Дмитрий Азаров принял участие в совещании по развитию самарского оборонного завода "Салют"

В пятницу, 30 июня, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которое в Самаре на площадке АО "Салют" провел генеральный директор Борис Обносов.

"Салют" входит в число производителей оборонно-промышленного комплекса страны. Приоритетным направлением его деятельности в настоящее время является производство элементов комплектующих изделий для головных предприятий КТРВ. Предприятие специализируется на механической обработке и сварке металлов, а также механосборочных работах, имеет все виды производства, характерные для крупного машиностроительного завода.

Участники совещания обсудили исполнение договорных обязательств в рамках государственного оборонного заказа, ход освоения производства комплектующих изделий для перспективных образцов продукции и выполнение плановых мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производственных мощностей.

Губернатор Дмитрий Азаров также осмотрел заводские цеха, прошедшие модернизацию, и пообщался с сотрудниками предприятия. Глава региона поблагодарил Бориса Обносова за внимание к трудовому коллективу и вклад в развитие завода "Салют".

Обеспечение стабильной работы оборонно-промышленного комплекса — одно из приоритетных направлений работы главы региона. Дмитрий Азаров проводит регулярные встречи на самарских предприятиях ОПК, чтобы обсудить с руководителями компаний все актуальные вопросы, планы развития, и при необходимости оказать поддержку по тем или иным направлениям. Это позволит выполнить все задачи, которые сегодня ставит страна перед предприятиями Самарской области.