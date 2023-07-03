Дмитрий Азаров поздравил работников почты с профессиональным праздником

В понедельник, 3 июля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил работников Почты России с профессиональным праздником, который будут отмечать во второе воскресенье месяца.

В настоящее время в регионе функционирует 771 отделение, которые ежемесячно посещают более 2,5 млн человек. Отправить и получить письма, посылки и телеграммы помогают более 6700 работников почтовой связи.

"Вы объединяете всю нашу великую, необъятную страну. Невозможно просто представить единство страны без Почты России. Именно вы связываете судьбы людей, вы их знакомите, поддерживаете взаимосвязи, без которых ни один человек не может ощущать себя счастливым. Потому что каждый человек кому-то нужен. А вы помогаете это ощущение поддерживать в нашем обществе в целом и в каждом конкретном жителе нашей Самарской области, и гражданине России", - обратился глава региона на торжественном мероприятии, которое состоялось в Самарской государственной филармонии.

"Почта России сегодня - это высокотехнологичная компания и мы видим, как внедряются в работу самые современные, передовые, цифровые технологии, - отметил Дмитрий Азаров. - Но ни что не заменит того самого человека - главного в Почте России - почтальона, который доходит до каждого жителя, передает весточку, новости, обязательно поддержит и воодушевит того, кто ждет больше всего весточки неважно из какой точки нашей страны, но особенно из зоны СВО".

Сегодня по поручению президента страны Владимира Путина активными темпами идет модернизация почтовых отделений, особенно - в сельской местности. При поддержке Правительства Самарской области эта работа ведется на протяжении нескольких лет. Только в этом году в регионе планируется отремонтировать 66 отделений.

"Я очень рад тому, что мы вместе с вами запускаем проекты, которые в дальнейшем становятся федеральными, востребованными в разных регионах по всей нашей стране. Ремонт почтовых отделений был начат здесь, в Самаре. Это был уникальный опыт, который потом был представлен на федеральном уровне и получил поддержку президента страны, - напомнил губернатор. - Обязательно будем двигаться и дальше". Более того, за последние годы ни одно отделение почтовой связи не было закрыто. Наоборот, появляются новые пункты.

Дмитрий Азаров добавил: там, где наблюдается сокращение количества отправлений, что влияет на заработок, почтальонов будут нагружать дополнительной работой по оказанию первичных медицинских услуг. В рамках проекта по повышению доступности медицинской помощи сельским жителям региона сотрудники почты помогают проводить телемедицинские консультации пациентов на дому с помощью планшетных компьютеров и специализированного программного обеспечения.

"Мы получили очень хороший отзыв от людей. Постараемся подстраховать почтальонов этими дополнительными средствами, которые будут выплачиваться за предоставление медицинских услуг. Уверен, что у нас все получится. Потому что почтовые отделения в населенном пункте - это символ присутствия государства, связи постоянной, единства нашей страны. И я уверен, что потенциал у этих почтовых отделений очень большой, несмотря на внедрение самых современных технологий, это будет нужно еще долгое время, а возможно и всегда, потому что появляются новые смыслы, новые идеи", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в Самарской области в 2021 году в индустриальном парке "Преображенка" начал работать логистический центр, где обрабатывается до 300 тысяч отправлений в сутки. А в ближайшее время в регионе заработает единственный в стране колл-центр Почты России, где будет создано более 500 рабочих мест. Важно отметить, что специалистов для компании готовят в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Это первое и единственное учебное заведение в стране, где можно получить профильное высшее образование.

"Я очень рад тому, что Почта России принимает решения о создании новых компетенций на самарской земле. Это еще и новые рабочие места, что важно для любого региона и Самарской области тоже, несмотря на то, что у нас рекордно низкие показатели по безработице, - отметил глава региона. - Мы находим новые решения и новые направления, которые позволят Почте России работать, а значит нашей стране процветать. Почта России дает людям ощущение единства, сплоченности и неразрывной связи. Поддержка страны, региона будет всегда, мы понимаем насколько это важно".

За многолетний и добросовестный труд, профессионализм и любовь к своему делу Дмитрий Азаров вручил работникам почтовых отделений региона заслуженные награды.

Среди награжденных - начальник участка розничных товаров Тольяттинского почтамта Ирина Куприна. За вклад в улучшение качества обслуживания населения она отмечена Почетной грамотой губернатора. В Почте России женщина трудится 7 лет. Настойчивость и требовательность к себе и подчиненным позволили создать стабильный и сплоченный коллектив.

"У нас очень хороший, дружный женский коллектив, а самое главное - трудолюбивый. За последние годы Почта очень сильно изменилась, двигаясь в ногу со временем. Сейчас люди стали больше отправлять посылок, и мы им помогаем в этом", - рассказала она.

Директор макрорегиона Волга, директор Управления федеральной почтовой связи Самарской области - АО "Почта России" Александр Вакуленко подчеркнул значимость каждого сотрудника. "Почта объединяет всех людей нашей большой страны. Идя в ногу со временем, мы успешно адаптируемся к новым вызовам, к потребностям наших клиентов. Мы с вами активнее всех принимаем участие в развитии инфраструктурных проектов Почты России", - сказал он и отметил лучших сотрудников.

Почти с первых дней специальной военной операции сотрудники почты выполняют важную задачу - помогают родным и близким поддерживать связь с их защитниками: бесплатно доставляют письма и посылки на фронт, почти как в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Азаров поблагодарил работников отделений связи за поддержку и заботу о бойцах и их семьях.

"Наши ребята воюют, защищают нас, а мы их будем поддерживать и ждать", - заверила Лариса Мельникова, начальник Челно-Вершинского почтамта.

"Я знаю, что сейчас непросто приходится смотреть в глаза женам, матерям наших защитников Отечества, которые ждут весточки из зоны СВО. Сегодня Почта России наладила бесперебойную доставку посылок, писем. Это было непросто. Это первый опыт за десятилетия и понятно на начальном этапе были свои сложности. Но точно с этой задачей справились, - отметил губернатор. - Я отдельно хочу поблагодарить за то, что вы находите добрые слова поддержки родным и близким наших Героев, защитников".