Под Самарой юбилейный Грушинский фестиваль собрал 56 тыс. участников

В эти выходные в Самарской области завершается юбилейный 50-й Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. В ключевой день фестиваля, 1 июля, на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах побывал губернатор Дмитрий Азаров. Он оценил благоустройство платформы им. Грушина, куда по железной дороге прибыли тысячи человек. Вместе с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым и главным федеральным инспектором по Самарской области Михаилом Феоктистовым глава региона осмотрел обновленную инфраструктуру поляны, пообщался с гостями и участниками фестиваля.
Напомним, в 2023 г. по поручению губернатора территория поляны была модернизирована согласно разработанной концепции развития единого пространства природного парка "Мастрюки". Ее одобрили организаторы фестиваля и творческое сообщество авторской песни. Концепция подразумевает не только создание комфортных условий для посетителей во время проведения различных мероприятий, но и в перспективе возможность для круглогодичного отдыха и сохранение уникальности природного ландшафта. Она рассчитана на несколько этапов. В этом году обновили лестницу, ведущую от платформы на поляну, сделали различные площадки для отдыха, понтонный мост.
По словам гостей, которые приезжают на фестиваль не первый год, чувствуется, что к юбилею Грушинского была проделана большая работа. "В этом году все очень красиво, столько построили объектов! То, сколько привнесли красивых локаций, игр для детей, классно сделали лестницу, очень сильно впечатляет и дает понимание, что это не закончится. Такую атмосферу упустить нельзя", — поделились они. Отметили и то, что среди гостей стало больше семей с детьми.
В этом году на фестиваль приехали 56 тыс. человек из более 62 регионов РФ, в том числе из Донецка и Луганска, а также из Казахстана, Беларуси. Палаточный городок насчитывал почти 12,5 тыс. палаток.
Была подготовлена насыщенная творческая программа, работали 17 площадок и сцен фестиваля: "Многоголосье", "Детская поющая республика", "Междуречье", "У Грушинского костра", "Победа", главная сцена, спортивная площадка и другие. В том числе была организована "Аллея фестивалей", где гости могли узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей авторской песни из самых разных регионов, посидеть с гитарой в кругу старых и новых друзей в зоне отдыха.
"Я очень рад, что юбилейный фестиваль проходит при таком количестве людей. Здесь по-настоящему дружеская праздничная атмосфера. Собственно, это традиционно так. Этот фестиваль объединяет людей из разных регионов, из разных городов, из разных стран. Уверен, так будет и дальше", — отметил Дмитрий Азаров.
На 50-м юбилейном Грушинском фестивале была заложена капсула времени для будущих поколений участников. Для этого на поляну доставили камень с места проведения первого фестиваля — из урочища Каменная Чаша в Жигулях. Вместе с земляками, гостями фестиваля, известными бардами в церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров. "Надеюсь, что через 10 лет мы встретимся в том же составе и, конечно, продолжим традиции нашего фестиваля, — подчеркнул глава региона. — Мы бережно сохраняем их. И я рад, что появляются новые — как сегодняшняя. Мы предпринимаем дополнительные усилия, чтобы поляна стала более комфортной. Движется время, и есть запрос на повышение уровня комфорта и гостеприимства".
Руководитель клуба авторской песни им. В. Грушина Борис Кейльман, который также принял участие в заложении капсулы, отметил: "Сегодняшний фестиваль вселяет в душу столько радости, столько оптимизма, — сказал он. — Я живу надеждой, что прекрасная традиция дружеского общения людей обязательно сохранится".
Текст обращения к будущим поколениям готовился с участием почетных гостей, авторов-исполнителей, организаторов фестиваля. Гости фестиваля также внесли свой вклад. Для них был организован опрос на тему: "Чем для вас является Грушинский фестиваль", также принимались пожелания для будущих участников. Открыть послание предполагается через 10 лет, на 60-м Грушинском фестивале.
Завершился фестиваль традиционным большим гала-концертом на плавучей сцене-гитаре. Благодаря организованной трансляции в сети Интернет посмотреть его смогли не только зрители на горе, но и все, кто интересуется бардовской песней.
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил зрителей и участников гала-концерта юбилейного 50-го Грушинского фестиваля:
"Наши дорогие гости из разных стран, из разных регионов нашей великой России, дорогие земляки! Я поздравляю вас всех с тем, что у нас есть легендарный "фестиваль фестивалей" авторской песни, которым мы гордимся, который мы любим, — обратился он к собравшимся. — Уверен, мы сделаем многое, чтобы фестиваль развивался. Мы посоветуемся со зрителями, любителями авторской песни, авторами-исполнителями и будем постепенно улучшать инфраструктуру для вас".
Дмитрий Азаров особо отметил творческое братство фестиваля, сохраняющееся более 50 лет: "Благодарю людей, которые на протяжении всего этого времени дарят нам этот праздник, — авторов и исполнителей и, конечно, организаторов фестиваля".
Глава региона отдельно поблагодарил за труд бессменного организатора Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана и вручил ему региональную награду — памятный знак "За служение людям".
Борис Кейльман выразил благодарность за внимание к фестивалю и в свою очередь подчеркнул вклад главы региона: "У Грушинского фестиваля счастливая судьба. В самые сложные моменты его жизни всегда находятся добрые, сильные, яркие люди, которые берут на себя и делают очень многое, чтобы наш праздник пел, жил и радовался. Хочу сказать самые добрые слова в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича, он внес колоссальный вклад в сегодняшний фестиваль".
"Фестивалю быть, фестивалю продолжаться, — заключил губернатор. — В это особое время радостно, что на площадке "Победа" было больше всего посетителей и авторов. Благодарю вас всех за вклад и поддержку наших бойцов, защитников Отечества, благодаря которым мы можем собираться под мирным небом в Самарской области!"
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