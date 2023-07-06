Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря "Страна Героев" под Самарой

Самарская область второй год подряд принимает всероссийский военно-исторический лагерь "Страна Героев". Смены проходят на базе молодежного центра "Лесная сказка", расположенного в Кинельском районе. Губернатор Дмитрий Азаров побывал в центре, оценил условия, которые созданы для отдыха детей, и пообщался с участниками - ребятами, вожатыми, инструкторами.
Напомним, "Страна Героев" - это сеть военно-исторических лагерей, организованных Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Каждый год регионы, где проходят такие тематические смены, меняются.
Возможность принимать лагерь повторно дают в исключительных случаях. Самарская область второй год подряд одерживает победу в конкурсе на право проведения "Страны героев". Состав участников лагеря формируется на основании конкурсного отбора, учитывающего достижения ребят. Путевка предоставляется бесплатно. В этом году 500 детей и подростков получили возможность отдохнуть и пройти тематические образовательные программы в "Стране героев" в Самарской области.
В последние годы при поддержке главы региона инфраструктура молодежного центра существенно обновилась. Капитально отремонтированы корпуса, входная группа, санитарные комнаты, медпункт. Полностью обновлен административный корпус - теперь тут оборудован современный актовый зал, кабинеты для групповых занятий, в столовой также обновлен пищеблок. В планах - установка в корпусах систем отопления, чтобы центр мог принимать детей круглогодично.
Дмитрий Азаров осмотрел административный и жилые корпуса лагеря, столовую, оценил результат работ по капитальному ремонту и благоустройству. "Лагерь преобразился, за последние два года здесь многое сделано. Очень важно, что эти изменения, улучшения происходят и теперь, и у нас есть дальнейшие планы по улучшению инфраструктуры лагеря, чтобы всем ребятам, которые сюда приезжают, было комфортно. Сегодня уже есть корпус всесезонный, решаются вопросы дальнейшей реконструкции корпусов", - отметил он.
Глава региона также посетил образовательные площадки по направлениям обучения участников: "Защитники", "Хранители истории", "Медиа Победы", "Волонтеры Победы". Ребята рассказали ему о том, чему учатся, и продемонстрировали уже полученные навыки.
В "Лесной сказке" очень плотная программа. Под руководством инструкторов, в том числе ветеранов боевых действий, юноши и девушки получают навыки самообороны, учатся метать ножи, разбирать-собирать автомат Калашникова, проводят полевые поисковые работы, знакомятся с техникой сдачи норм ГТО, азами прыжков с парашютом и горного туризма. Важнейшим блоком программы является изучение истории Великой Отечественной войны, подвига народа. Кроме того, есть занятия в рамках общеразвивающей программы, спортивные и творческие мероприятия.
Общаясь с ребятами на площадке поисковиков, глава региона подчеркнул, что первоочередное внимание нужно уделять технике безопасности, поскольку при проведении работ есть вероятность обнаружить и снаряды времен Великой Отечественной войны.
"Техника безопасности - это основное, ответственность не только за свою жизнь, но и за товарищей своих. Это точно надо знать назубок. Поиск наших героев - защитников Отечества - святое дело. Понимаю, что и сердце колотится, есть эмоции. Но здесь надо всегда сохранять холодную голову, понимая, что это требует осторожности и внимательности. Надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет, потому что этим делом стремитесь заниматься практически на профессиональной основе. Во всяком случае, профессиональные знания, как это делать, вы здесь приобретаете", - подчеркнул глава региона.
Инструкторами по тематическим направлениям выступают представители Российского военно-исторического общества в Самарской области, самарские поисковики, волонтеры Победы, руководители военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов.
Вожатское сопровождение лагеря обеспечивают бойцы педагогических отрядов Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".
Во второй смене лагеря - ребята из 11 регионов России. Иван Устинов - участник трека "Медиа Победы". Он из Смоленской области, второй год подряд выбирает самарский регион. По его словам, смена-2022 оставила яркие впечатления.
"Лагерь позитивный, программа насыщенная и познавательная, она учит патриотизму, любви к Родине, - поделился он. - Выбрал Самарскую область, потому что она покорила меня - красивое место, в котором чтят историю и бережно ее хранят. Внимание к молодежи, а у меня здесь много друзей, тоже особенное - все понимают, что это будущее региона, его опора".
Амалия Алиева из Безенчука участвует в добровольческом треке. Больше всего ей нравится социальное проектирование, и она уверена, если есть идея и она грамотно "упакована", то ее обязательно поддержат.
"В Самарской области проект можно реально осуществить, если идея достойная, - говорит девушка. - Главное, научиться идею оформлять и иметь желание трудиться. Сейчас с подругами из Московской и Смоленской областей создаем проект по обучению молодежи работе с детьми с особенностями здоровья".
Глава региона пожелал ребятам хорошего отдыха и успехов. "Надеюсь, вы подружитесь, и эта дружба будет с вами навсегда, потому что вы увлечены одним делом, и это очень важно, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И, конечно же, уверен, благодаря такой смене вы вырастете настоящими патриотами нашей великой страны".
Он добавил, что у ребят есть возможность и после смены продолжать работу над совместными проектами, которые объединят разные территории.
"Уверен, я и мои коллеги - руководители регионов, из которых вы приехали, точно подключатся и помогут реализовать проекты. Дело за вами", - обратился он к ребятам.
В завершение встречи будущие журналисты - участники медиасмены - взяли интервью у Дмитрия Азарова. Говорили о школьных годах, общественной деятельности, любимых художественных произведениях. Ребята спросили о том, что значит быть патриотом.
"Сначала думай о Родине, потом о себе. Всегда, когда любишь человека, любишь свою страну, ты готов к самопожертвованию. А вот чтобы любить, нужно больше узнавать. Согласитесь, невозможно любить то, что ты не знаешь. Поэтому чем больше вы узнаете о великой и славной истории нашей страны, о ее трагических и героических страницах, я уверен, тем больше и больше будете влюбляться в нашу великую Родину. Так и рождается истинный патриотизм", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
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