Дмитрий Азаров передал самарским бойцам технику и гуманитарный груз

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь встретился с защитниками родины в зоне проведения специальной военной операции. Глава региона передал воинским подразделениям, где служат земляки, 12 единиц техники — машины с грузоподъемными механизмами и для перевозки людей, а также запчасти, дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию.
Во вторник Дмитрий Азаров во время проведения форума гражданских инициатив и конференции регионального отделения партии "Единая Россия" акцентировал внимание земляков на выполнении главной задачи — сделать все возможное для скорейшего достижения победы в СВО. "Сегодня миссия Самарской области, как и в годы Великой Отечественной войны — быть надежным тылом для страны, российской армии и их семей", — заявил губернатор. Поддержка бойцов на передовой сегодня важна, как никогда, ведь именно наши воины сегодня защищают все, что нам дорого и свято, право нашего региона и страны на выбор пути развития, своего настоящего и будущего. После форума глава региона отправился на Донбасс, чтобы доставить бойцам то, что сегодня им нужно в первую очередь.
Передавая очередную партию спецтехники, Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион будет и дальше оказывать необходимую дополнительную помощь бойцам для успешного выполнения боевых задач. "Рад, что нам удалось и в этот раз при поддержке крупных промышленных предприятий Самарской области, депутатского корпуса и всех активных, неравнодушных жителей региона дополнительно доставить технику в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники. Убежден, что помощь на такой постоянной основе позволит приблизить победу — одну на всех", — подчеркнул губернатор.
Во время предыдущей поездки в зону проведения СВО Дмитрий Азаров передал 32 единицы техники, в том числе для подвоза воды и топлива, тушения пожаров, передвижные дизель-генераторы. Сегодняшняя колонна машин, как и в прошлый раз, сформирована на основе пожеланий самих защитников и при поддержке крупнейших предприятий Самарской области, депутатов.
Командиры воинских подразделений отметили значимость переданной техники. Заместитель начальника военно-политического отдела 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Евгений Капустин подчеркнул, что техника и гуманитарная помощь от Самарской области бойцам доставляется регулярно.
"Чувствуется поддержка как от губернатора, так и от всех жителей Самарской губернии, — подчеркнул он. — Поддержка для нас очень важна, не только материальная, но и моральная. Мы чувствуем, что тыл есть, что о нас заботятся и оказывают постоянное внимание. И та гуманитарная помощь, которая нам поступает, помогает выполнять нам свои обязанности и приближать нашу общую победу".
Евгений Капустин поблагодарил руководителя региона, промышленные предприятия и всех неравнодушных жителей, которые оказывают посильную помощь защитникам родины: "Вся Самарская область заботится о нашей армии, мы это очень ценим. Мы рады, что наши семьи не забыты — оказывается всесторонняя поддержка и помощь по всем возникающим вопросам. За это отдельное спасибо".
"Воинские подразделения находятся в разных местах, и такая дополнительная помощь очень важна. Техника нужна и на случай подстраховки. И мы второй раз получаем от губернатора Самарской области машины, за что ему большое спасибо. Техника показала себя, она очень качественная и не подводит, — добавил заместитель командира полка по военно-политической работе Сергей Вобликов. — Вместе с техникой мы получили запасные части для проведения ремонта, что тоже очень важно".
Сергей Вобликов подчеркнул, что такую поддержку, как от Самарской области, не получает никто. "Другие нам немного завидуют и спрашивают, "почему вам всегда все везут: и гуманитарку, и технику губернатор поставляет, а у нас не так". Слышу это от военнослужащих из других регионов и воинских подразделений. Конечно, мы гордимся и благодарны Дмитрию Игоревичу Азарову, всем жителям Самарской области за постоянную помощь, внимание и поддержку, что очень для нас важно", — отметил он.
Во время поездки в зону СВО Дмитрий Азаров, по традиции, пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения, а также вопросы личного характера по оказанию дополнительной помощи их семьям.
"Мы там, где бойцы. Поэтому сколько бы ни занимала дорога к защитникам и каких бы усилий это ни стоило, это оправдано. Потому что это вселяет в них уверенность в том, что о них ни на один день на родной самарской земле не забывают, что мы всегда готовы плечо подставить, помочь и военнослужащим, и их семьям. Самарская область изо всех сил приближает день победы, помогает нашим бойцам, где бы они ни были, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я здесь для этого, чтобы знать из первых уст, чем помочь".
Последние комментарии
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