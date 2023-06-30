Дмитрий Азаров возглавил наблюдательный совет Российского общества "Знание" в Самарской области

Кандидатура губернатора была поддержана на общем собрании Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" в четверг, 29 июня.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин, ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Владимир Богатырев, руководитель Управления по развитию Приволжского федерального округа Российского общества "Знание" Дмитрий Травкин, представители научного и просветительского сообщества.

Открыл общее собрание Дмитрий Травкин. Он зачитал обращение заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Георгия Будного. "Сегодня наши усилия направлены на масштабирование просветительской деятельности в регионы через децентрализацию и обновление руководящего состава в регионах. Региональные отделения и филиалы получают новые возможности и полномочия. На них возлагается больше ответственности. Каждый регион должен стать самостоятельной боевой единицей, выполняющей как задачи федерального центра, так и самостоятельно ведущей просветительскую деятельность. И создание Наблюдательных советов - ещё один важный шаг в этой работе", - отметил в своем приветствии Георгий Будный.

Кандидатура губернатора Самарской области на должность председателя наблюдательного совета была единогласно поддержана членами регионального отделения. Заместителями нредседателя набсовета избраны председатель реготделения РВИО, заместитель председателя нравительства Самарской области Александр Фетисов и вице-губернатор, руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин.

Наблюдательный совет Российского общества "Знание" - совещательный орган, образованный в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций в рассмотрении вопросов, связанных с развитием просветительской деятельности на территории региона.

Также 29 июня произошли изменения в составе руководящих органов регионального отделения. Председателем в Самарской области был избран ректор Самарского университета Владимир Богатырев. "У Самарской области огромный потенциал по развитию просветительской деятельности. Наш регион богат профессионалами во многих сферах, которые могут делиться своими знаниями и опытом. Сегодня мы ставим перед собой амбициозную цель - донести практиоориентированную, достоверную информацию каждому жителю региона", - подчеркнул Владимир Богатырев.

Наблюдательные советы Российского общества "Знание" функционируют в 12 регионах - Псковской, Сахалинской, Калининградской, Ленинградской, Свердловской, Калужской, Ульяновской, Кировской и Нижегородских областях, ХМАО-Югре, Алтайском крае и Севастополе. Теперь к ним присоединилась Самарская область. До конца года совещательные органы начнут работу более чем в 60 регионах России.