбшЖД сообщил, что в прошлом году их объем составил 19,1 млн т. Подразделениями транспортно-логистического бизнес-блока "РЖД" оказывается полный комплекс услуг, данная работа проводится совместно с Центром поддержки экспорта Самарской области, Торгово-промышленной палатой региона и центром "Мой бизнес".

В ближайшее время "РЖД" в Самаре откроет флагманский Центр продажи услуг (офис по предоставлению транспортно-логистических сервисов), что создаст дополнительные условия для работы бизнеса в Самарской области.

Благодаря договоренностям Дмитрия Азарова и руководства "РЖД" успешно реализуется значимый проект по строительству инфраструктуры железнодорожного транспорта и подведению ветки длиной в 16,7 км к границам ОЭЗ "Тольятти", одной из лучших инвестиционных площадок в стране.

Глава региона подчеркивал, что это решение делает площадку гораздо более привлекательной для инвесторов, так как существенно расширяет возможности подвоза сырья и отгрузки товара. Перевозки по железной дороге здесь организованы с февраля 2022 год.

Губернатор и Вячеслав Дмитриев рассмотрели перспективы дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры для нужд ОЭЗ "Тольятти", что будет способствовать привлечению новых резидентов и инвесторов, открытию новых производств, а значит и созданию дополнительных рабочих мест.

Начальник КбшЖД рассказал губернатору о планах по модернизации грузового терминала станции Безымянка в Самаре. После ее проведения на станции сформируется терминально-логистический грузовой терминал, что позволит в перспективе обеспечить снабжение клиентов грузами с минимальным плечом доставки. Грузовой терминал Безымянка станет не только опорным центром на территории Самарской области, но и одним из основных элементов нового "грузового каркаса" ПФО.

Вячеслав Дмитриев подчеркнул, что инвестиции в железную дорогу в Самарской области ежегодно увеличиваются. В 2023 году компания "РЖД" планирует инвестировать на территории нашего региона более 20,5 млрд рублей, что на 70% больше, чем в прошлом году.

"Все реализуемые и планируемые к реализации проекты окажут влияние на развитие губернии", - отметил начальник КбшЖД.

Так, в ходе встречи Дмитрий Азаров и Вячеслав Дмитриев предметно рассмотрели вопросы развития станции Кинель - важного грузового узла и крупнейшего на Куйбышевской железной дороге ремонтного локомотивного депо. Это градообразующее предприятие: около трети взрослого населения города связаны с магистралью.

Как сообщил начальник КбшЖД, развитию станции уделяется особое внимание. Реконструкция станции ведется поэтапно. В конце нынешнего года запланирован ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления сортировочным процессом с использованием цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта. Это позволит увеличить пропускную и перерабатывающую способность станции Кинель. Также в следующем году планируется начать реконструкцию станции Сызрань-1.

Ранее Дмитрий Азаров обращался в КбшЖД с инициативой по обновлению привокзальной площади Кинеля и строительству нового пешеходного моста на станции, о чем просили жители города. В 2022 году за счет средств инвестиционной программы ОАО "РЖД" были начаты проектно-изыскательские работы по строительству моста, утверждение документации планируется в конце 2023 года. По проекту новый мост должен быть с навесом, освещением, лифтом и соответствовать требованиям для маломобильных групп населения. Администрацией городского округа Кинель запланировано проведение благоустройства. Модернизация коснется и вокзального комплекса Кинель.

Глава региона и начальник КбшЖД обсудили вопросы реализации социальных проектов в Кинеле. "РЖД" реализует проект по реконструкции детского оздоровительного комплекса "Услада". Планируемый срок начала строительно-монтажных работ - IV квартал 2023 года. Совместно с правительством Самарской области в городе планируется построить современный физкультурно - оздоровительный комплекс. Сейчас идет подготовка проектно - сметной документации.

"Здесь сердце дороги, здесь люди, которые трудятся невзирая ни на какие сложности, в том числе по поддержанию технической готовности составов. Здесь колоссальная ремонтная база, компетенции, традиции - все это про Кинель. Я хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию станции и города в целом", - обратился губернатор к начальнику КбшЖД.

В ходе встречи глава региона поинтересовался текущими условиями работы на КбшЖД и вопросом подготовки кадров. Вячеслав Дмитриев сообщил, что среднемесячная заработная плата работников железнодорожных предприятий и основных функциональных филиалов составляет 69,8 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем средняя заработная плата на территории региона.

Куйбышевская железная дорога совместно с Самарским государственным университетом путей сообщения при поддержке Правительства Самарской области участвуют в реализации федерального проекта "Профессионалитет". В декабре прошлого года был открыт образовательный кластер, который включает 4000 квадратных метров нового образовательного пространства, 10 новых тренажерных комплексов, 17 учебных классов.

В сентябре 2022 года по целевым направлениям предприятий КбшЖД в рамках проекта были зачислены на 1 курс Самарского колледжа железнодорожного транспорта 100 абитуриентов. В текущем году получено 50 дополнительных мест, финансируемых за счет средств регионального бюджета. В настоящий момент активно ведется набор кандидатов на поступление по целевым направлениям.

Одним из значимых направлений работы Куйбышевской железной дороги является инновационное развитие. Сотрудничество с инновационной инфраструктурой Самарской области, в том числе с ведущими вузами, дает позитивные результаты - разработки региона сегодня активно внедряются в компании на территории всей страны. Общий размер закупаемой инновационной продукции, которая была поддержана софинансированием, до конца 2023 года составит более 50 млн рублей. Это налоговые отчисления и рост экономики субъекта за счет повышения объема продаж высокотехнологичной продукции. Сегодня "РЖД" совместно с ООО "Транспорт будущего" и центром искусственного интеллекта Самарского университета разрабатывает новую модель оказания услуг по видео-аналитике с применением БПЛА.

"Уверен, что продолжение конструктивного сотрудничества станет залогом дальнейшего развития инновационной экосистемы на территории самарской губернии. Считаю, что развитие сотрудничества должно лежать в плоскости практической реализации сквозных инновационных проектов", - сказал Вячеслав Дмитриев.

Дмитрий Азаров и Вячеслав Дмитриев обсудили и вопросы проведения 50-й юбилейного фестиваля авторской песни им. В.Грушина. Для перевозки гостей и участников будет курсировать тематический поезд "Грушинский экспресс", по ходу движения на перегоне Пискалы-Канал открыта новая панорамная площадка "Волжская жемчужина". На фестивальной площадке планируется разместить приветственную зону "РЖД" и детскую площадку. В 2021-2022 гг. проведена большая работа по комплексному ремонту пассажирской платформы в месте проведения фестиваля и благоустройству прилегающей к ней территории. Губернатор поблагодарил начальника Куйбышевской железной дороги за внимательное отношение к культурным событиям региона.

"Выражаю уверенность в том, что продолжение конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества станет залогом успешного развития инфраструктуры на территории Самарской области, что, в свою очередь, повысит благосостояние и уровень жизни людей", - сказал начальник КбшЖД.

Напомним, в мае 2021 года Губернатор Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Правительство Самарской области и куйбышевская магистраль сотрудничают по ряду направлений в сфере развития социальной и транспортной инфраструктуры, туризма, благоустройства территорий.